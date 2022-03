Das WM-Jahr 2022 beginnt für die deutsche Nationalmannschaft mit einem Testspiel, das DFB-Team trifft am heutigen Samstag auf Israel. Wo die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgt werden kann, erklärt Euch SPOX.

Weil die Nationalmannschaften im Einsatz ist, ruht der Ball auf Vereinsebene momentan. Für Deutschland stehen keine Pflichtspiele an, stattdessen testet die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick zweimal - angefangen am heutigen Samstag, den 26. März mit einem Heimspiel gegen Israel.

Die erste Partie im Jahr der Weltmeisterschaft 2022 (21. November bis 18. Dezember) wird in der PreZero Arena ausgetragen, die sich in Sinsheim befindet und die Heimstätte der TSG Hoffenheim ist. Anstoß ist dort um 20.45 Uhr.

Deutschland vs. Israel: Wo kann man sich die Begegnung heute live im TV und Livestream anschauen, wenn man nicht vor Ort im Stadion mit dabei ist? Das erfahrt Ihr im Folgenden.

DFB vs. Israel, Übertragung: Länderspiel heute live im TV und Livestream

Wer sich das Länderspiel der DFB-Elf heute ansehen möchte, der kann das kostenlos tun. Übertragen werden die 90 Minuten vom ZDF, das neben der klassischen Ausstrahlung im linearen Fernsehen auch online einen Livestream zur Verfügung stellt.

Auf Sendung geht der öffentlich-rechtliche Sender um 20.15 Uhr, ehe eine halbe Stunde später der Anpfiff ertönt. Kommentator ist Oliver Schmidt, Ex-Nationalspieler Per Mertesacker bringt seine Expertise mit ein. Jochen Breyer übernimmt die Moderation an diesem Länderspiel-Abend.

DFB vs. Israel: Länderspiel heute im Liveticker

Wer sich zum Anstoß des DFB-Spiels bei SPOX reinklickt, macht aber auch nichts falsch. Hier steht nämlich ein Liveticker parat, der auf schriftlichem Wege über alles Wichtige informiert, was in Sinsheim so passiert. Wer spielt? Wer trifft womöglich? Was tut sich sonst noch? All das bekommt Ihr im Liveticker serviert.

DFB vs. Israel, Übertragung: Länderspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Deutschland - Israel

Deutschland - Israel Rahmen: Freundschaftsspiel

Freundschaftsspiel Datum: 26. März 2022

26. März 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: PreZero Arena, Sinsheim

PreZero Arena, Sinsheim TV: ZDF

Livestream: zdf.de

Liveticker: SPOX

