DFB-Team: Robin Gosens reagiert mit Humor auf Kritik von Uli Hoeneß

Nach der umfangreichen Kritik von Uli Hoeneß am Sonntag im "Doppelpass" von Sport1 hat sich nun Nationalspieler Robin Gosens zu Wort gemeldet.

Hoeneß hatte die Nationalmannschaft samt Trainer Jogi Löw und einzelne Spieler für die enttäuschenden Vorstellungen bei der EM kritisiert und auch Gosens namentlich erwähnt.

Hoeneß sagte: "Der Gosens hat einmal überragend gespielt, weil der portugiesische Trainer anscheinend den Namen noch nicht kannte. In allen anderen Spielen war von ihm nichts zu sehen. Weil er technisch einfach zu schwach ist, wenn es eng wird."

© Instagram

Gosens reagierte darauf nun in seiner Story auf Instagram und postete ein Bild von sich am Pool mit Strohhut und Plastikball, den er mit dem linken Fuß hochhielt, und den Worten: "Bisschen an meiner Technik arbeiten!"

Gosens spielte sein erstes großes Turnier für Deutschland, machte alle vier Spiele mit und erzielte einen Treffer im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal.