DFB-Team: Pressekonferenz mit Oliver Bierhoff, David Raum und Nico Schlotterbeck im Liveticker

Vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Rumänien am Freitag (20.45 Uhr) stehen Sportdirektor Oliver Bierhoff, David Raum und Nico Schlotterbeck den Journalisten Rede und Antwort. SPOX begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

DFB-Team: PK mit Bierhoff, Raum und Schlotterbeck im Liveticker

Vor Beginn: Schon am gestrigen Montag gab es eine PK, damals mit Thomas Müller, Antonio Rüdiger und Jonas Hofmann. Hier gibt es die Aussagen zum Nachlesen.

Vor Beginn: Am Freitag (20.45 Uhr) trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Rumänien, es handelt sich um ein WM-Qualifikationsspiel. Gelingt Bundestrainer Hansi Flick der vierte Sieg im vierten Spiel?

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zur DFB-Pressekonferenz mit Oliver Bierhoff, David Raum und Nico Schlotterbeck. Los geht's um 13 Uhr.

Der Klub der DFB-100er: Neuer klettert! © imago images 1/18 Manuel Neuer hat in der WM-Quali gegen Island zum 106. Mal das DFB-Trikot gezogen. Damit zieht er im All-Time-Ranking an drei Spielern vorbei. Aus diesem Anlass zeigen wir Euch die Liste der Spieler, die mindestens 100 Länderspiele absolviert haben. © getty 2/18 Platz 17: Ulf Kirsten - 100 Länderspiele (49 davon für die DDR). © getty 3/18 Platz 16: Thomas Häßler - 101 Länderspiele. © imago images / Pressefoto Baumann 4/18 Platz 15: Jürgen Croy - 102 Länderspiele (90 davon für die DDR). © getty 5/18 Platz 14: Franz Beckenbauer - 103 Länderspiele. © getty 6/18 Platz 13: Per Mertesacker - 104 Länderspiele. © imago images 7/18 Platz 10: Joachim Streich - 105 Länderspiele (98 davon für die DDR). © imago images 8/18 Platz 10: Hans-Jürgen "Dixie" Dörner - 105 Länderspiele (100 davon für die DDR). © getty 9/18 Platz 10: Jürgen Kohler - 105 Länderspiele. © getty 10/18 Platz 7: Manuel Neuer - 106 Länderspiele. © getty 11/18 Platz 7: Thomas Müller - 106 Länderspiele. © imago images / Moritz Müller 12/18 Platz 7: Toni Kroos - 106 Länderspiele © getty 13/18 Platz 6: Jürgen Klinsmann - 108 Länderspiele. © getty 14/18 Platz 5: Philipp Lahm - 113 Länderspiele. © getty 15/18 Platz 4: Bastian Schweinsteiger - 121 Länderspiele. © getty 16/18 Platz 3: Lukas Podolski - 130 Länderspiele. © getty 17/18 Platz 2: Miroslav Klose - 137 Länderspiele. © getty 18/18 Platz 1: Lothar Matthäus - 150 Länderspiele.

Deutschland vs. Rumänien live: Wer zeigt die Partie?

Das Spiel zwischen Deutschland und Rumänien findet im Volksparkstadion in Hamburg statt. Die Partie wird live und in voller Länge bei RTL zu sehen sein. Neben der Übertragung im frei TV bietet RTL bei TVNow auch einen Livestream zur Begegnung an. Dieser ist aber kostenpflichtig, das Abonnement kostet 4,99 Euro pro Monat.

