Was Flick besser macht als Löw: Drei Gründe für den starken Start in die neue DFB-Ära

Mit dem 4:0 gegen Island rundet die deutsche Nationalelf einen Start nach Maß unter Hansi Flick ab, der Lust auf mehr macht. Drei Gründe dafür, warum es schon so früh so viel besser läuft als zuletzt unter Joachim Löw.

1. Flick macht kaum noch Positionsexperimente

Rein von der taktischen Ausrichtung her macht Flick gar nicht so viel anders als sein Vorgänger. Die DFB-Elf setzte auch gegen Island wieder überwiegend auf einen Dreieraufbau mit zwei flexiblen Schienenspielern auf den Außen. Jonas Hofmann übernahm dabei den defensiveren Part und orientierte sich bei Gegner-Ballbesitz sofort nach hinten, wodurch sich die Dreier- zu einer Viererkette verwandelte. Kein neues Experiment, auch Löw hatte versucht, ähnliche Elemente ins deutsche Spiel einzubauen.

Ein großer und für den Erfolg entscheidender Unterschied neben der von vielen Spielern verinnerlichten Flick-Devise, deutlich früher in Pressing- und Abschlusspositionen zu gelangen: Er ließ die meisten Spieler im Gegensatz zu Löw auf ihren bestmöglichen, weil auf Vereinsebene gewohnten Positionen ran.

Joshua Kimmich etwa lieferte in allen drei Partien den Beweis dafür, warum er im Mittelfeld einen deutlich größeren Einfluss auf das deutsche Spiel hat als auf der rechten Abwehrseite. Serge Gnabry turnte nicht mehr irgendwo verloren im Sturmzentrum, sondern rechts vorne herum - und erzielte so gleich drei Tore. Leroy Sane agierte wie zu besten Manchester-City-Zeiten und jüngst auch in München konsequent und überzeugend auf dem linken Flügel. Und auch Ilkay Gündogan, bei der EM noch im defensiven Mittelfeld eingesetzt, durfte sich zumindest mal gegen Island auf seiner bevorzugten Position, der Zehn, beweisen.

DFB-Noten: Werner vor dem Tor kläglich - Kimmich im Stile eines Mittelstürmers © getty 1/17 Die deutsche Nationalelf hat auch das dritte Spiel unter der Leitung von Bundestrainer Hansi Flick gewonnen. Am 6. Spieltag der WM-Quali gewann das DFB-Team in Island mit 4:0 (2:0). Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter deutscher Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Musste nach 16 Minuten erstmals eingreifen und nahm bei Johannessons Schuss etwas unorthodox die Fäuste zu Hilfe. Ansonsten nur selten ernsthaft geprüft. Note: 3,5. © imago images 3/17 JONAS HOFMANN: Der Rechtsverteidiger-Lehrling stand sehr hoch, wurde aber nicht besonders oft eingebunden. Kam in seinen 45 Minuten Spielzeit auf die nach Werner wenigsten Ballaktionen (25). Note: 3,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Kam in seinen 60 Minuten Spielzeit auf 85 Ballaktionen. Schlug einige schöne Diagonalbälle auf links zu Sane und spielte auch den Ball zu Kimmich vor dem 1:0. In den Zweikämpfen ohne Probleme. Note: 2,5. © getty 5/17 ANTONIO RÜDIGER: Erzielte nach einem starken Laufweg mit einem wunderschönen Kopfball das 2:0 - sein zweites Tor im 47. Länderspiel. Zusammen mit Kehrer mit den meisten Balleroberungen im DFB-Team (10). Note: 2,5. © getty 6/17 THILO KEHRER: Der Linksverteidiger rückte auch immer auch mal in die Mitte, wenn Hofmann hoch stand. Kam auf einige gute Balleroberungen. Im Passspiel sehr auf Sicherheit bedacht. Später als Innenverteidiger unterwegs. Note: 3. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Seine Ballbehauptung im Stile eines Mittelstürmers ermöglichte das 1:0. Bereitete das 2:0 durch einen Freistoß-Chip vor. Hatte die meisten Ballaktionen bei Deutschland (138) und gewann fast jeden seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Führte die meisten Zweikämpfe des DFB-Teams (19) und gewann davon über die Hälfte. Scheiterte in der 27. mit einem Flachschuss nur knapp am glänzend reagierenden Halldorsson. Kluger Ball auf Sane, der zum 3:0 führte. Note: 2,5. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Schob schon nach vier Minuten zum 1:0 ein und erzielte somit sein bereits 19. Tor im erst 29. Länderspiel. Zur Pause mit der schwächsten Passquote beim DFB-Team ausgewechselt (73 Prozent). Note: 2,5. © getty 10/17 ILKAY GÜNDOGAN: Rückte für Reus auf die Zehn. In Halbzeit eins sehr diskret, nach der Pause mit deutlich mehr Ballkontakten und guten Pässen. Hatte die Füße bei den Großchancen von Werner (48.) und Havertz (55.) im Spiel. Note: 2,5. © imago images 11/17 LEROY SANE: Lag bei seiner Vorlage zum 1:0 genau richtig damit, den Ball von Kimmich direkt flach in die Mitte zu Gnabry zu spielen. Setzte in der 37. einen Freistoß drüber. Starker, konsequenter Abschluss bei seinem Tor zum 3:0. Note: 2. © getty 12/17 TIMO WERNER: Mit nur 22 Ballaktionen in 90 Minuten. In Halbzeit eins nur mit einem zu schwachen Kopfball(28.). Vergab nach der Pause zwei Großchancen sehr kläglich (48. und 61.). Steuerte immerhin noch das 4:0 bei. Note: 4,5. © getty 13/17 KAI HAVERTZ: Zur Pause für Gnabry eingewechselt. Neun Minuten später vergab er frei vor Halldorsson eine hundertprozentige Torchance. Zielte bei seinem Kopfball nach Werners Schuss zu zentral (66.). Legte das 4:0 auf. Note: 3,5. © imago images 14/17 LUKAS KLOSTERMANN: Kam zur zweiten Halbzeit für Hofmann. Auch er wurde nicht oft angespielt (31 Ballaktionen). Werners schwacher Abschluss verhinderte eine Torvorlage des Leipzigers (61.). Note: 3,5. © imago images 15/17 ROBIN GOSENS: Kam nach einer Stunde für Süle. Kehrer rückte für ihn von links in die Innenverteidigung. Wenig später setzte Gosens einen Kopfball nach einer Ecke drüber (69.). Ansonsten wenig gefordert. Note: 3,5. © imago images 16/17 JAMAL MUSIALA: Auch er wurde nach 60 Minuten eingewechselt, Sane machte Platz. Versuchte sich einige Male im Eins-gegen-eins, diesmal aber nicht so durchschlagskräftig. Bärenstark sein Kontakt mit der Hacke, der Havertz vor dem 4:0 freispielte. Note: 3. © getty 17/17 FLORIAN WIRTZ: Der Jüngste im deutschen Team durfte noch zehn Minuten ran und kam für Goretzka. Blieb ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

