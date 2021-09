DFB-Team: Stimmen und Reaktionen nach dem 6:0 gegen Armenien

Die Stimmung bei den deutschen Nationalspielern und Trainer Hansi Flick war nach dem 6:0 gegen Armenien im WM-Qualifikationsspiel gelöst. Die Stimmen und Reaktionen der Beteiligten bei RTL und der Pressekonferenz.

Hansi Flick (Bundestrainer): "Mir hat es schon gefallen heute, aber es war nur der nächste Schritt auf dem Weg. Mannschaft kann froh sein über die Leistung, aber wir müssen uns auf das nächste Spiel gegen Island konzentrieren. Wir haben eine enorme Qualität in der Mannschaft, das hat man heute gesehen. Aber es ist wichtig, dass man liefert, wenn es zählt. Die Fans heute hier in Stuttgart, das war ein tolles Miteinander. Es freut mich umso mehr, dass wir so ein Spiel abgeliefert haben."

auf die Frage bei RTL, ob Debütant Karim Adeyemi zu spät in die Kabine gekommen sei nach dem Feiern: "Kann ich nicht genau sagen. Aber wenn man seinen Mentor Manni Schwabl sieht, dann hat er was gut gehabt."

Serge Gnabry: "Heute waren wir gut vor dem Tor. Wir hätten noch einige Tore mehr machen können, aber heute war es eine gute Leistung. Natürlich war es heute ein guter Sieg. Heute nehmen wir die Euphorie mit, um am Mittwoch in Island auch nochmal zu punkten. Heute war eine gute Stimmung, es hat Spaß gemacht, vor den Leuten zu spielen. Für mich in Stuttgart, in meiner Heimatstadt natürlich umso mehr."

Auf die Frage bei RTL, wie viele von Hansi Flicks Spielideen man schon sehen konnte: "Einiges. Haben uns viel vorgenommen, mit viel Druck zu arbeiten, Armenien keine Chance zu lassen.

Noten: Gnabry überragend, Sane auf links ein anderer Spieler © getty 1/17 Das zweite Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick geriet zur Gala: Das DFB-Team zeigte beim 6:0 gegen schwache Armenier eine starke Leistung nicht nur die Offensivspieler überzeugten dabei. Die Noten und Einzelkritiken. © imago 2/17 MANUEL NEUER: Der Kapitän war nach überstandenen Sprunggelenkproblemen zurück und durfte sich einmal als Fußballer auszeichnen - dank der Schludrigkeit seines Mitspielers Rüdiger. Sonst nichts zu tun. Note: 2,5. © imago 3/17 JONAS HOFMANN: Bekleidete in einer Art 3,5-Abwehrkette die Rolle des rechten Schienenspielers. Je länger das Spiel dauerte, desto offensiver wurde er. Belohnte sich beim Rückraumtreffer nach Kimmichs Ecke beim 5:0 mit seinem ersten Länderspieltor. Note 2 © getty 4/17 NIKLAS SÜLE: Mann mit den meisten Ballkontakten im deutschen Spiel. Etwas schlechtere Passquote als Rüdiger, aber verlor nur unwichtige Bälle. Souverän gegen einen schwachen Gegner. Note: 3. © imago 5/17 ANTONIO RÜDIGER: Beinahe hätte sein gedankenverlorener, lascher Rückpass Anfang der ersten Halbzeit ins Verderben geführt. Neuer rettete ihn. Danach sicher und souverän. Note 3,5. © getty 6/17 THILO KEHRER: Nahm als linker Innenverteidiger in Flicks 3,5-Kette dem linken Schienenspieler Sane die Defensivarbeiten ab. Hatte die erste Torchance des Spiels, sein Kopfball nach Kimmichs Ecke ging nur knapp drüber. Perfekte Zweikampfquote. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Sein toller Chipball auf Goretzka führte zum 4:0. Seine gar nicht mal so tolle Ecke verwertete Hofmann zum 5:0. Zusammen mit Goretzka der Boss im Mittelfeld. Note: 2. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Noch besser als Kimmich. Machte vor dem 1:0 das Spiel mit seiner Direkt-Vorlage schnell, bereitete auch das 4:0 vor und zeichnete sich auch als Balldieb aus. Sehr gute Leistung des Bayern. Note 1,5. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Mann des Spiels. Traumtor zum 1:0. Abstauber zum 2:0. Und dann noch das 3:0 mit eingeleitet. Wenn er doch auch bei der EM so in Form gewesen wäre. Note: 1. © getty 10/17 MARCO REUS: Zog die armenischen Abwehrreihen mit seinen schnellen Läufen immer wieder auseinander. Belohnte sich mit seinem Tor zum 3:0. Note: 2. © getty 11/17 LEROY SANE: Ist auf der linken Seite ein anderer Spieler. Leitete stark das 2:0 ein, zeigte sich sehr spielfreudig und kurbelte das Angriffsspiel an. Gab den linken Schienenspielern mit wenigen Defensivaufgaben. Beste Leistung seit Langem. Note: 1,5. © getty 12/17 TIMO WERNER: Durfte wieder in der Sturmspitze ran in diesem Spiel, das gute Laune machte. Rannte viel für die Offensivwirbler Sane und Reus, zeigte gutes Positionsspiel und bekam dank eines perfekten Spielzugs von Kimmich und Goretzka sein Tor. Note: 2,5 © getty 13/17 JAMAL MUSIALA: Der Matchwinner des Liechtenstein-Spiels kam nach rund einer Stunde für Sane, war oft am Ball, wurde viel gesucht. Einige Pässe wirkten aber überhastet. Note: 3,5. © imago 14/17 FLORIAN WIRTZ: Hatte erst ein bisschen Pech, dass sein schöner Schnittstellenpass auf Werner einen Tick zu spät kam und Werner so im Abseits stand beim vermeintlichen 6:0. Tolle Kombination vor Adeyemis 6:0. Note: 2. © getty 15/17 ILKAY GÜNDOGAN: Kam mit den zwei Youngstern nach einer Stunde. Riss das Spiel sofort an sich, 51 Ballaktionen in 30 Minuten sind stark, 95,2 Prozent Passquote gewohnt gut. Gab zudem vier Torschussvorlagen ab. Note: 2. © getty 16/17 KARIM ADEYEMI. Der U21-Europameister durfte 20 Minuten vor Schluss sein Länderspieldebüt feiern. Traumhafte Kombinationsspiel vor seinem Premierentreffer in der Nachspielzeit. Ohne Bewertung. © getty 17/17 DAVID RAUM: Der Hoffenheimer U21-Europameister durfte seine ersten zehn Länderspielminuten bei den Senioren feiern. Kam noch 14-mal an den Ball. Ohne Bewertung.

