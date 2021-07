DFB: Stefan Kuntz wünscht sich mehr Bundesliga-Unterstützung fürs Olympia-Team

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz wünscht sich für die deutschen Olympia-Fußballer mehr Unterstützung aus der Bundesliga. Einerseits habe er zwar Verständnis für die Vereine, denn die Olympia falle mitten in die Vorbereitungsphase. Deutschland sollte sich aber "nicht die Blamage geben, dass nicht genug Leute da sind, um 22 Mann nach Tokio zu schicken, wonach es im Moment leider aussieht", sagte Kuntz in der Handball-Talkshow "DHBspotlight".

Kuntz hatte zuletzt nur 19 Spieler für die Sommerspiele in Tokio nominiert, etliche Spieler hatten zuvor abgesagt. Mit einer Zielsetzung tut sich der Ex-Nationalspieler deswegen schwer.

"Ich würde mit einer Prognose gerne warten, bis ich mehr Gefühl habe für die Kader der anderen Nationen", sagte Kuntz in der Sendung des Deutschen Handballbundes: "Aktuell beschäftige ich mich immer noch mit unserem Kader, weil der ist weder komplett noch ist alles so, wie ich es gerne hätte."

Das DFB-Team trifft sich am 12. Juli, einen Tag später geht es in Richtung Japan. Nach einem Test gegen Honduras am 17. Juli wird es am 22. Juli in Yokohama mit dem Auftakt gegen Brasilien ernst. Die weiteren Gegner der Vorrunde heißen Saudi-Arabien und Elfenbeinküste.

Die Vorfreude ist bei Kuntz trotz der Personalsorgen riesig. "Olympia ist für mich das größte und das am meisten verbindende Sportereignis auf der Welt", sagte er.

Mit Kruse! Stefan Kuntz gibt DFB-Kader für Olympia bekannt © getty 1/21 Der DFB hat sein 19-köpfiges U23-Aufgebot für das olympische Fußball-Turnier bekannt gegeben. Infrage kamen alle 1997 und später geborenen Spieler, sowie drei ältere Spieler. Für diese Profis hat sich Trainer Stefan Kuntz entschieden. © getty 2/21 Weil keine Abstellungspflicht für Vereine besteht, war Trainer Stefan Kuntz als Verhandlungsführer gefragt. Wer mit nach Tokio reist, verpasst große Teile der Vorbereitung. Deshalb fehlt zum Beispiel Leverkusen-Talent Florian Wirtz. © getty 3/21 TOR: FLORIAN MÜLLER (VfB Stuttgart) © getty 4/21 LUCA PLOGMANN (SV Werder Bremen) © getty 5/21 SVEND BRODERSEN (zunächst als vereinslos gelistet, mittlerweile bei Yokohama FC unter Vertrag) © getty 6/21 ABWEHR: FELIX UDUOKHAI (FC Augsburg) © getty 7/21 JOSHA VAGNOMAN (Hamburger SV) © getty 8/21 AMOS PIEPER (Arminia Bielefeld) © getty 9/21 BENJAMIN HENRICHS (RB Leipzig) © getty 10/21 JORDAN TORUNARIGHA (Hertha BSC) © getty 11/21 DAVID RAUM (TSG Hoffenheim) © getty 12/21 MITTELFELD: ARNE MAIER (Hertha BSC) © getty 13/21 NADIEM AMIRI (Bayer Leverkusen) © getty 14/21 EDUARD LÖWEN (VfL Bochum) © getty 15/21 NIKLAS DORSCH (KAA Gent) © getty 16/21 ANTON STACH (SpVgg Greuther Fürth) © imago images 17/21 MAXIMILIAN ARNOLD (VfL Wolfsburg) © getty 18/21 ANGRIFF: MARCO RICHTER (FC Augsburg) © getty 19/21 MAX KRUSE (Union Berlin) © getty 20/21 ISMAIL JAKOBS (1. FC Köln) © getty 21/21 CEDRIC TEUCHERT (Union Berlin)

"Uns Fußballern würde es gut tun", sagte Kuntz, "wenn wir im Rahmen eines solchen Turniers andere Sportler treffen. Wenn wir über deren intrinsische Motivation reden dürfen. Wenn wir erfahren, was treibt dich an, alle vier Jahre nur für einen Wettkampf zu trainieren. Wie kriegst du trotz vielleicht sogar mehr Trainingseinheiten und mehr Trainingsumfang als beim Fußball noch ein geregeltes normales Berufsleben hin. Das sind schon alles Fragen, wo ich mich freue, wenn meine Jungs in den Austausch mit den anderen Sportlern gehen."