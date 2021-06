DFB-Team: Matthias Sammer sieht klare Rolle für Joshua Kimmich

Matthias Sammer vertritt eine klare Meinung, was die Position von Joshua Kimmich im DFB-Team angeht. Zudem nimmt er Leroy Sane in Schutz und traut der Nationalelf großes zu.

Der frühere TV-Experte und DFB-Sportmanager Matthias Sammer (53) hat klar Stellung zur Position von Joshua Kimmich im DFB-Team bezogen. Dem Online-Portal t-online.de erklärte er, dass Kimmich zwar "von seiner Qualität her auf der rechten Seite spielen kann, und ich glaube auch, dass von dort sein Einfluss auf die Mannschaft auch gegeben ist", sagte Sammer.

Doch merkte Sammer auch an: "Nur grundsätzlich sollte der Maßstab sein: Was sind denn die wichtigen Faktoren, um ein Spiel zu gewinnen? Also: Wer ist Weltmeister? Frankreich. Wie haben die beim Titelgewinn im Mittelfeld gespielt? Da gab es einen N'Golo Kante. Wie war es im Champions-League-Finale? Gab es da bei den Finalisten im Mittelfeld einen richtigen Sechser, der auch in der Lage ist, kreativ zu sein? Bei Pep Guardiola hat man gesagt, er habe mit City ohne Sechser und ohne Stürmer gespielt - und das hat dann nicht den ganz großen Erfolg gebracht."

Sammer spielte damit auf die wahrscheinliche Aufstellung von Bundestrainer Joachim Löw zum EM-Auftakt gegen Frankreich (Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) an, in der voraussichtlich mit Toni Kroos und Ilkay Gündogan zwei Achter die Mittelfeldzentrale bilden werden. Sammers Schlussfolgerung ist: "Wenn man bei uns jetzt in der Analyse nicht zu dem Ergebnis kommt, dass wir einen ähnlichen Typen wie Kimmich im Mittelfeld haben, der für Stabilität zwischen Abwehr und Mittelfeld sorgt, der darauf achtet, dass die Räume kompakt sind - dann glaube ich, dass Joshua in der Zentrale ein wesentlich stabilisierender Faktor sein kann als auf der rechten Seite."

Derweil äußerte sich der frühere Sportvorstand des FC Bayern auch zu Leroy Sane, der zuletzt in der Kritik stand. Der Offensivspieler des FC Bayern sei "ein fantastischer Individualist, der auf dem Weg ist, sich sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalmannschaft einen höheren Stellenwert zu erarbeiten". Sammer räumte allerdings auch ein, dass der 25-Jährige "noch nicht explodiert" sei. Aber: "Er ist auch nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht wird."

