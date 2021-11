Zum Abschluss der Qualifikation zur WM 2022 spielt Deutschland heute in Armenien. Ob das Spiel live im Free-TV übertragen wird, verraten wir Euch hier.

WM-Qualifikation: Armenien vs. Deutschland - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Letzter Auftritt für die deutsche Nationalmannschaft in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar! Das bereits für die WM 2022 qualifizierte DFB-Team ist am heutigen Sonntag, 14. November, in Armenien gefordert. Die Partie des 10. und somit letzten Spieltags wird um 18 Uhr im Republican Stadium in der armenischen Hauptstadt Jerewan angepfiffen.

Für Deutschland geht es in Armenien nur noch um die Ehre. Das Ticket nach Katar ist bereits gelöst, jetzt gilt es, die WM-Qualifikation mit einem weiteren Sieg abzuschließen.

Für Armenien steht geht es heute um ebenfalls um fast nichts mehr. Nach der 0:5-Niederlage gegen Nordmazedonien am vergangenen Donnerstag kann Armenien den zur Teilnahme an den Playoffs zur WM 2022 berechtigenden zweiten Tabellenplatz nicht mehr erreichen.

Naturgemäß standen sich Deutschland und Armenien in der laufenden WM-Qualifikation bereits einmal gegenüber. Am 5. Spieltag gewann das DFB-Team in Stuttgart mit 6:0.

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Armenien vs. Deutschland in der WM-Qualifikation

Heute finden in ganz Europa insgesamt zehn WM-Qualifikationsspiele statt, aber nur eines wird bei uns live im Free-TV übertragen. Dabei handelt es sich um das Spiel Armenien gegen Deutschland.

Der Privatsender RTL sicherte sich bereits vor Beginn der WM-Qualifikation die exklusiven Übertragungsrechte an allen Spielen mit deutscher Beteiligung. Auf RTL wird demnach heute das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft live im Free-TV übertragen.

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Armenien vs. Deutschland in der WM-Qualifikation - Die Übertragung im Free-TV

Auf RTL könnt Ihr heute bereits ab 17.15 die Vorberichterstattung zum Spiel Armenien vs. Deutschland verfolgen. Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus begleiten Euch durch die 45 Minuten bis zum Anpfiff.

Als Kommentator ist wieder Marco Hagemann im Einsatz, als Co-Kommentator der ehemalige Nationalspieler Steffen Freund.

DFB-Noten: Bayern-Star überragt - Debütant agiert glücklos © getty 1/17 Sechster Sieg im sechsten Spiel unter Hansi Flick. Mit 9:0 (4:0) schießt die deutsche Nationalmannschaft am 9. Spieltag der WM-Qualifikation Gegner Liechtenstein ab. Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter deutscher Spieler. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Erlebte einen ereignislosen Abend. Kein einziges Mal musste der Bayern-Keeper wirklich eingreifen. Note: 3.5. © getty 3/17 JONAS HOFMANN: Mangels offensiver Vorstöße der Liechtensteiner interpretierte der Gladbacher seine Rolle sehr offensiv. Schlug einige gute Hereingaben, unter anderem die Flanke vor dem Treffer von Marco Reus. Note: 3. © getty 4/17 THILO KEHRER: Schaltete sich hin und wieder ins deutsche Offensivspiel ein und hatte vor allem in der ersten Halbzeit einige gute Aktionen. Brachte die meisten Pässe aller DFB-Akteure an den Mann (98,6 Prozent). Note: 3. © getty 5/17 ANTONIO RÜDIGER: Sicherte als letzter Mann stets souverän gegen die wenigen Liechtensteiner Vorstöße ab. Hatte die meisten Ballkontakte der Partie (114) und spielte die meisten Pässe (107). Note: 3. © getty 6/17 CHRISTIAN GÜNTER: Feierte mit seiner scharfen Flanke auf Eigentor-Schütze Kaufmann seine erste Torbeteiligung im DFB-Dress. Defensiv kaum gefordert, offensiv mit ein paar guten Ideen. Fiel nach der Pause leicht ab. Note: 2,5. © getty 7/17 LEON GORETZKA: Hatte Glück, nach Hofers Kung-Fu-Tritt noch am Spiel teilnehmen zu können. Übernahm im Vergleich zu Gündogan den defensiveren Part und sicherte gegen Konter ab. Blieb zur Halbzeit in der Kabine. Note: 3. © getty 8/17 ILKAY GÜNDOGAN: Stellte mit seinem verwandelten Elfmeter früh die Weichen für einen deutschen Sieg. Hatte bei fast jedem deutschen Angriff seine Füße im Spiel und hätte gut und gerne noch einen weiteren Treffer erzielen können. Note: 2. © getty 9/17 RIDLE BAKU: Blieb in den ersten 45 Minuten völlig blass, nach der Pause dann verbessert. Brachte viele Flanken in den Liechtensteiner Strafraum, nur wenige fanden aber einen Abnehmer. Erzielte per Traumtor das 7:0 und erzwang das 9:0. Note: 2,5. © getty 10/17 MARCO REUS: Brauchte eine gute Viertelstunde, um ins Spiel zu finden, spätestens nach seinem Treffer zum 4:0 aber voll da. Verzeichnete nach Gündogan und Sane (beide 7) die zweitmeisten Schüsse aufs Liechtensteiner Tor (4). Note: 2,5. © getty 11/17 LEROY SANE: Bestätigte seine überragende Form der letzten Wochen. War von der Liechtensteiner Hintermannschaft zu keinem Zeitpunkt zu fassen und erzielte seine Tore zehn und elf im DFB-Trikot. Note: 1,5. © getty 12/17 THOMAS MÜLLER: Ließ sich immer wieder fallen, um Platz für Gündogan und Reus zu schaffen und war offensiv fast überall zu finden. Trug sich dann mit einem späten Doppelpack noch in die Torschützenliste ein. Note: 2,5. © getty 13/17 LUKAS NMECHA (ab 46.): Agierte bei seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft glücklos. Scheiterte mehrmals am gut aufgelegten Büchel, auch sein schöner Pass auf Reus (88.) blieb unverwertet. Note: 3,5. © getty 14/17 FLORIAN NEUHAUS (ab 46.): Entwickelte im Gegensatz zu Goretzka deutlich mehr Zug zum Tor. Spielte einige kluge vertikale Bälle, zudem Vorlagengeber für Müllers Tor zum 6:0. Note: 3. © getty 15/17 MAXIMILAIN ARNOLD (ab 64.): Prüfte Liechtenstein-Keeper Büchel mit dem ein oder anderen Schuss aus der zweiten Reihe. Drei Minuten vor Schluss noch mit einer guten Chance aufs 8:0. Defensiv sicher. Note: 3,5. © getty 16/17 KEVIN VOLLAND (ab 64.): Kam für den starken Sane in die Begegnung, verzeichnete aber in seinen knapp 25 Minuten keine nennenswerte Offensiv-Aktion. Note: 3,5. © getty 17/17 MATTHIAS GINTER (ab 72.): Durfte für die letzten 20 Minuten für Kehrer ran. War per Kopf an Müllers Tor zum 6:0 beteiligt. Keine Bewertung.

