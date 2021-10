Für die deutsche Nationalmannschaft stehen die beiden nächsten Spiele in der WM-Qualifikation an. Wir erklären Euch, warum Mats Hummels nicht im Kader von Bundestrainer Hansi Flick steht.

WM-Qualifikation mit Deutschland: Datum, Ort, Termine, Infos

Die nationalen Ligen legen eine kurze Pause ein, es ist Zeit für die WM-Qualifikation! Für die deutsche Nationalmannschaft stehen in den nächsten Tagen zwei wichtige Spiel auf dem Terminplan. Am Freitag, 8. Oktober, in Hamburg gegen Rumänien und am Montag, 11. Oktober, in Skopje gegen Nordmazedonien. Mit zwei Siegen könnte Deutschland sich vorzeitig für die WM 2022 in Katar qualifizieren.

Das DFB-Team geht als Tabellenführer der Gruppe J in die nächste Phase der WM-Qualifikation. Nach den beiden klaren Siegen gegen Armenien und Island liegt das Team von Bundestrainer Hansi Flick mit 15 Punkten vier Zähler vor Armenien und fünf vor Rumänien.

Flick nominierte für die beiden Spiele einen 23 Mann starken Kader - in diesem fehlt ein bekannter Name.

WM-Qualifikation, Gruppe J mit Deutschland: Tabelle

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Deutschland 6 5 0 1 17:2 15 15 2 Armenien 6 3 2 1 7:9 -2 11 3 Rumänien 6 3 1 2 9:6 3 10 4 Nordmazedonien 6 2 3 1 11:6 5 9 5 Island 6 1 1 4 6:14 -8 4 6 Liechtenstein 6 0 1 5 2:15 -13 1

DFB-Team: Darum fehlt Mats Hummels im Kader der deutschen Nationalmannschaft

Mats Hummels wurde nicht für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nominiert. Der Grund für die Nichtnominierung von Hummels liegt laut Bundestrainer Flick aber nicht an den zuletzt gezeigten Leistungen des BVB-Abwehrspielers. "Ich habe mit Mats telefoniert. Wir haben uns beide dafür entschieden, dass er die Trainingstage in der freien Zeit nutzen kann, den nächsten Schritt zu machen, um bei hundert Prozent anzukommen", sagte Flick bei der Bekanntgabe des Kaders.

Hummels hat in den vergangenen Wochen immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen. Diese führten auch dazu, dass er beim vergangenen Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (2:1) in der 66. Minute ausgewechselt wurde. Danach kühlte er sein Knie mit einem dicken Eisbeutel. "Er hatte ein bisschen Probleme mit der Ansteuerung vom Muskel. Er hatte kein gutes Gefühl mehr. Das war das Signal", erklärte BVB-Trainer Marco Rose die Auswechslung nach dem Spiel. Zu Saisonbeginn verpasste Hummle sbereits einige Spiele wegen einer einer Entzündung an der Patellasehne.

Jetzt hat Hummels einige Tage Zeit, die Knieprobleme zu behandeln und somit in den Griff zu bekommen. Der 32-Jährige machte 2010 sein erstes von bisher 76 Länderspielen. Im März 2019 kündige der damalige Bundestrainer Joachim Löw an, Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng im Zuge seines angekündigten Umbruchs nicht mehr für die Nationalmannschaft zu nominieren. Knapp zwei Jahre später berief Löw dann Hummels in den Kader für die Europameisterschaft. Löws Nachfolger Flick baut auch in Zukunft auf den Weltmeister von 2014. "Wir wissen alle, welche Qualität Mats hat, wenn er hundertprozentig fit ist", sagte Flick.

WM-Qualifikation, Gruppe J mit Deutschland: Spielplan