Deutschland vs. England, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Nations League heute auf England. So könnt Ihr die Begegnung, die in München steigt, live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Nach dem Auftakt in die Nations League am Samstag gegen Italien geht es für Deutschland bereits am heutigen Dienstag, den 7. Juni weiter. Die Nationalmannschaft hat diesmal ein Heimspiel, tritt in der Allianz Arena in München gegen England an. Anstoß ist dort um 20.45 Uhr.

Die Briten, gegen die das Team von Hansi Flick nach dem Ausscheiden bei der EM im Sommer 2021 übrigens noch etwas gutzumachen hat, hatten es ebenfalls am Samstag mit Ungarn zu tun.

Das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und England wird im Rahmen des zweiten Spieltags ausgetragen. Sechs Spieltage gibt es insgesamt. Drei Nationen können sich über die Nations League für die Europameisterschaft 2024 qualifizieren, Deutschland ist als Gastgeber aber automatisch schon dabei.

Deutschland gegen England: SPOX klärt Euch im Folgenden darüber auf, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Bei der EM im Sommer 2021 scheiterte Deutschland im Achtelfinale an England.

Deutschland vs. England, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Gute Nachricht: So wie schon das Länderspiel am Samstag seht Ihr das DFB-Team auch am heutigen Dienstag live im Free-TV. Diesmal nimmt sich jedoch nicht RTL, sondern das ZDF der Übertragung an. Gesendet wird von vor Ort aus dem Stadion in München, die Moderation übernimmt Katrin Müller-Hohenstein. Experte ist Christoph Kramer, kommentieren wird Bela Rethy. Los geht es im ZDF um 20.15 Uhr.

Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender bietet Euch ebenso an, die 90 Minuten zwischen Deutschland und England im Livestream mitzuerleben. Abrufen könnt Ihr diesen beispielsweise auf der Website des ZDF.

Das ZDF ist dann übrigens auch am Dienstag nächster Woche gegen Italien mit der Ausstrahlung an der Reihe, gegen Ungarn ist zwischenzeitlich wieder RTL an der Reihe.

Deutschland vs. England, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Ihr könnt heute nicht live im TV oder Livestream einschalten, wollt aber dennoch nichts von Deutschland gegen England verpassen? Kein Problem! Die Nations League lässt sich ganz problemlos auch via Liveticker verfolgen - und zwar hier bei SPOX. Klickt Euch einfach rein, dann entgeht Euch während der Partie nichts Wichtiges.

Deutschland vs. England, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Deutschland - England

Deutschland - England Wettbewerb: UEFA Nations League

UEFA Nations League Spieltag: 2

2 Datum: 7. Juni 2022

7. Juni 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Allianz Arena, München

Allianz Arena, München TV: ZDF

Livestream: ZDF

Liveticker: SPOX

Deutschland in der Nations League: Der Spielplan in Gruppe A3