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Armenien vs. Deutschland in der WM-Qualifikation - Die Übertragung im Livestream

Auch eine Übertragung im Livestream wird von RTL angeboten - und zwar auf dem offiziellen RTL-Streamingdienst RTL+. Dieser hieß bis vor kurzem noch TVNow, durch die Namensänderung hat sich aber nicht wirklich etwas geändert.

Auch der neue RTL-Streamingdienst ist im Regelfall kostenpflichtig. Das RTL+ Premium-Abo kostet im Monat 4,99 Euro. Wer das benötigte Abo bisher noch nicht abgeschlossen hat, kann vom dem Angebot des kostenlosen Probemonats Gebrauch machen. Nach einer Registration auf der Homepage von RTL+ könnt Ihr Euch die Partie kostenlos im Livestream ansehen, sei es über alle möglichen Browser auf dem PC oder Laptop oder über die kostenlose App auf verschiedenen Endgeräten oder dem Smart-TV.

Armenien vs. Deutschland: Voraussichtliche Aufstellung des DFB-Teams

Bundestrainer Hansi Flick muss heute auf zahlreiche Stammspieler verzichten. Der positiv auf das Coronavirus getestete Niklas Süle ist ebenso nicht dabei wie seine Kontaktpersonen Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi. Zudem mussten Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck und Julian Draxler noch vor dem Spiel am vergangenen Donnerstag gegen Liechtenstein verletzungsbedingt passen. Flick nominierte deshalb Jonathan Tah, Maximilian Arnold, Ridle Baku und Kevin Volland nach. Gut möglich, dass heute einer oder mehrere der Nachnominierten in der Startelf stehen werden.

Mit Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Leon Goretzka und Marco Reus sind mehrere Spieler vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist. Folglich wird es ein paar Umstellungen in der Startformation gegenüber den 9:0-Erfolg gegen Liechtenstein geben.

Voraussichtliche Aufstellung DFB-Team: ter Stegen - Hofmann, Ginter, Kehrer, Günter - Neuhaus, Gündogan - Havertz, T. Müller, L. Sané - L. Nmecha

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Armenien vs. Deutschland in der WM-Qualifikation - Die Übertragung im Überblick

Begegnung: Armenien - Deutschland

Armenien - Deutschland Datum: 14. November

14. November Anstoß: 18 Uhr

18 Uhr Übertragungsbeginn: 17.15 Uhr

17.15 Uhr Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Kommentar: Marco Hagemann, Steffen Freund

Marco Hagemann, Steffen Freund Experte: Lothar Matthäus

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Armenien vs. Deutschland in der WM-Qualifikation - Liveticker bei SPOX

Ihr seid unterwegs und könnt Armenien vs. Deutschland heute nicht im Free-TV verfolgen? Dann klickt in den kostenlosen Liveticker von SPOX. Dort versorgen wir Euch im Minutentakt mit News aus Jerewan.

Hier geht es zum Liveticker Armenien - Deutschland.

Armenien vs. Deutschland: WM-Qualifikation - Die Tabelle der Gruppe J