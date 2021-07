DFB-Team: Hansi Flick kann laut Bierhoff auf Thomas Müller und Mats Hummels bauen

DFB-Direktor Oliver Bierhoff geht davon aus, dass Thomas Müller und Mats Hummels auch unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick Teil der Nationalmannschaft sein werden. Von Flick erhofft sich Bierhoff Aufbruchstimmung in der deutschen Nationalmannschaft.

"Hansi geht mit einer unheimlichen Vorfreude und Begeisterung an seine Aufgabe. Und diese Begeisterung soll sich auf die Mannschaft, die Fans, auf den gesamten DFB übertragen. Er ist eine integrative Person und kann Menschen für sich gewinnen", sagte Bierhoff der Welt am Sonntag.

Der Nachfolger von Weltmeister-Coach Joachim Löw werde dem DFB "in vielen Bereichen helfen", ist Bierhoff überzeugt: "Aber seine erste Aufgabe ist, der Mannschaft eine sportliche Identifikation zu geben und sie erfolgreich spielen zu lassen, zu gewinnen und wieder unsere Fans zu begeistern." Das sei für die WM 2022 in Katar seine Hoffnung, erst recht aber für die Heim-EM 2024, für die Bierhoff die DFB-Elf "gut gerüstet" wähnt.

DFB-Team: Bierhoff kann Kritik an ihm nachvollziehen

Flick werde sich beim Neustart an den erfolgreichsten EM-Nationen orientieren. "Hansi hat Freude am schönen Spiel, er will offensiv spielen lassen. Er schafft eine gute Atmosphäre in der Mannschaft. Das ist eine Erkenntnis dieser EM: Italien und England waren nicht die Teams mit den besten Einzelspielern, sondern haben einen besonderen Spirit entwickelt. Mit seiner Art kann Hansi diese Geschlossenheit wecken."

Flick werde Talenten Platz einräumen, kann aber wohl auch weiter auf die Routiniers Thomas Müller und Mats Hummels bauen. "Ich habe von beiden zumindest kein negatives Signal bekommen", sagte Bierhoff: "Sie haben sich toll integriert und die Mannschaft bei der EM mit geführt. Ich gehe davon aus, dass sie uns weiterhin zur Verfügung stehen."

Die "vereinzelte Kritik" an seiner Person nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM gegen England kann Bierhoff "nachvollziehen", an Abschied habe er aber nicht gedacht. Für den Start unter Flick im September kündigte er an, er werde im "Teammanagement bei der A-Nationalmannschaft einen alten Bekannten einbinden".

