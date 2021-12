Deutschland in der Nations League: Gruppe, Gegner, Termine, Spielplan

In der vergangenen Woche hat die Auslosung der dritten Ausgabe der Nations League stattgefunden und Deutschland eine Hammer-Gruppe beschert. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Infos zu den Gruppen, Terminen und Spielplänen.

Zwei Nations-League-Spieljahre liegen nun schon hinter uns, beide Male enttäuschte die deutsche Nationalmannschaft. Sowohl in der Saison 2018/19 als auch 2020/21 kam die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Joachim Löw nicht über die Gruppenphase hinaus. Unter Neu-Trainer Hansi Flick steckt man sich die Teilnahme am Final-Four (Halbfinale) als Minimalziel.

Deutschland in der Nations League: Gruppe und Gegner

Als ein wahres "Hammerlos" betitelte der ehemalige Bayern-Trainer die Zulosungen in der Nations-League-Gruppenphase. Neben Ungarn trifft man auf die beiden EM-Finalisten Italien und England. Dennoch freut sich das Team auf die Partien: "Um den nächsten Schritt zu machen, sind diese Spiele enorm wichtig", sagte der 56-Jährige gegenüber uefa.tv.

Aber auch auf Deutschlands Nachbarländer werden harte Brocken zukommen: Während sich das ÖFB-Team mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich messen muss, bekommt es die Nati aus der Schweiz mit Spanien und Portugal zu tun.

Deutschland in der Nations League: Die Gruppen in Liga A

Gruppe Länder A1 Frankreich, Dänemark, Kroatien, Österreich A2 Spanien, Portugal, Schweiz, Tschechische Republik A3 Italien, Deutschland, England, Ungarn A4 Belgien, Niederlande, Polen, Wales

Deutschland in der Nations League: Termine und Spielplan

Wie schon in den Jahren zuvor, wird auch die Nations League-Saison 2022/23 über zwei Jahre hinweg absolviert. Alle sechs Spieltage der Gruppenphasen werden im kommenden Jahr, 2022, ausgetragen. Das sogenannte "Final-Four", in dem die vier Gruppensieger in zwei Halbfinals und dem Finale gegeneinander antreten, findet im Jahr 2023 statt.

Das Ligasystem des Wettbewerbs hat übrigens auch zur Folge, dass aufgrund von Auf- und Abstiegen bei jeder Austragung unterschiedliche Nationen teilnehmen. Neu dabei, also aus Liga B aufgestiegen, sind die Länder Österreich, Tschechien, Ungarn und Wales. In Liga B abgestiegen sind Bosnien-Herzegowina, Island, Schweden und Ukraine.

Deutschland in der Nations League: Die Spielrunden-Termine

Spieltage 1 & 2: 2.-7. Juni 2022

Spieltage 3 & 4: 9.-14. Juni 2022

9.-14. Juni 2022 Spieltage 5 & 6: 22.-27. September 2022

22.-27. September 2022 Auslosung Endrunde: Noch offen

Noch offen Halbfinale: 14. & 15. Juni 2023

14. & 15. Juni 2023 Finale & Spiel um den 3. Platz: 18. Juni 2023

© getty In der Nations League spielen die Nationen um diesen Pokal.

Deutschland in der Nations League: Der Spielplan in Gruppe A3

Anders als in der Vergangenheit wird in der dritten Nations-League-Saison ein Großteil aller Gruppenspiele im Juni ausgetragen. Grund dafür ist die WM 2022 in Katar, welche in den Monaten November und Dezember stattfinden soll.