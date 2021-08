DFB-Team: Andreas Kronenberg und Mads Buttgereit kommen - Team von Hansi Flick für große Ziele vollständig

Bei seiner künftigen Mannschaft sind noch einige Fragen offen, doch sein eigenes Team hat Bundestrainer Hansi Flick nun komplett: Andreas Kronenberg vom SC Freiburg wird bei der deutschen Nationalmannschaft den Posten von Andreas Köpke als Torwarttrainer übernehmen. Der Däne Mads Buttgereit kommt als externer Experte und Spezialtrainer.

"Andreas Kronenberg ist ein absoluter Fachmann, durch dessen Schule in zehn Jahren beim SC Freiburg unter anderen ausgezeichnete Bundesligatorhüter wie Oliver Baumann, Roman Bürki, Rafal Gikiewicz, Alexander Schwolow, Mark Flekken und Florian Müller gegangen sind", sagte Flick.

Standardexperte Buttgereit werde die DFB-Auswahl "mit seinen speziellen Fähigkeiten weiter voranbringen". Damit, so Flick, sei sein Team "mit Blick auf die anstehenden großen Aufgaben und Ziele nun vollständig".

Der 56-Jährige hatte bereits Danny Röhl als zweiten Co-Trainer neben Marcus Sorg geholt. Zudem verstärkt Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes das Teammanagement der Nationalelf.

Der Schweizer Kronenberg (46) wird für eine Saison parallel zu seinem Engagement beim DFB weiter als Torwarttrainer des SC Freiburg arbeiten. Er unterschrieb bis 2024. Buttgereit (36) war als Trainer für Standardsituationen beim dänischen Erstligisten FC Midtjylland tätig und zuletzt Co-Trainer der dänischen U18.

DFB-Team: Kronenberg "nicht nur Torwarttrainer"

Kronenberg sei "nicht nur ein herausragender Torwarttrainer. Als studierter Sozialpädagoge hat er mehr als das bloße Geschehen auf dem Rasen im Blick und betrachtet die Entwicklung seiner Sportler ganzheitlich", lobte DFB-Direktor Bierhoff.

Beim DFB sei "viel in Bewegung, und ich möchte mich in die Entwicklung des Torwartspiels einbringen. Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete", sagte Kronenberg.

Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier sprach von einer "für alle Seiten tragfähigen und guten Lösung. Von einer erfolgreichen Nationalmannschaft profitiert der gesamte Fußball in Deutschland".

Flick hatte sein Amt als Nachfolger von Joachim Löw am 1. August angetreten. Anfang September stehen seine Debütspiele in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein, Armenien und Island an.