EM-Zeugnis: Mangelhafte Bayern-Stars © getty 1/21 Die Europameisterschaft ging für die DFB-Elf mit einem mutlosen Auftritt im Achtelfinale gegen England zu Ende. Wer hat beim EM-Turnier überzeugt - und welche Spieler enttäuschten eher? Die Nationalmannschaft in der Turnier-Einzelkritik. © getty 2/21 TOR - MANUEL NEUER (4 Spiele): Spielte nicht einmal zu Null, war bei den Gegentoren aber meist machtlos. Einzig beim zweiten ungarischen Treffer lief er etwas zu spät aus seinem Tor. Insgesamt eine frustrierende EM ohne Weltklasse-Parade. Note: 4. © getty 3/21 ABWEHR - MATTHIAS GINTER (4 Spiele): In den Spielen gegen Frankreich und Portugal mit guten Leistungen, baute danach aber immer mehr ab. Gegen Ungarn und England bei Gegentoren mitbeteiligt. Note: 4. © getty 4/21 MATS HUMMELS (4 Spiele): Nach seinem unglücklichen Eigentor gegen Frankreich solide, danach fast tadellos und beim Duell mit England klar bester Mann. Wurde mit seinen Rettungstaten gegen Kylian Mbappe und Harry Kane zur Grätsche der Nation. Note: 3. © getty 5/21 ANTONIO RÜDIGER (4 Spiele): Offenbarte einige Probleme im Positionsspiel und in der Konterabsicherung. Hatte keine gute Entscheidungsfindung. Das erste Gegentor gegen England ging mit auf seine Kappe. Note: 4,5. © imago images 6/21 NIKLAS SÜLE (1 Spiel): Kam nur zu einem 17-minütigen Kurzeinsatz gegen Portugal, der angesichts der Drangphase der Portugiesen eine echte Bewährungsprobe war. Klärte einmal stark gegen Nelson Semedo. Note: 3,5. © imago images 7/21 MARCEL HALSTENBERG (1 Spiel): Durfte nur knapp eine halbe Stunde gegen Portugal ran und "rechtfertigte" seinen Status als Reservist. Beim 2:4 überhaupt nicht auf der Höhe, auch sonst eher ein Unsicherheitsfaktor. Note: 4,5. © getty 8/21 MITTELFELD - TONI KROOS (4 Spiele): Teilweise stark im Gegenpressing, konnte die Lücken zwischen den Dritteln jedoch nicht schließen. Gewohnt präzise im Passspiel, beraubte sich aber selbst durch zu tiefe Positionierung seiner Stärken. Note: 3,5. © getty 9/21 ROBIN GOSENS (4 Spiele, 1 Tor): Anfangs motiviert und zielstrebig, überragte gegen Portugal. In den letzten beiden Partien jedoch komplett aus dem Spiel genommen und daher ohne jegliche Akzente. Note: 3,5. © getty 10/21 JOSHUA KIMMICH (4 Spiele): Nach Startschwierigkeiten gegen Frankreich (auch aufgrund einer frühen Gelben) überragend gegen Portugal. Immer mit Herz, aber auch mit mit vielen Ballverlusten. Im Zentrum besser aufgehoben. Am Ende gab es Tränen. Note: 3,5. © getty 11/21 ILKAY GÜNDOGAN (3 Spiele): Hatte Probleme, die Lücke zwischen Mittelfeld und Angriff zu füllen. Ihm gelang es zu selten, sich aufzudrehen und in gefährliche Räume zu stoßen und war so kaum ein Faktor im Offensivspiel. Note: 4,5. © imago images 12/21 LEON GORETZKA (3 Spiele, 1 Tor): Nach Kurz-Comeback gegen Portugal und Heldentat gegen Ungarn gegen England in der Startelf. Bemüht und gut im Gegenpressing. Ohne ihn wäre die DFB-Elf noch früher gescheitert. Machte die Geste des Turniers. Note: 2,5. © getty 13/21 EMRE CAN (3 Spiele): Spielte knapp 30 Minuten gegen Portugal und offenbarte technische und spielerische Schwächen. Sonst nur in den letzten Zügen des Spiels eingewechselt. Hatte kaum Einfluss auf das deutsche Spiel, wenn er reinkam. Note: 4,5. © getty 14/21 JAMAL MUSIALA (2 Spiele): Brachte gegen Ungarn frischen Wind und neuen Mut ins deutsche Spiel. Initiator des 2:2. Gegen England dann erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Hätte mehr Minuten verdient gehabt. Note: 2. © imago images 15/21 ANGRIFF - KAI HAVERTZ (4 Spiele, 2 Tore): Mit Problemen gegen Frankreich - wie die gesamte Offensive. Bärenstark gegen Portugal mit Zug zum Tor und schönen Kombinationen. Dazu ein Treffer gegen Ungarn und eine gute Leistung gegen England. Note: 2,5. © getty 16/21 THOMAS MÜLLER (4 Spiele): Sein Einsatz stimmte, er war jedoch nicht effizient. Gegen Portugal mit seinen Laufwegen immer wieder Initiator guter Szenen. Vergab gegen England DIE Chance zum Ausgleich. Eine tragische Figur. Note: 4. © getty 17/21 SERGE GNABRY (4 Spiele): In drei von vier Spielen maximal glücklos und mit wenigen Aktionen. Gegen Portugal verbessert, aber auch da ohne Erfolgserlebnis. Wirkte überspielt und als Spitze auch überfordert. Note: 5. © getty 18/21 LEROY SANE (4 Spiele): Konnte im Offensivspiel überhaupt keine Impulse setzen. Einsatz war ihm nicht abzusprechen, jedoch fehlten ihm die zündenden Ideen. Sein Pass gegen Ungarn kurz vor Schluss war sinnbildlich. Note: 5 © getty 19/21 TIMO WERNER (3 Spiele): Gab sich mit der Reservistenrolle hinter Gnabry nach eigenen Angaben zufrieden. Gegen Frankreich und Ungarn als Joker wirkungslos, gegen England engagiert, aber glücklos. Vergab eine Großchance. Note: 5. © getty 20/21 KEVIN VOLLAND (2 Spiele): Gegen Frankreich überraschend als Linksverteidiger eingewechselt und folgerichtig ohne nennenswerte Aktionen. Ähnlich erging es ihm bei seinem Kurzeinsatz gegen Ungarn. Note: 3,5. © imago images 21/21 Jonas Hofmann, Lukas Klostermann, Robin Koch, Kevin Trapp, Bernd Leno, Christian Günter und Florian Neuhaus blieben ohne Einsatzminute bei der EM und folgerichtig auch ohne Bewertung.

DFB will nun doch mit Lufthansa verlängern

Zudem verriet Bierhoff, dass der DFB nach dem PR-Desaster um angebliche Verhandlungen mit der Airline Qatar Airways nun mit der Lufthansa in die Verlängerung gehen wolle. "Das Präsidium hat in seiner Sitzung am Freitag festgehalten, dass mit der Lufthansa die Möglichkeiten über eine Fortsetzung der Partnerschaft, die im kommenden Jahr ausläuft, abzustimmen sind", sagte Bierhoff dem Blatt weiter.

"Grundsätzlich wollen wir ja langfristige Partnerschaften, allein schon, um über eine rein wirtschaftliche Geschäftsbeziehung hinaus auch Initiativen und Projekte zur Fußball-Entwicklung gemeinsam zu konzipieren und umzusetzen", ergänzte der 53-Jährige. Die Süddeutsche Zeitung hatte über die Verhandlungen mit der Airline aus dem Wüstenstaat berichtet. Dies hatte zu massiver Kritik geführt. Der katarische Botschafter bestätigte zwar eine Anfrage des DFB, auf diese sei der WM-Gastgeber von 2022 aber nicht eingegangen.

Bierhoff sagte in diesem Zusammenhang, dass die deutsche Nationalmannschaft für ihre Werte einstehe, und betonte: "Eine Haltung ist wichtig, die Spieler sind sich ihrer Vorbildrolle absolut bewusst. Es ist richtig, Zeichen zu setzen." Allerdings wolle der DFB auch "darauf achten, das nicht inflationär zu betreiben, damit die Botschaften auch gehört werden können und nicht beliebig werden". Eines sei dabei klar: "Für Menschenrechte werden wir weiter einstehen. Menschenrechte sind nicht verhandelbar."