Die deutsche Nationalmannschaft ist zu Gast in Amsterdam und tritt dort gegen die Niederlande an. Gibt es das Länderspiel live im Free-TV zu sehen? SPOX verrät es.

Nach dem Freundschaftsspiel am Samstag in Sinsheim gegen Israel absolviert die deutsche Nationalmannschaft noch einen weiteren Test zum Auftakt des WM-Jahres 2022. Und es ist ein Länder-Derby: Das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick gastiert in Amsterdam, trifft dort auf die Niederlande.

Das Aufeinandertreffen findet am heutigen Dienstag, den 29. März statt, Anstoß in der Johan-Cruyff-Arena ist um 20.45 Uhr.

Niederlande - Deutschland: Kann man sich die Begegnung heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream anschauen? SPOX erklärt das im Folgenden.

© getty Hansi Flick blickt allmählich Richtung WM 2022.

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Niederlande vs. Deutschland im TV und Livestream

Gute Nachricht: So wie schon das Testspiel gegen Israel wird auch der freundschaftliche Kick zwischen den Niederlanden und der DFB-Elf heute live im Free-TV gezeigt. Diesmal jedoch nicht beim ZDF, sondern in der ARD.

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender wechseln sich ab. Los geht es im Ersten mit der Übertragung um 20.15 Uhr, die Vorberichterstattung dauert somit eine halbe Stunde.

Die ARD bietet ihr TV-Programm auch als kostenlosen Livestream an. Hier gelang Ihr zu der entsprechenden Website, eine Registrierung oder ähnliche Hürden gibt es für Euch dabei nicht. Im Laufe nach der Partie sind in der Sportschau dann auch Zusammenfassungen der anderen Spiele - unter anderem Portugal gegen Nordmazedonien und Polen gegen Schweden in den WM-Playoffs - zu sehen.

Länderspiel Niederlande vs. Deutschland im Liveticker

Wer heute weder im TV noch im Livestream einschalten kann, darf gerne bei SPOX vorbeischauen. Hier wird Niederlande gegen Deutschland nämlich im ausführlichen Liveticker begleitet, sodass Euch definitiv nichts Wichtiges entgeht.

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Niederlande vs. Deutschland im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Niederlande - Deutschland

Niederlande - Deutschland Rahmen: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Datum: 29. März 2022

29. März 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam

Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam TV: ARD

ARD Livestream: ard.de

ard.de Liveticker: SPOX

Nationalmannschaft: Die nächsten Spiele für das DFB-Team