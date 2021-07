DFB-Team: Nach Toni Kroos denkt offenbar auch Ilkay Gündogan über Rücktritt nach

Toni Kroos hat seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bereits verkündet. Neben ihm könnte noch ein weiterer Mittelfeldstar seine Nationalmannschaftskarriere beenden.

Auch Ilkay Gündogan denkt laut Bild am Sonntag über einen Rücktritt vom DFB-Team nach, um sich voll auf Manchester City zu fokussieren. Gündogan wird im Oktober 31 Jahre alt.

Seine Entscheidung will der gebürtige Gelsenkirchener nach seinem Urlaub in wenigen Wochen fällen. Ganz entscheidend soll dabei ein Gespräch mit dem neuen Bundestrainer Hansi Flick sein.

Der ehemalige Bayern-Trainer könnte im Mittelfeld mit Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Thomas Müller auf sein bewährtes Quintuple-Trio setzen. Gündogans Rolle im DFB-Dress ist auch nach einer schwachen EM daher fraglich.

© getty Blieb bei der EM hinter den Erwartungen zurück: Ilkay Gündogan.

Ilkay Gündogan mit der besten Saison seiner Karriere

Bei Manchester City in einer offensiveren Rolle hinter der Sturmreihe absolvierte Gündogan die beste Saison seiner Karriere. In 46 Pflichtspielen für die Skyblues war Gündogan an 22 Toren direkt beteiligt, 17 Treffer erzielte er selbst.

Bei der Europameisterschaft stand er nur in den drei Gruppenspielen in der Startelf von Joachim Löw. Gegen Ungarn wurde er nach einer Stunde ausgewechselt. Im Achtelfinale gegen England verlor er seinen Startplatz an den angeschlagen ins Turnier gegangenen Goretzka. Allerdings hatte er sich gegen Ungarn ein Schädelprellung zugezogen.