2. Mehr Zug und neue Elemente im Training

Neuer Trainer bedeutet frischer Wind. Und der war nach 15 Jahren "Bundesjogi" auch bitter nötig. Wer die Einheiten im EM-Trainingslager in Tirol verfolgte, dem wurde schnell eine Mischung aus Gewohnheit und Lockerheit vermittelt. Locker, so wirkt zwar auch Flick als Trainertyp, in den ersten Einheiten um den Ex-Bayern-Coach war aber deutlich mehr Feuer und Intensität als in den letzten Wochen der Ära Löw. Flick ließ teilweise sogar zweimal am Tag trainieren - so etwas hatte es unter dem Ex bei normalen Länderspielperioden nur in sehr wenigen Fällen gegeben.

Außerdem sorgte das veränderte Trainerteam, allen voran Co-Trainer Danny Röhl, Standardtrainer Mads Buttgereit und Torwarttrainer Andreas Kronenberg, spürbar für neue Impulse. Beim zweiten Treffer gegen Island trug etwa die Arbeit von Buttgereit sofort erste Früchte, indem Antonio Rüdiger eine einstudierte Freistoßvariante mit Kimmich per Kopf vollendete.

"Er hatte großen Anteil daran", sagte Rüdiger hinterher über den 36 Jahre alten Dänen, der auf expliziten Wunsch von Flick zum DFB gekommen war. Und der Bundestrainer selbst meinte schmunzelnd: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass dieses Tor nicht so gewollt war."

© SPOX

3. Jugendliche Unbekümmertheit und Konkurrenzkampf

Am Tag nach dem ersten Spiel, dem 2:0 gegen Liechtenstein, organisierten die Verantwortlichen einen Teamabend. Die Spieler gingen ins Kino und schauten sich nach gemeinsamer Abstimmung den Horrorfilm "The Forever Purge" an. Von Grüppchenbildung war dabei keine Spur. Ebenso wenig wie auf dem Platz. "Wir kommen alle auf einen Nenner", sagte Leon Goretzka.

Gerade die jugendliche Unbekümmertheit, die Spieler wie Jamal Musiala, Florian Wirtz und Karim Adeyemi ausstrahlen, tut der Mannschaft in jeder Hinsicht gut.

Flick traut sich im Gegensatz zu Löw nämlich, die Teenager nicht nur einzuladen, sondern auch sie einzusetzen. Der vom Ex-Bundestrainer noch mehr oder weniger ignorierte Musiala etwa kam in allen drei Partien zum Einsatz, durfte gegen Liechtenstein sogar starten und zahlte das Vertrauen des Bundestrainers mit einer tollen Vorlage für Timo Werner zurück. Wirtz deutete in 47 Joker-Minuten mehrfach sein Potenzial im Passspiel und Eins-gegen-Eins an. Und Adeyemi markierte bei der Tor-Gala gegen Armenien mit einer starken Aktion den 6:1-Endstand.

"Alle Spieler, die hier dabei sind, haben absolut das Potenzial, auch von Anfang zu spielen", sagte Flick in den knapp eineinhalb Wochen häufiger. Ein Signal an die Arrivierten: Ihr seid nicht unantastbar. Und was, wenn nicht gesunder, von jeglichem Sympathiebonus befreiter Konkurrenzkampf, ist besser für eine Mannschaft? Flick und seine Assistenten können jedenfalls sehr zufrieden in die Pause nach der Länderspielpause gehen, ehe in einem Monat Rumänien, Nordmazedonien und wieder Liechtenstein warten.