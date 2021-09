Island - Deutschland 0:4: Souveräner Sieg - DFB-Elf baut Gruppenführung in der WM-Qualifikation aus

4:0 (2:0) in Island: Die deutsche Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick erfolgreich gestaltet - und ihre Tabellenführung in der WM-Qualifikationsgruppe J ausgebaut.

Die Flick-Elf steht in ihrer Gruppe nun mit 15 Punkten auf Platz eins. Verfolger Armenien, der am frühen Abend nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Liechtenstein hinauskam, hat nun vier Punkte Rückstand.

Serge Gnabry mit einem Abstauber nach einer flachen Hereingabe von Leroy Sane (5.), Antonio Rüdiger infolge eines Freistoßes von Joshua Kimmich (24.), Sane mit einem kompromisslosen Schuss aus spitzem Winkel (56.) und Timo Werner aus kurzer Distanz (89.) erzielten die Treffer für das DFB-Team im isländischen Nationalstadion von Reykjavik.

"Es war wichtig, dass wir wieder ein Zeichen setzen", sagte Kapitän Manuel Neuer bei RTL. "Man konnte auf dem Platz nicht den allerbesten Fußball spielen. Wir haben aber nichts anbrennen lassen, waren sehr dominant und haben gut verteidigt. Dementsprechend sind wir zufrieden."

Mit Blick auf die drei Qualifikationsspiele unter Flick sagte Neuer: "Wir wollen an unserem Spiel arbeiten und jetzt einen Trend setzen. In den drei Spielen hat man gesehen, dass es eine Aufwärtsbewegung gibt. So wollen wir weitermachen."

Auch Torschütze Rüdiger war zufrieden: "Dass wir neun Punkte aus den drei Spielen und ein gutes Torverhältnis geholt haben, war wichtig. Auch jeweils zu Null zu spielen, ist sehr wichtig und gibt uns Vertrauen. Es hätten heute aber mehr Tore sein müssen. Es waren insgesamt sehr gute eineinhalb Wochen."

DFB-Noten: Werner vor dem Tor kläglich - Kimmich im Stile eines Mittelstürmers © getty 1/17 Die deutsche Nationalelf hat auch das dritte Spiel unter der Leitung von Bundestrainer Hansi Flick gewonnen. Am 6. Spieltag der WM-Quali gewann das DFB-Team in Island mit 4:0 (2:0). Die Noten und Einzelkritiken aller eingesetzter deutscher Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Musste nach 16 Minuten erstmals eingreifen und nahm bei Johannessons Schuss etwas unorthodox die Fäuste zu Hilfe. Ansonsten nur selten ernsthaft geprüft. Note: 3,5. © imago images 3/17 JONAS HOFMANN: Der Rechtsverteidiger-Lehrling stand sehr hoch, wurde aber nicht besonders oft eingebunden. Kam in seinen 45 Minuten Spielzeit auf die nach Werner wenigsten Ballaktionen (25). Note: 3,5. © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Kam in seinen 60 Minuten Spielzeit auf 85 Ballaktionen. Schlug einige schöne Diagonalbälle auf links zu Sane und spielte auch den Ball zu Kimmich vor dem 1:0. In den Zweikämpfen ohne Probleme. Note: 2,5. © getty 5/17 ANTONIO RÜDIGER: Erzielte nach einem starken Laufweg mit einem wunderschönen Kopfball das 2:0 - sein zweites Tor im 47. Länderspiel. Zusammen mit Kehrer mit den meisten Balleroberungen im DFB-Team (10). Note: 2,5. © getty 6/17 THILO KEHRER: Der Linksverteidiger rückte auch immer auch mal in die Mitte, wenn Hofmann hoch stand. Kam auf einige gute Balleroberungen. Im Passspiel sehr auf Sicherheit bedacht. Später als Innenverteidiger unterwegs. Note: 3. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Seine Ballbehauptung im Stile eines Mittelstürmers ermöglichte das 1:0. Bereitete das 2:0 durch einen Freistoß-Chip vor. Hatte die meisten Ballaktionen bei Deutschland (138) und gewann fast jeden seiner Zweikämpfe. Note: 2. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Führte die meisten Zweikämpfe des DFB-Teams (19) und gewann davon über die Hälfte. Scheiterte in der 27. mit einem Flachschuss nur knapp am glänzend reagierenden Halldorsson. Kluger Ball auf Sane, der zum 3:0 führte. Note: 2,5. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Schob schon nach vier Minuten zum 1:0 ein und erzielte somit sein bereits 19. Tor im erst 29. Länderspiel. Zur Pause mit der schwächsten Passquote beim DFB-Team ausgewechselt (73 Prozent). Note: 2,5. © getty 10/17 ILKAY GÜNDOGAN: Rückte für Reus auf die Zehn. In Halbzeit eins sehr diskret, nach der Pause mit deutlich mehr Ballkontakten und guten Pässen. Hatte die Füße bei den Großchancen von Werner (48.) und Havertz (55.) im Spiel. Note: 2,5. © imago images 11/17 LEROY SANE: Lag bei seiner Vorlage zum 1:0 genau richtig damit, den Ball von Kimmich direkt flach in die Mitte zu Gnabry zu spielen. Setzte in der 37. einen Freistoß drüber. Starker, konsequenter Abschluss bei seinem Tor zum 3:0. Note: 2. © getty 12/17 TIMO WERNER: Mit nur 22 Ballaktionen in 90 Minuten. In Halbzeit eins nur mit einem zu schwachen Kopfball(28.). Vergab nach der Pause zwei Großchancen sehr kläglich (48. und 61.). Steuerte immerhin noch das 4:0 bei. Note: 4,5. © getty 13/17 KAI HAVERTZ: Zur Pause für Gnabry eingewechselt. Neun Minuten später vergab er frei vor Halldorsson eine hundertprozentige Torchance. Zielte bei seinem Kopfball nach Werners Schuss zu zentral (66.). Legte das 4:0 auf. Note: 3,5. © imago images 14/17 LUKAS KLOSTERMANN: Kam zur zweiten Halbzeit für Hofmann. Auch er wurde nicht oft angespielt (31 Ballaktionen). Werners schwacher Abschluss verhinderte eine Torvorlage des Leipzigers (61.). Note: 3,5. © imago images 15/17 ROBIN GOSENS: Kam nach einer Stunde für Süle. Kehrer rückte für ihn von links in die Innenverteidigung. Wenig später setzte Gosens einen Kopfball nach einer Ecke drüber (69.). Ansonsten wenig gefordert. Note: 3,5. © imago images 16/17 JAMAL MUSIALA: Auch er wurde nach 60 Minuten eingewechselt, Sane machte Platz. Versuchte sich einige Male im Eins-gegen-eins, diesmal aber nicht so durchschlagskräftig. Bärenstark sein Kontakt mit der Hacke, der Havertz vor dem 4:0 freispielte. Note: 3. © getty 17/17 FLORIAN WIRTZ: Der Jüngste im deutschen Team durfte noch zehn Minuten ran und kam für Goretzka. Blieb ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

