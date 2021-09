DFB-Team: Flick lobt Modeste - Kein Comeback von Hector

Dickes Lob von Hansi Flick für Anthony Modeste, aber kein Zurück für Jonas Hector in die deutsche Nationalmannschaft: "Jonas hat in den vergangenen Wochen einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich weiß auch, dass er in Köln aufgrund seiner Art und Spielweise sehr hoch angesehen ist. Aber aktuell stellt sich das Thema für mich nicht", sagte der Bundestrainer dem Express, nachdem er am Sonntag Gast beim 1:1 gegen RB Leipzig war.

Auf der linken Außenbahn bevorzugt Flick (56) andere Spieler: "Natürlich schauen wir permanent, was wir ändern könnten. Aber Robin Gosens macht das auf der Position gut, David Raum hat wieder eine gute Leistung gezeigt, Thilo Kehrer ist vielseitig." Hector hatte im vergangenen Oktober noch unter Joachim Löw seinen Rücktritt aus dem DFB-Team verkündet.

Beeindruckt war der ehemalige FC-Profi Flick von Torjäger Modeste, der schon vier Saisontore auf seinem Konto hat. "Er zeigt plötzlich eine ganz andere Ausstrahlung. Das ist das Werk von Steffen Baumgart (Kölns Trainer, d.Red.). Anthony zeigt totale Leidenschaft - das gefällt mir sehr", kommentierte der ehemalige Erfolgscoach von Bayern München, der von 1990 bis 1993 in Köln gespielt hatte.

Flick lobte die bisherigen Auftritte der Geißbock-Elf in dieser Saison: "Steffen Baumgart und die Mannschaft bringen echt was rüber." Der FC profitiere auch von der Rückkehr der Anhänger ins Stadion: "Dass jetzt wieder Fans dabei sind, auch wenn es nur 25.000 waren, ist ein echtes Pfund. Das ist jetzt gleich wieder ein ganz anderes Erlebnis in Köln."