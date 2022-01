Toni Kroos über das WM-Finale: "Da haben wir meistens etwas Blödsinn gelabert"

Real-Star Toni Kroos hat in seinem wöchentlichen Podcast "Einfach mal Luppen" mit seinem Bruder Felix den Tag des WM-Finals 2014 in Rio de Janeiro Revue passieren lassen und verraten, auf welches Ritual er damals verzichtete.

"Das Spiel war Ortszeit 16.00 Uhr in Rio. In der Nacht zuvor habe ich etwas unruhiger geschlafen, daran kann ich mich noch erinnern", sagte Kroos, der wenige Stunden später den WM-Pokal in den brasilianischen Nachthimmel recken sollte.

Kroos führte seine Schlafprobleme auf andere Gründe zurück: "Das war allerdings nicht wegen des Fußballspiels, sondern weil Jessie (Kroos' Ehefrau Jessica, Anm. d. Red.) über Nacht nach Rio geflogen ist. Sie ist dann morgens um 6 Uhr gelandet." Zu diesem Zeitpunkt war Kroos bereits rund sechs Wochen in Brasilien.

Kurz vor der Abfahrt zum Stadion hatte Kroos außerdem noch Zeit, mit Security-Chef Jose Meneses auf seinem Zimmer zu quatschen. "Da haben wir meistens etwas Blödsinn gelabert", lacht Kroos.

Für seinen traditionellen Mittagsschlaf war an jenem Tag aber keine Zeit mehr. "Da gabs einen Powernap im Bus. Es sollte ja eigentlich auch nicht über 120 Minuten gehen", lachte er auf Nachfrage seines Bruders Felix.

Die besten Bilder des Finales © getty 1/31 DEUTSCHLAND - ARGENTINIEN 1:0 n.V.: Schweinwerfer an, das Finale wartet darauf, angepfiffen zu werden © getty 2/31 Die argentinischen Fans suchen sich schon vor dem Spiel einen Schutzpatron © getty 3/31 Di Maria ist ganz offensichtlich verletzt, der Trainer muss ihn ins Stadion tragen © getty 4/31 Ganz anders die Deutschen. Wir fragen uns: Wenn nicht jetzt, wann dann? © getty 5/31 Die Eröffnungsfeier des Finales ließ kaum Wünsche offen © getty 6/31 Tänzerinnen, schräge Kostüme, ein bisschen Gedudel © getty 7/31 Nicht nur die Mediathek aus dem "ZDF" hat ihre 360°-Ansicht. Wir können das auch © getty 8/31 Böse Stimmen sagen, Shakira bewegte sich während der Zeremonie mehr, als Messi in der Gruppenphase © getty 9/31 Wie es sich für ein Finale gehört, findet man nicht nur auf dem Feld Prominenz © getty 10/31 Noch nicht auf dem Weg in die Kabine: Angela Merkel © getty 11/31 Auf das obligatorische Mannschaftsfoto hat sich ein blinder Passagier geschlichen. Im Ernst: Hau rein, Chris! © getty 12/31 Die erste Chance hat Argentinien. Neuer beweist allerdings primäre Geschlechtsmerkmale aus Stahl und zieht weg © getty 13/31 So sieht Fokussierung aus. Löw steht von der ersten Minute an am Rand der Coachingzone © getty 14/31 Ohne Foul, ohne Foul! Sätze, die sowohl in der Kreisklasse, als auch im WM-Finale gelten © getty 15/31 "Wenn er meint, er muss dribbeln, dann leg ihn", gehört auch in diese Kategorie © getty 16/31 Lionel Messi ist noch relativ gut im Griff... © getty 17/31 ...hinten steht aber nicht alles bombensicher. Higuain trifft! Abseits! © getty 18/31 Dann wird gejubelt. Warum? Wir wissen es nicht. Vielleicht hat die Prominenz etwas ausgeheckt. © getty 19/31 Aber vielleicht war es auch diese Szene. Höwedes mit der größten Chance für den DFB © getty 20/31 In der zweiten Halbzeit bliebt es auf beiden Seiten brandgefährlich. Neuer schaut einen Ball von Messi um den Pfosten © getty 21/31 Wie kommt Higuain eigentlich auf die Idee, seinen Kopf exakt dort zu haben? © getty 22/31 Joachim Löw geht über die ganze Spielzeit voll mit. Auch die Pfandflaschensammlung hinter ihm stört nicht die Konzentration © getty 23/31 Dann geht Klose. Das letzte Spiel für den DFB? Wir hoffen es nicht © getty 24/31 Den obligatorischen Flitzer gibt es dann auch noch. Höwedes ist sichtlich not amused © getty 25/31 Das Barcelona-Duo hat nicht alles im Griff. Schweinsteiger muss das fühlen - mehrmals © getty 26/31 Wenige Minuten später schepperte es erneut © getty 27/31 Mario Götze schweißt das Ding dann ein! In der Nachspielt, mehr Drama geht nicht © getty 28/31 Deutschland ist Weltmeister. Da war alles dabei. Drama, Verletzung, Nachspielzeit und Verlängerung. Weltmeister! © getty 29/31 Beim Schlusspfiff brechen alle Dämme © getty 30/31 Schweinsteiger kann es selbst Minuten danach noch nicht fassen © getty 31/31 Lionel Messi wurde zum besten Spieler des Turniers gekrönt - ein Trostpreis

Kroos berichtet von Merkel-Gespräch

Kurz vor Anpfiff gab es dann auch noch eine Nachricht seines damaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola: "Das war die Phase wo nicht klar war, wo ich nach dem Spiel spielen werde. Da hat Pep mir noch geschrieben und mir alles Gute gewünscht."

Der Ausgang des Spiels ist bekannt. Deutschland besiegte Argentinien mit 1:0 nach Verlängerung durch ein Tor von Mario Götze. "Das war ein schönes Gefühl. Kurz nach Abpfiff konnte ich meine Frau dann auch endlich wieder in den Arm nehmen", sagte Kroos weiter.

Zum Abschluss gab es dann sogar noch einen Besuch von der Bundeskanzlerin: "Was auch nett war, war das kurze Pläuschchen mit Angela Merkel in der Kabine. Da haben wir uns etwas über Mecklenburg-Vorpommern unterhalten."