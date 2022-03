Die deutsche Nationalmannschaft tritt in einem Freundschaftsspiel gegen Israel an. SPOX begleitet die Begegnung im Liveticker.

Deutschland vs. Israel: Länderspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch am Dienstag wird der Rahmen übrigens ein freundschaftlicher sein. Wenn man so will. Das DFB-Team gastiert zu einem Test auswärts in Amsterdam, spielt dort das Derby gegen die Niederlande.

Vor Beginn: Die deutsche Nationalmannschaft startet in das WM-Jahr 2022! Zum Auftakt steht jedoch kein Pflichtspiel an, sondern ein Test. Gegner: Israel. Los geht es um 21 Uhr, Schauplatz ist die PreZero Arena in Sinsheim, Heimstätte der TSG Hoffenheim.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Deutschland vs. Israel: Länderspiel heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: ter Stegen - Henrichs, Kehrer, N. Schlotterbeck, Raum - Musiala, Gündogan - Havertz, T. Müller, L. Sané - Werner

Deutschland vs. Israel: Länderspiel heute live im TV und Livestream

Das Länderspiel des DFB-Teams lässt sich heute live im Free-TV verfolgen. Der Übertragung nimmt sich nämlich das ZDF an, online wird es das Fernsehprogramm dann auch via Livestream abzurufen geben - kostenlos.

Sendungsstart ist um 20.15 Uhr, moderieren wird Jochen Breyer. Kommentator ist Oliver Schmidt, Experte Per Mertesacker.

