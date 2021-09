DFB-Team: Pressekonferenz mit Hansi Flick und Leon Goretzka heute im Liveticker

Vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Island am Mittwoch stellen sich Bundestrainer Hansi Flick und Leon Goretzka den Fragen der Journalisten. Bei SPOX könnt Ihr die Pressekonferenz im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Team: PK mit Flick und Goretzka heute im Liveticker

Vor Beginn: Auf das ernüchternde 2:0 beim Flick-Debüt gegen Liechtenstein folgte am vergangenen Sonntag eine deutliche Leistungssteigerung. In Stuttgart gewann das DFB-Team mit 6:0 gegen Armenien. In der Spitze überzeugten Leroy Sane und Serge Gnabry sowie im Mittelfeld Leon Goretzka. Auf der rechten Abwehrseite glänzte Jonas Hoffmann und Debütant Karim Adeyemi traf kurz vor Schluss nach Einwechslung. Welche Auswirkungen hat der Spielverlauf auf die Aufstellung gegen Island? Flick gibt womöglich erste Hinweise auf die Startelf.

Vor Beginn: Bundestrainer Hansi Flick und Leon Goretzka stehen ab 12.45 Uhr Rede und Antwort. Die Presserunde könnt Ihr auch im Livestream des DFB verfolgen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel in Island.

Einen Spieler wollen alle dabei haben: Der WM-Kader der SPOX-User © getty 1/51 Der Neustart ist gelungen. Die DFB-Elf hat unter Hansi Flick die beiden Auftaktpartien der neuen Ära gewonnen. Wir haben gefragt, welche Spieler – Stand jetzt – mit zur WM fahren sollten. Über 4.000 SPOX-User haben abgestimmt – das ist das Ergebnis. © getty 2/51 IM WM-KADER (22 PLÄTZE) - Kai Havertz: 100 Prozent stimmten für Ja © getty 3/51 Joshua Kimmich: 99 Prozent stimmten für Ja © getty 4/51 Leon Goretzka: 99 Prozent stimmten für Ja © getty 5/51 Jamal Musiala: 98 Prozent stimmten für Ja © getty 6/51 Serge Gnabry: 98 Prozent stimmten für Ja © getty 7/51 Marc-Andre ter Stegen: 96 Prozent stimmten für Ja © getty 8/51 Manuel Neuer: 95 Prozent stimmten für Ja © getty 9/51 Robin Gosens: 95 Prozent stimmten für Ja © getty 10/51 Thomas Müller: 94 Prozent stimmten für Ja © getty 11/51 Ridle Baku: 92 Prozent stimmten für Ja © getty 12/51 Matthias Ginter: 88 Prozent stimmten für Ja © getty 13/51 Florian Wirtz: 87 Prozent stimmten für Ja © getty 14/51 Niklas Süle: 87 Prozent stimmten für Ja © getty 15/51 Ilkay Gündogan: 86 Prozent stimmten für Ja © getty 16/51 Antonio Rüdiger: 86 Prozent stimmten für Ja © getty 17/51 Timo Werner: 85 Prozent stimmten für Ja © getty 18/51 Leroy Sane: 84 Prozent stimmten für Ja © getty 19/51 Mats Hummels: 84 Prozent stimmten für Ja © getty 20/51 Marco Reus: 81 Prozent stimmten für Ja © getty 21/51 Florian Neuhaus: 76 Prozent stimmten für Ja © getty 22/51 Jerome Boateng: 59 Prozent stimmten für Ja © getty 23/51 Kevin Volland: 58 Prozent stimmten für Ja © getty 24/51 NICHT IM WM-KADER - Karim Adeyemi: 56 Prozent stimmten für Ja © getty 25/51 David Raum: 49 Prozent stimmten für Ja © getty 26/51 Mario Götze: 49 Prozent stimmten für Ja © getty 27/51 Lukas Klostermann: 49 Prozent stimmten für Ja © getty 28/51 Kevin Trapp: 48 Prozent stimmten für Ja © getty 29/51 Emre Can: 46 Prozent stimmten für Ja © getty 30/51 Mo Dahoud: 44 Prozent stimmten für Ja © getty 31/51 Nico Schlotterbeck: 41 Prozent stimmten für Ja © getty 32/51 Max Kruse: 41 Prozent stimmten für Ja © getty 33/51 Philipp Max: 40 Prozent stimmten für Ja © getty 34/51 Jonas Hofmann: 39 Prozent stimmten für Ja © getty 35/51 Christian Günter: 38 Prozent stimmten für Ja © getty 36/51 Bernd Leno: 36 Prozent stimmten für Ja © getty 37/51 Robin Koch: 31 Prozent stimmten für Ja © getty 38/51 Luca Waldschmidt: 29 Prozent stimmten für Ja © getty 39/51 Marcel Halstenberg: 25 Prozent stimmten für Ja © getty 40/51 Felix Uduokhai: 15 Prozent stimmten für Ja © getty 41/51 Niklas Stark: 13 Prozent stimmten für Ja © getty 42/51 Julian Brandt: 13 Prozent stimmten für Ja © getty 43/51 Benjamin Henrichs: 12 Prozent stimmten für Ja © getty 44/51 Thilo Kehrer: 12 Prozent stimmten für Ja © getty 45/51 Jonathan Tah: 12 Prozent stimmten für Ja © getty 46/51 Nadiem Amiri: 11 Prozent stimmten für Ja © getty 47/51 Oliver Baumann: 8 Prozent stimmten für Ja © getty 48/51 Julian Draxler: 7 Prozent stimmten für Ja © getty 49/51 Amin Younes: 5 Prozent stimmten für Ja © getty 50/51 Nico Schulz: 3 Prozent stimmten für Ja © getty 51/51 Suat Serdar: 1 Prozent stimmte für Ja

DFB-Team: Der Kader für die Länderspielpause

Flick kann nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich Thomas Müller ist nicht mehr mit von der Partie und aufgrund von Adduktorenproblemen bereits zurück nach München gereist.

Position Spieler Verein TOR Manuel Neuer Bayern München TOR Bernd Leno FC Arsenal TOR Kevin Trapp Eintracht Frankfurt ABWEHR Ridle Baku VfL Wolfsburg ABWEHR Robin Gosens Atalanta Bergamo ABWEHR Thilo Kehrer Paris St. Germain ABWEHR Lukas Klostermann RB Leipzig ABWEHR David Raum TSG Hoffenheim ABWEHR Antonio Rüdiger FC Chelsea ABWEHR Nico Schlotterbeck SC Freiburg ABWEHR Niklas Süle Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Karim Ademeyi Red Bull Salzburg MITTELFELD/ANGRIFF Mahmoud Dahoud Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Serge Gnabry Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Leon Goretzka Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Ilkay Gündogan Manchester City MITTELFELD/ANGRIFF Kai Havertz FC Chelsea MITTELFELD/ANGRIFF Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach MITTELFELD/ANGRIFF Joshua Kimmich Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Thomas Müller Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Jamal Musiala Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Florian Neuhaus Borussia Mönchengladbach MITTELFELD/ANGRIFF Marco Reus Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Leroy Sane Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Timo Werner FC Chelsea MITTELFELD/ANGRIFF Florian Wirtz Bayer Leverkusen

WM-Qualifikation, Gruppe J mit Deutschland: Tabelle