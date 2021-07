BVB - Trainer Rose: "Wenn wir das schaffen, ist hier einiges möglich"

Der neue BVB-Trainer Marco Rose hat seine ersten Wochen bei Borussia Dortmund Revue passieren lassen und war diesbezüglich voll des Lobes.

"Der erste Eindruck ist mega-positiv. Das ist ein toll organisierter Verein mit vielen Leuten, die anpacken", sagte Rose bei BVB TV vor dem ersten Testspiel der Schwarzgelben am Dienstag gegen den FC Gießen. Vor knapp zwei Wochen hatte der ehemalige Trainer von Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach seine Arbeit in Dortmund aufgenommen.

Im Rahmen dieser will er seiner Mannschaft einen Spielstil verpassen, der zum BVB und besonders zu seinen Fans passt. "Es ist wichtig, dass wir uns einen Fußball erarbeiten, mit dem sich die Leute identifizieren können, zu dem sie gern ins Stadion kommen", erklärte Rose: "Wenn wir das schaffen, ist hier einiges möglich."

Der 44-Jährige glaube zu wissen, "was man für eine Euphorie entstehen lassen kann, wenn man guten und erfolgreichen Fußball spielt".

Euphorie hatte der Name Marco Rose zuletzt bei seinem alten Arbeitgeber aber nicht mehr ausgelöst. Nach Bekanntgabe seines Wechsels zum BVB zur neuen Saison, den sich die Dortmunder rund fünf Millionen Euro Ablöse kosten ließen, wandte sich die Stimmung in Gladbach gegen den Fußballlehrer. Mit der Borussia verpasste Rose in der Folge das internationale Geschäft.