DFB-Team - Goretzka: "Darum sollte es im Fußball gehen"

Leon Goretzka: "Das war ein ganz anderes Spiel heute. Atmosphäre war außergewöhnlich, endlich mal wieder Fans im Stadion. Hatten uns einiges vorgenommen heute. Den Start unter Hansi (Flick, die Red.) hatten wir uns schon beim letzten Spiel so vorgestellt wie heute. Aber klar, es kann nicht immer alles auf Anhieb klappen. Wir wollen jetzt die Leistung wiederholen. Haben auch unter Jogi immer mal wieder unsere Klasse aufblitzen lassen, jetzt geht es darum, Konstanz zu zeigen. Die Ehrenrunde war Balsam auf unsere Seele. Die Fans schwenken die Fahnen, wir sehen viele leuchtende Augen. Das ist das, worum es im Fußball gehen soll."

Timo Werner: "Ich habe dreimal hier (in Stuttgart, die Red.) gespielt, dreimal getroffen mit der Nationalmannschaft. Gutes Pflaster, man kommt immer wieder gerne nach Hause. Unser Spiel beruhigt sehr darauf, dass wir schnell gegenpressen, wenn wir den Ball verlieren. Das war gegen Liechtenstein schwer, heute hat es super geklappt. Wenn wir das so umsetzen wie heute, dann sind wir sehr stark. Bei allem Respekt vor Armenien, aber das war nicht der Gegner, der uns in einem Viertelfinale in einem Turnier erwarten wurde. Aber es war ein sehr schweres Spiel, weil es auch erst mal gewinnen müssen. War ein erster Schritt in die richtige Richtung. Sind noch nicht da, wo wir sein wollen, aber wenn wir so weiterspielen, werden wir auch dahin kommen.

Jonas Hofmann: "Die Tore am Anfang haben gut getan. Haben super Gegenpressing gespielt, die Bälle immer sehr schnell zurückerobert. Große Steigerung zu Donnerstag.

zu seinem Länderspieltor-Debüt: "Das war heute ein Punkt, den ich unbedingt noch abhaken wollte in meiner Karriere. Und dann als Rechtsverteidiger."

Sargis Adamayan (Armenien): "Wir kamen gar nicht in die Zweikämpfe. Deutschland war auf jeden Fall zwei Klassen besser als wir. Wir hatten sehr viel Respekt, haben uns das anders vorgestellt."