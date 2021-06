DFB-Team: Pressekonferenz mit Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Manuel Neuer vor dem EM-Achtelfinale gegen England JETZT im Liveticker

Ein Tag vor dem EM-Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen England stellen sich Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Manuel Neuer den Fragen der Journalisten. Im Liveticker von SPOX halten wir Euch über alle wichtigen Aussagen auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Team: PK mit Joachim Löw und Manuel Neuer JETZT im Liveticker

Löw zum Personal

Löw: "Es wird sich erst morgen klären. Gosens und Rüdiger haben einen kleinen Infekt, beide fühlten sich dadurch etwas müde und da muss man abwarten, wie sich das entwickelt. Wir haben noch keine Entscheidung treffen können."

Löw zur englischen Taktik

Löw: "Ich weiß es nicht. Wir sind auf Dreierkette und Viererkette vorbereitet. Sie haben aber jetzt zu viert gespielt haben und kein Gegentor bekommen haben. Für uns spielt es aber keine entscheidende Rolle. England spielt so oder so gern zu Null und hat in der Offensive Tempo. Das ist viel entscheidender, wie wir damit umgehen können."

Löw über Serge Gnabry

Löw: "Ich habe ihn die letzten zwei, drei Tage beobachtet. Er macht nicht den Eindruck, als hätte er an Selbstbewusstsein eingebüßt. Er investiert sehr viel, ist unheimlich fleißig, manchmal muss man ihn auch ganz schön bremsen. Morgen werde ich die Spieler nochmal an ihre Stärken erinnern und die Dinge bestärken."

Löw über ein mögliches letztes Spiel

Löw: "Insgesamt habe ich heute zwei Sekunden daran gedacht. Aber unter diesem Aspekt sehe ich das Spiel nicht. Zunächst freue ich mich sehr, für solche Spiele ist man Trainer. Meine Konzentration gilt voll und ganz diesem Spiel."

Löw über EM-Favoriten

Löw: "Das ist schwierig zu beurteilen, denn die entscheidenden Spiele kommen erst noch. In der Vorrunde haben Italien, Belgien und England gut gespielt. Das ist aber nicht immer der Maßstab für ein Turnier, das hat man bei Holland gestern gesehen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es schwankende Leistungen gibt. Was man sehen kann ist, dass das Spiel insgesamt sehr schnell geworden ist, die Räume sind sehr eng, es gibt einen großen Zeitdruck. Alle wollen möglichst schnell und kompakt spielen."

Löw über das Spiel

Bundestrainer Jogi Löw betritt die Bühne. Löw: "Das Spiel elektrisiert alle und fesselt die Leute. Es ist für beide ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Von daher ist die Brisanz gegeben. Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert und freuen uns in erster Linie auf einen so tollen Abend."

Neuer über Jordan Pickford

Neuer: "Er ist ein sehr guter Torwart, der auch sehr weite Bälle schlagen kann. Das ist sehr gefährlich für uns. Er ist sehr agil, sehr schnell und spricht viel mit seinen Vorderleuten."

Neuer über die fehlenden deutschen Fans

Neuer: "Es ist für uns alle schön, dass wir im Wembley spielen. Dennoch nehmen wir an einer EM unter besonderen Bedingungen teil und damit müssen wir alle klar kommen. Ich als Torwart kenne das, wenn die gegnerische Kurve hinter meinem Tor steht."

Neuer über Harry Kane

Neuer: "Harry Kane hat sich aufgeopfert in den letzten Spielen. Es ist immer ein gefährliches Zeichen wenn ein Stürmer noch auf ein Tor wartet, er wird bis in die Haarspitzen motiviert sein. Er ist in der Box brandgefährlich ist stark bei Standardsituationen. Wir wissen um seine Stärke."

Neuer über die deutsche Mentalität

Neuer: "Es ist schwer zu sagen, wie die Engländer über uns denken. Das beruht auf gegenseitigem Respekt. Wir sind selbstsicher und überzeugt von einem Sieg, wir wissen aber auch, dass sie einige Waffen haben und das gilt es für uns abzuschalten."

Neuer über das Spiel

Neuer: "England hat bisher sehr gut verteidigt. Sie haben aber auch nur zwei Tore erzielt, deswegen versuchen wir eine stabile Defensive auf den Platz zu bringen. Wir haben aber auch viele Tore erzielt, was für unsere Variabilität steht. Das wird morgen wichtig sein und darauf zählen wir. Es wird vielleicht auch eine Geduldsprobe werden."

Neuer über die Kniefall-Geste

Neuer: "Die Verbände und die Organisationsteams stehen immer im Austausch. Und dann entscheidet man sich dafür oder dagegen. Unsere Binde steht auch für Vielfalt und Toleranz, die Engländer solidarisieren sich auch mit dieser Bind und zeigen sie morgen. Dementsprechend war das für uns keine Frage. Wir finden das gut, auch wenn man sich so positioniert, wie das die Engländer schon seit einiger Zeit tun."

Neuer über Toleranz

Neuer: "Wir stehen für Toleranz und gegen jegliche Art von Diskriminierung. Da zeigen wir uns solidarisch mit der Nationalelf der Engländer.

Neuer über ein Elfmeterschießen

Neuer: "Unser Torwarttrainer Andi Köpke kennt sich hier in England mit dem Elfmeterschießen aus. Da beschäftigt sich man automatisch mit den Schützen des Gegners. Es ist immer alles möglich und viele der englischen Schützen haben schon viele unterschiedliche Ecken gewählt. Es ist immer ein Bauchgefühl."

Neuer über die Vorbereitung der Defensive

Neuer: "Die Engländer haben bei den Standardsituationen ihre Stärken. Wir müssen gut stehen, den Mann im Blick haben und gut reingehen, um alles so zu verteidigen, dass wir auf der Höhe sind."

Neuer über seine Vorfreude

Manuel Neuer ist zu Beginn am Mikro: "WIr freuen uns alle auf diesen Klassiker. Es ist für alle etwas ganz besonderes, wir sind sehr motiviert und freuen uns auch, dass es mit einem Finale weitergeht."

Vor Beginn:

Löw und Neuer werden heute beantworten müssen, wie man im Wembley-Stadion in London bestehen will. Die Engländer haben sich als Gruppensieger für die K.o.-Runde qualifiziert und noch keinen Gegentreffer kassiert.

Vor Beginn:

Beide werden gegen 20.30 Uhr Uhr erwartet. Also rund 24 Stunden vor dem Spiel gegen England am Dienstag (21 Uhr).

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft mit Bundestrainer Joachim Löw und Manuel Neuer.

Deutschland vs. England: Mit Goretzka und Müller?

Es wird davon ausgegangen, dass Leon Goretzka Ilkay Gündogan in der Startelf ersetzen könnte. Auch Thomas Müller dürfte wieder in die erste Elf rücken.

EM 2021: Die bisherigen Partien des DFB-Teams

Datum Runde Team 1 Team 2 Ergebnis 15.06.2021, 21 Uhr Gruppenphase Frankreich Deutschland 1:0 (1:0) 19.06.2021, 18 Uhr Gruppenphase Portugal Deutschland 2:4 (1:2) 23.06.2021, 21 Uhr Gruppenphase Deutschland Ungarn 2:2 (0:1) 29.06.2021, 18 Uhr Achtelfinale England Deutschland -:-

EM 2021, Spielplan: Das Achtelfinale im Überblick

Deutschland würde es nach einem Sieg gegen England im Viertelfinale mit dem Gewinner des Duells zwischen Schweden und der Ukraine zu tun bekommen.