DFB-Team: Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft heute im LIVETICKER

Im Vorfeld des Länderspiels gegen Israel bittet der DFB zur ersten Pressekonferenz der Woche.

DFB-Team: Pressekonferenz der Nationalmannschaft im LIVETICKER

Vor Beginn: Los geht es um 12.45 Uhr und wir halten Euch über alles Wichtige auf dem Laufenden.

Vor Beginn: Der DFB hat ein großes Geheimnis daraus gemacht, wer denn nun heute für die Fragen der Presse zur Verfügung steht. Wir gehen einfach mal von Bundestrainer Hansi Flick und einem Spieler aus, doch bestätigt ist dies noch nicht.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur ersten DFB-Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Israel am kommenden Samstag!

DFB-Team: Flick-Assistent Danny Röhl möchte Cheftrainer werden

Bundestrainer Hansi Flick hat zum Start seiner Amtszeit beim DFB unter anderem Danny Röhl als Co-Trainer vom FC Bayern mitgebracht. Jener Röhl erklärte nun im "kicker meets DAZN"-Podcast, dass er eines Tages selbst Cheftrainer sein will. Dafür arbeitet er derzeit am Erwerb der FIFA-A-Lizenz.

Die "Voraussetzung" für einen Job in der ersten Reihe sei, so Röhl, "dass man die bestmögliche Ausbildung hat", weswegen er momentan die Pro-Lizenz erwirbt. Doch auch davon abgesehen ist er sich bewusst, vor dem Schritt zum Cheftrainer noch einiges lernen zu müssen. "Der Trainerjob ist vielseitig", erklärt er im Podcast. "Taktik und Trainingsarbeit sind Bereiche, in denen ich meine Stärken schon jetzt habe. Es geht viel mehr um Mannschaftsführung. (...) Es gibt sehr viele gute Trainer im fachlichen Bereich, aber der Unterschied ist, wie die Mannschaftsführung ist. Das ist ein sehr entscheidender Faktor für die Jungs, die richtigen Worte für die richtigen Momente zu finden."

DFB-Team: Pressekonferenz im Livestream

Alle DFB-Pressekonferenzen gibt es in der Regel auch via Livestream zu sehen. Der DFB bietet über seinen Service DFB-TV einen kostenlosen Stream auf seiner Website an. Besagten Stream zur heutigen OK findet Ihr hier!

Deutschland vs. Israel im TV und Livestream

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel am Samstag, den 26. März ab 20.45 Uhr gibt es live im Free-TV zu sehen. Übertragen wird das Freundschaftsspiel im ZDF.

Das ZDF bietet zudem einem kostenlosen Livestream in seiner ZDFMediathek an. Moderiert wird die Sendung von Jochen Breyer, Kommentator ist Oliver Schmidt und der 2014er Weltmeister Per Mertesacker fungiert als Co-Kommentator.

