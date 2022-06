Am letzten Gruppenspieltag der EM-Qualifikation trifft die deutsche U21-Nationalmannschaft heute auf Polen. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Polen vs. Deutschland! So lautet das letzte Duell für das Team von Antonio Di Salvo bei der Qualifikation für die U21 EM im kommenden Jahr. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob der DFB-Elf zum Abschluss in der Gruppe B ein Sieg gelingt.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

U21 - Polen vs. Deutschland: EM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In der EM-Qualifikationsgruppe B trifft heute der Gruppenerste Deutschland auf den Gruppenzweiten Polen. Souverän führt Deutschland die Gruppe mit 24 Punkten an und seit dem 4:0-Erfolg am vergangenen Spieltag bereits jetzt für die EM im kommenden Jahr qualifiziert. Polen kämpft dagegen noch um ein EM-Ticket und hat in der Gruppe B Israel im Nacken. Mit einem Sieg heute kann Polen jedoch den zweiten Rang sichern. Dass das Team das kann musste Deutschland im Hinspiel schmerzlich erfahren. Das Team von Antonio Di Salvo verlor die Partie mit 0:4.

Vor Beginn: Das EM-Qualifikationsspiel beginnt heute um 18.00 Uhr im Stadion Miejski Widzewa in Lodz.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der U21-Partie zwischen Polen und Deutschland.

U21 - Polen vs. Deutschland: EM-Qualifikation heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Polen: Miszta - Karbwonik, Nawrocki, Bejger, Gruszkowski - Bogusz, Czyz, Zurawski - Kaminski, Szymczak, Wedrychowski

Miszta - Karbwonik, Nawrocki, Bejger, Gruszkowski - Bogusz, Czyz, Zurawski - Kaminski, Szymczak, Wedrychowski Deutschland: Phillip - Katterbach, Thiaw, Bauer, Mbom - Stiller, Tilmann, Keitel, Schade - Burkhardt, Shuranov

U21 - Polen vs. Deutschland: EM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

ProSieben MAXX zeigt heute das Duell zwischen Polen und Deutschland bei der U21 EM-Qualifikation heute live und in voller Länge im Free-TV. Ab 17.30 Uhr seht Ihr dort die Partie, die für den Privatsender von Matthias Stach und Rene Adler kommentiert wird. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 18.00 Uhr.

Auf ran.de oder in der ran-App könnt Ihr zudem Deutschland vs. Polen heute live und vollumfänglich im kostenlosen Livestream verfolgen.

U21 - Polen vs. Deutschland: EM-Qualifikation heute im Liveticker - Die Gruppe B im Überblick