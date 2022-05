DFB-Team: Pressekonferenz mit Leon Goretzka, Thilo Kehrer und Lukas Klostermann heute im Liveticker

Vor dem Auftakt in die Nations League am Samstagabend (20.45 Uhr in Italien) stellt sich mit Leon Goretzka, Thilo Kehrer und Lukas Klostermann ein DFB-Trio auf der Pressekonferenz den Fragen der Medienvertreter. SPOX begleitet die Runde im Liveticker.

DFB-Team: Pressekonferenz mit Goretzka, Kehrer und Klostermann heute im Liveticker

Vor Beginn: Wie liefen doch gleich die bisherigen Länderspiele des Jahres? Am 26. März gewann Deutschland gegen Israel mit 2:0, drei Tage später gab es auswärts gegen die Niederlande ein 1:1-Unentschieden.

Vor Beginn: Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Samstag in Bologna auf Europameister Italien. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Pressekonferenz des DFB mit Leon Goretzka, Thilo Kehrer und Lukas Klostermann. Los geht's um 12.45 Uhr.

