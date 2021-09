U21: Di-Salvo-Premiere mit fünf Neuen

Antonio Di Salvo geht seine Premiere als Cheftrainer der deutschen U21-Fußballer mit fünf Neulingen an.

Der Nachfolger von Stefan Kuntz nominierte am Donnerstag Vincent Müller (PSV Eindhoven), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Jan Thielmann (1. FC Köln), Malik Tillman (Bayern München) und Kevin Schade (SC Freiburg) für die EM-Qualifikationsspiele gegen Israel am 7. Oktober in Paderborn und in Szeged gegen Ungarn am 12. Oktober.

Yannik Keitel (SC Freiburg) und Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach) kehren zudem in den 23er-Kader zurück. "Wir sind im September mit zwei Siegen gut in die Qualifikation gestartet. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben hat sich die Mannschaft schnell zusammengefunden", sagte Di Salvo.

Er sei sicher, dass "sich auch die neuen Jungs schnell integrieren werden". Kuntz war auf den Posten des türkischen Nationaltrainers gewechselt.

U21: Das deutsche Aufgebot