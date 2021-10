Die deutsche Nationalmannschaft möchte ihren positiven Lauf in der WM-Qualifikation fortsetzen. Es geht gegen Rumänien. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr Euch die Begegnung live anschauen könnt und somit nichts verpasst.

Deutschland vs. Rumänien in der WM-Qualifikation: Anstoßzeit, Ort

Das Hinspiel wurde siegreich gestaltet. Und was gibt's im Rückspiel? Die deutsche Nationalmannschaft tritt am heutigen Freitag, den 8. Oktober im Rahmen der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 gegen Rumänien an. Los geht es um 20.45 Uhr, gespielt wird an diesem siebten Spieltag im Volksparkstadion in Hamburg.

Beide Nationen befinden sich in der Qualifikation in der Gruppe J, das Team von Neu-Bundestrainer Hansi Flick führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Armenien und fünf Zählern vor Rumänien an.

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Rumänien in der WM-Qualifikation

Wird es die Pflichtaufgabe der deutschen Auswahl heute live im Free-TV zu sehen geben? Ja! RTL besitzt nämlich die Rechte an der Ausstrahlung aller WM-Qualifikationsspiele der DFB-Elf und geht somit auch heute auf Sendung.

Die Übertragung startet um 20.15 Uhr, zur Vorberichterstattung begrüßen Euch Moderatorin Laura Papendick, die den erkrankten Florian König vertritt, und Experte Lothar Matthäus. Zum Anstoß übernehmen dann Kommentator Marco Hagemann und Co-Kommentator Steffen Freund.

Auch wenn RTL die Partie zwischen Deutschland und Rumänien live im Free-TV zeigt, ist der Livestream nicht kostenlos abrufbar. Hier könnt Ihr nur auf den kostenpflichtigen Streamingdienst TVNOW zurückgreifen. Mehr Informationen dazu bekommt Ihr übersichtlich direkt bei TVNOW.

Deutschland vs. Rumänien: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Falls Ihr, aus welchen Gründen auch immer, nicht die Möglichkeit haben werdet, im Free-TV oder Livestream einzuschalten, dann klickt Euch gerne bei SPOX rein. Wir bieten Euch an, das Spielgeschehen im Liveticker zu verfolgen. Kurz vor und während der Partie müsst Ihr im Grunde genommen einfach nur auf der Homepage vorbeischauen, dort wird der Liveticker dann auch schon groß abgebildet.

Gerne stellen wir Euch aber auch einen Direktlink zur Verfügung.

Das Presse-Urteil zu Flicks DFB-Auftakt © getty 1/10 Drei Spiele, drei Siege, neue Begeisterung: Hansi Flick hat wenig Zeit als Bundestrainer benötigt, um Zweifel an der deutschen Nationalmannschaft vorerst beiseite zu schieben. Das nationale Presse-Urteil ist nach den Auftritten in der WM-Quali positiv. © getty 2/10 KICKER: Offensiv produzierte das spielfreudige DFB-Team vier Tore - aber auch eine Reihe an vergebenen Hochkarätern. Die vergebenen Chancen sollten zum Leitmotiv des zweiten Durchgangs werden. © getty 3/10 WAZ: Drittes Spiel, dritter Sieg. Flick übersteht seine erste Länderspielphase ohne Makel. Was in der jüngeren Vergangenheit die deutsche Mannschaft schon mal aus dem Tritt bringen konnte, schien sie im Zeitalter 3 nach Löw regelrecht zu beflügeln." © getty 4/10 SPORT-INFORMATIONS-DIENST: "Neun Punkte, tolle Tore und endlich wieder Begeisterung: Mit einem makellosen Start hat Bundestrainer Hansi Flick alle Zweifel an der WM-Qualifikation zerstreut und neue Lust auf die deutsche Nationalmannschaft gemacht." © getty 5/10 BILD: "Sieg-Triple für Flick! Unsere Mannschaft spielt cool und konzentriert – auch wenn es diesmal keine Gala war. Klar: Liechtenstein, Armenien und Island sind keine Fußball-Riesen. Appetit auf mehr machen die Auftritte trotzdem." © getty 6/10 SPORT1: "Deutschland schießt Island ab! Auch gegen Island erlebt das DFB-Team mit Bundestrainer Hansi Flick einen erfolgreichen Abend. Der Tabellenführer der Gruppe J präsentiert sich in Reykjavik souverän und spielbestimmend." © getty 7/10 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG: "Nur die Verschwendung kostet einige Nerven. Beim 4:0 gegen tapfere Isländer genügt der DFB-Elf ein beherrschter, energiesparender Auftritt. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bewährt sich als gut abgestimmtes Ensemble." © getty 8/10 WELT: "Die erste Bilanz unter dem neuen Bundestrainer kann sich sehen lassen. Flick entlässt seine Spieler mit einem guten Gefühl in die anstehenden Top-Spiele in Bundesliga, Premier League und Champions League." © getty 9/10 DPA: "Vergessen ist die triste Sommerlaune mit der EM-Enttäuschung unter Joachim Löw. Flick hat den Spielern mit seiner positiven, aber auch knallhart verbindlichen Art Freude und positives Selbstverständnis wiedergegeben." © getty 10/10 FAZ: "Drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor bei zwölf eigenen Treffern, das ist die makellose Bilanz auf dem Papier, aber viel wichtiger ist der Umschwung in der Stimmung. Diese deutsche Nationalmannschaft macht wieder Spaß, sich selbst und den Fans."

WM-Qualifikation: Gruppe J mit Deutschland

Deutschland befindet sich auf WM-Kurs. Nach sechs von zehn Spieltagen ist der Weltmeister von 2014 Spitzenreiter in seiner Gruppe. Nach dem Rumänien-Spiel geht es noch gegen Nordmazedonien (11. Oktober), Liechtenstein (11. November) und Armenien (14. November).