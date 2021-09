DFB-Team kann unter Flick sogar Standards: "War tatsächlich einstudiert"

Hansi Flick lächelte verschmitzt. "Das sieht danach aus", antwortete der Bundestrainer im RTL-Interview auf die Frage, ob das zweite Tor beim 4:0 (2:0)-Sieg in der WM-Qualifikation in Island einstudiert gewesen sei. Die Frage war durchaus berechtigt, denn Treffer nach Standardsituationen waren in der Nationalmannschaft zuletzt eine große Seltenheit. Doch das war vor Flicks Zeit.

Der Nachfolger von Joachim Löw, der schon immer ein Faible für den ruhenden Ball hatte, holte den Standard-Experten Mads Buttgereit in sein Trainerteam. Der 36 Jahre alte Däne mit deutschem Pass ließ die Spielern mit einem Trackman trainieren, der aus dem Golfsport kommt und Schwungtechnik sowie Geschwindigkeit in Echtzeit misst.

Gegen Island zahlte sich das Extra-Training aus: Joshua Kimmich chipte den Ball nach einem Freistoß gefühlvoll in den Strafraum, wo der aufgerückte Innenverteidiger Antonio Rüdiger den Ball per Kopf ins lange Eck wuchtete (24.). "Der war tatsächlich einstudiert", bestätigte Kimmich. Und Rüdiger, der sein erstes Tor nach vier Jahren erzielte, dankte Buttgereit: "Er hat großen Anteil daran. Das war vom Ablauf super."

Es war erst das zweite Tor nach einem Freistoß seit dem WM-Debakel 2018. Flick will auch hier noch mehr sehen.

DFB-Noten: Werner vor dem Tor kläglich - Kimmich im Stile eines Mittelstürmers © getty 1/17 Die deutsche Nationalelf hat auch das dritte Spiel unter der Leitung von Bundestrainer Hansi Flick gewonnen. Am 6. Spieltag der WM-Quali gewann das DFB-Team in Island mit 4:0 (2:0). Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter deutscher Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Musste nach 16 Minuten erstmals eingreifen und nahm bei Johannessons Schuss etwas unorthodox die Fäuste zu Hilfe. Ansonsten nur selten ernsthaft geprüft. Note: 3,5. © imago images 3/17 JONAS HOFMANN: Der Rechtsverteidiger-Lehrling stand sehr hoch, wurde aber nicht besonders oft eingebunden. Kam in seinen 45 Minuten Spielzeit auf die nach Werner wenigsten Ballaktionen (25). Note: 3,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Kam in seinen 60 Minuten Spielzeit auf 85 Ballaktionen. Schlug einige schöne Diagonalbälle auf links zu Sane und spielte auch den Ball zu Kimmich vor dem 1:0. In den Zweikämpfen ohne Probleme. Note: 2,5. © getty 5/17 ANTONIO RÜDIGER: Erzielte nach einem starken Laufweg mit einem wunderschönen Kopfball das 2:0 - sein zweites Tor im 47. Länderspiel. Zusammen mit Kehrer mit den meisten Balleroberungen im DFB-Team (10). Note: 2,5. © getty 6/17 THILO KEHRER: Der Linksverteidiger rückte auch immer auch mal in die Mitte, wenn Hofmann hoch stand. Kam auf einige gute Balleroberungen. Im Passspiel sehr auf Sicherheit bedacht. Später als Innenverteidiger unterwegs. Note: 3. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Seine Ballbehauptung im Stile eines Mittelstürmers ermöglichte das 1:0. Bereitete das 2:0 durch einen Freistoß-Chip vor. Hatte die meisten Ballaktionen bei Deutschland (138) und gewann fast jeden seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Führte die meisten Zweikämpfe des DFB-Teams (19) und gewann davon über die Hälfte. Scheiterte in der 27. mit einem Flachschuss nur knapp am glänzend reagierenden Halldorsson. Kluger Ball auf Sane, der zum 3:0 führte. Note: 2,5. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Schob schon nach vier Minuten zum 1:0 ein und erzielte somit sein bereits 19. Tor im erst 29. Länderspiel. Zur Pause mit der schwächsten Passquote beim DFB-Team ausgewechselt (73 Prozent). Note: 2,5. © getty 10/17 ILKAY GÜNDOGAN: Rückte für Reus auf die Zehn. In Halbzeit eins sehr diskret, nach der Pause mit deutlich mehr Ballkontakten und guten Pässen. Hatte die Füße bei den Großchancen von Werner (48.) und Havertz (55.) im Spiel. Note: 2,5. © imago images 11/17 LEROY SANE: Lag bei seiner Vorlage zum 1:0 genau richtig damit, den Ball von Kimmich direkt flach in die Mitte zu Gnabry zu spielen. Setzte in der 37. einen Freistoß drüber. Starker, konsequenter Abschluss bei seinem Tor zum 3:0. Note: 2. © getty 12/17 TIMO WERNER: Mit nur 22 Ballaktionen in 90 Minuten. In Halbzeit eins nur mit einem zu schwachen Kopfball(28.). Vergab nach der Pause zwei Großchancen sehr kläglich (48. und 61.). Steuerte immerhin noch das 4:0 bei. Note: 4,5. © getty 13/17 KAI HAVERTZ: Zur Pause für Gnabry eingewechselt. Neun Minuten später vergab er frei vor Halldorsson eine hundertprozentige Torchance. Zielte bei seinem Kopfball nach Werners Schuss zu zentral (66.). Legte das 4:0 auf. Note: 3,5. © imago images 14/17 LUKAS KLOSTERMANN: Kam zur zweiten Halbzeit für Hofmann. Auch er wurde nicht oft angespielt (31 Ballaktionen). Werners schwacher Abschluss verhinderte eine Torvorlage des Leipzigers (61.). Note: 3,5. © imago images 15/17 ROBIN GOSENS: Kam nach einer Stunde für Süle. Kehrer rückte für ihn von links in die Innenverteidigung. Wenig später setzte Gosens einen Kopfball nach einer Ecke drüber (69.). Ansonsten wenig gefordert. Note: 3,5. © imago images 16/17 JAMAL MUSIALA: Auch er wurde nach 60 Minuten eingewechselt, Sane machte Platz. Versuchte sich einige Male im Eins-gegen-eins, diesmal aber nicht so durchschlagskräftig. Bärenstark sein Kontakt mit der Hacke, der Havertz vor dem 4:0 freispielte. Note: 3. © getty 17/17 FLORIAN WIRTZ: Der Jüngste im deutschen Team durfte noch zehn Minuten ran und kam für Goretzka. Blieb ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

RB vs. FC Bayern ohne Flick: "Auf einem anderen Platz

Am Samstag verzichtet Flick auf einen Besuch des Topspiels in der Bundesliga zwischen RB Leipzig und seinem früheren Klub Bayern München. "Ich werde nicht nach Leipzig fahren, da sind meine Kollegen", stellte er klar. Flick plant nach dem perfekten Start in seine Amtszeit mit drei Siegen und 12:0 Toren aber keineswegs ein freies Wochenende. "Ich bin auf einem anderem Platz", sagte er. Wo, verriet Flick nicht.