Island - Deutschland: Die Analyse

Flick baute auf einen Großteil der Elf, die Armenien am Sonntag mit 6:0 abgefertigt hatte. Einzig Gündogan rückte für den wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung stehenden Reus in die Mannschaft und orientierte sich positionsgetreu auf die von ihm bevorzugte Zehn. Hieß auch: Hofmann nahm wieder die Rolle des "falschen" Rechtsverteidigers ein. Mit Ball spielten die Gäste also mit einer Dreierkette, ohne Ball mit einer Viererkette.

Der Plan der Isländer bestand indes darin, so lange wie möglich die Null zu halten. Dieser Plan scheiterte, weil die Deutschen wie schon gegen Armenien mit einem frühen Tor durch Gnabry schnell den Grundstein für den Erfolg legten und ihren Gegner damit herauslockten. Ein einstudierter Standard, den Rüdiger per Kopf verwertete, brachte Flicks Team schon nach einer guten halben Stunde in sicheres Fahrwasser, wenngleich die Isländer gerade kurz vor und nach der Halbzeitpause mutig nach vorne spielten und sich so einige gefährliche Situationen im Strafraum von Neuer ergaben.

Spätestens mit dem 3:0 durch Sane war dann aber der Deckel drauf. Die Gäste erspielten sich noch einige weitere gute Chancen, ließen aber die nötige Präzision im Abschluss vermissen - speziell Werner, der sich kurz vor Schluss immerhin noch mit einem eigenen Tor belohnte, und der nach dem Seitenwechsel eingewechselte Havertz. Insgesamt war es aber eine gute, weil kontrollierte und souveräne Vorstellung der Flick-Elf, die eine vielversprechende erste Woche der Post-Löw-Ära treffend abrundete.

Island - Deutschland: Die Aufstellungen

Island: Halldorsson - Saevarsson, B. I. Bjarnason, Fjoluson, Skulason - B. Bjarnason, Palsson (90.+1 Baldursson), Johanesson (71. A. Sigurdsson) - J. Gudmundsson (71. Thorsteinsson), A. Gudmundsson (80. Gudjohnsen), Helgason

Deutschland: Neuer - Hofmann (45. Klostermann), Süle (59. Gosens), Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka (80. Wirtz) - Gnabry (45. Havertz), Gündogan, Sane (59. Musiala) - Werner

Island - Deutschland: Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Gnabry (5.), 0:2 Rüdiger (24.), 0:3 Sane (56.), 0:4 Werner (89.)

Die deutsche Nationalmannschaft behauptete sich im sechsten Duell mit Island zum fünften Mal - nur beim 0:0 im Gastspiel in Island im September 2003 gab es keinen Sieg.

Die ersten drei Spiele als Nationalcoach gewannen neben Flick bisher nur Rudi Völler und Joachim Löw.

Gnabry erzielte seinen 19. Treffer im DFB-Dress. Seit seinem Länderspieldebüt im November 2016 traf keiner häufiger für die DFB-Elf (Werner auch 18).

Der Star des Spiels: Leroy Sane (Deutschland)

Der Profi des FC Bayern krönte eine für ihn nahezu perfekte Woche mit einem Tor und einem Assist. Sane gewann zudem fast 70 Prozent seiner Zweikämpfe und arbeitete vorbildlich mit nach hinten. FCB-Trainer Julian Nagelsmann versprach offensichtlich nicht zu viel, als er vor der Länderspielpause sagte, der Linksfuß werde "schon sehr bald durch die Decke gehen".

Der Flop des Spiels: Birkir Bjarnason (Island)

Islands erfahrenster Spieler ging in vielen Situationen im Mittelfeld sehr ungestüm zu Werke und schaffte es auch nicht, so etwas wie Struktur ins Passspiel der Hausherren zu bringen. Keine gute Leistung.

Der Schiedsrichter: Andreas Ekberg (Schweden)

Der 36 Jahre alte Schwede lag mit seinen Entscheidungen meist richtig, auch wenn der Videoassistent ihn beim ersten deutschen Treffer überstimmen musste. Einzig bei dem rüden Einsteigen von Bjarnason gegen Kehrer in der 32. Minute hätte Ekberg durchaus auch Rot anstatt Gelb geben können. Alles in allem jedoch souverän.