Praktisch unschlagbar: So liefen die deutschen EM-Auftaktspiele seit 1972 © getty 1/25 Am Dienstagabend trifft die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt der Europameisterschaft auf Weltmeister Frankreich. Ein schwieriger Gegner, doch EM-Auftaktspiele waren für Deutschland in der Vergangenheit oft ein gutes Pflaster. SPOX hat die Liste. © IMAGO / Colorsport 2/25 EM 1972 in Belgien | 2:1 gegen Belgien | Ort: Antwerpen | Zuschauer: 55.600 | Torschützen: Gerd Müller (24./72.), Odilon Polleunis (83.) © IMAGO / Horstmüller 3/25 Nach überstandener Qualifikationsrunde besiegte die BRD Belgien und traf im Finale in Brüssel auf die Sowjetunion. Torschützenkönig Müller traf doppelt und führte das Team damit zum ersten EM-Titel. Zwei Jahre später gelang bei der WM der Doppelschlag. © IMAGO / Sportfoto Rudel 4/25 EM 1976 in Jugoslawien | 4:2 n.V. gegen Jugoslawien | Ort: Belgrad | Zuschauer: 50.600 | Torschützen: Danilo Popivoda (18.), Dragan Dzajic (32.), Heinz Flohe (65.), Dieter Müller (80./115./119.) © IMAGO / Colorsport 5/25 Trotz Umbruchs nach der WM '74 gelang der BRD der Sprung ins EM-Finale gegen die Tschechoslowakei, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Antonin Panenka verewigte sich durch einen Lupfer in die Tormitte, nachdem Uli Hoeneß verschossen hatte. © IMAGO / Sportfoto Rudel 6/25 EM 1980 in Italien | 1:0 gegen die Tschechoslowakei | Ort: Rom | Zuschauer: 11.000 | Torschütze: Karl-Heinz Rummenigge (55.) © getty 7/25 Im neuen EM-Modus setzte sich die BRD in der Vorrunde als Gruppenerster gegen die Tschechoslowaken, die Niederlande und Griechenland durch und zog damit ins Finale gegen Belgien ein. Dort entschied Horst Hrubesch durch zwei Treffer das Spiel. © IMAGO / Sportfoto Rudel 8/25 EM 1984 in Frankreich | 0:0 gegen Portugal | Ort: Straßburg | Zuschauer: 44.700 © IMAGO / Laci Perenyi 9/25 Die Titelverteidiger erlebten trotz des Sieges gegen Rumänien im zweiten Gruppenspiel (2:1) ein EM-Debakel. Denn nach der Niederlage gegen Spanien (0:1) mussten die Deutschen bereits abreisen, weil Portugal als Zweiter einen Punkt mehr geholt hatte. © getty 10/25 EM 1988 in Deutschland | 1:1 gegen Italien | Ort: Düsseldorf | Zuschauer: 62.500 | Torschützen: Roberto Mancini (53.), Andreas Brehme (56.) © IMAGO / Sportfoto Rudel 11/25 Nach dem dramatischen WM-Finale 1986 gelang der BRD bei der Heim-EM der Einzug ins Halbfinale, dort zogen die Niederlande nach einem Doppelschlag kurz vor Schluss (1:2) ins Finale ein. Deutschland sollte zwei Jahre später wieder einen Titel holen. © IMAGO / Sportfoto Rudel 12/25 EM 1992 in Schweden | 1:1 gegen die Gemeinschaft unabhängiger Staaten | Ort: Norrköping | Zuschauer: 17.700 | Torschützen: Dobrovolski (64.), Häßler (90.) © getty 13/25 Deutschland gelang nach durchwachsener Gruppenphase der Halbfinalsieg gegen Gastgeber Schweden (3:2), doch im Finale wurde das Weltmeister-Team von Berti Vogts durch Dänemark geschockt: Jensen und Vilfort schossen die Dänen zum EM-Titel. © getty 14/25 EM 1996 in England | 2:0 gegen Tschechien | Ort: Manchester | Zuschauer: 37.300 | Torschützen: Christian Ziege (26.), Andreas Möller (32.) © getty 15/25 Auftaktgegner Tschechien begleitete die Deutschen bis ins Finale, nachdem Deutschland im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen England gewann. Oliver Bierhoff schoss die DFB-Elf schließlich per Golden Goal zum dritten und bis dato letzten EM-Titel. © getty 16/25 EM 2000 in Belgien und den Niederlanden | 1:1 gegen Rumänien | Ort: Lüttich | Zuschauer: 30.000 | Torschützen: Viorel Moldovan (5.), Mehmet Scholl (28.) © getty 17/25 Das Unentschieden gegen Rumänien sollte der letzte Punktgewinn für Deutschland sein, das gegen England (0:1) und Portugal (0:3) verlor und ausschied. Trainer Erich Ribbeck musste gehen und Lothar Matthäus machte sein letztes Spiel im DFB-Trikot. © IMAGO / Laci Perenyi 18/25 EM 2004 in Portugal | 1:1 gegen die Niederlande | Ort: Porto | Zuschauer: 48.000 | Torschützen: Torsten Frings (30.), Ruud van Nistelrooy (81.) © IMAGO / Laci Perenyi 19/25 Die überraschend positive WM 2002 in Südkorea sorgte in Deutschland für Aufbruchstimmung. Doch nach einer holprigen Qualifikation mit mehreren Blamagen entwickelte sich das Turnier in Portugal für den Vize-Weltmeister zu einer Katastrophe. © getty 20/25 EM 2008 in Österreich und der Schweiz | 2:0 gegen Polen | Ort: Klagenfurt | Zuschauer: 30.400 | Torschütze: Lukas Podolski (20./72.) © getty 21/25 Für Deutschland endete die Euro 2008 nach dem Sommermärchen ähnlich dramatisch: Nach zwei knappen Siegen scheiterte die Löw-Elf im EM-Finale an Spanien und Stürmer Fernando Torres, der mit seinem Siegtreffer die goldene spanische Fußballära einleitete. © getty 22/25 EM 2012 in Polen und der Ukraine | 1:0 gegen Portugal | Ort: Lwiw | Zuschauer: 33.000 | Torschütze: Mario Gomez (72.) © getty 23/25 Deutschland spielte eine perfekte Vorrunde und schlug im Viertelfinale Griechenland (4:2). Doch im Halbfinale scheiterten die Deutschen an "Angstgegner" Italien und Doppelpacker Mario Balotelli (1:2). © getty 24/25 EM 2016 in Frankreich | 2:0 gegen die Ukraine | Ort: Lille | Zuschauer: 43.000 | Torschützen: Shkodran Mustafi (19.), Bastian Schweinsteiger (90.+2') © getty 25/25 Nach durchwachsener Vorrunde kämpfte sich der Weltmeister gegen die Slowakei (3:0) und Italien (7:6 n.E.) bis ins Halbfinale, wo mit Frankreich der spätere Weltmeister wartete. Gegen die EM-Gastgeber war Deutschland jedoch chancenlos (0:2).

Matthias Sammer traut DFB-Team den Titel zu

Sane sei noch "in einem Entwicklungsprozess, in dem er selbst entscheidet, ob er am Ende nur ein gutes Talent oder irgendwann einmal ein absoluter Klassespieler sein wird, der häufiger und konstanter seine Qualitäten zeigt", betonte Sammer.

Des Weiteren empfahl Sammer der Nationalelf, sich vorm EM-Start nicht kleiner zu machen als man tatsächlich sei. "Wir glorifizieren immer nur die anderen", sagte der Europameister von 1996: "Wenn unsere Nationalmannschaft bei dieser EM als wirkliches Turnierteam zusammenwachsen kann - warum sollen sie dann nicht das Turnier gewinnen können?"

Schon beim Auftakt in München gegen Frankreich erwartet der 53-Jährige "eine Mannschaft auf dem Platz", die Geschlossenheit, Kampfgeist und Teamspirit zeigen solle.