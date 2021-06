DFB-Team, News und Gerüchte - Frankreich-Legende kritisiert Antonio Rüdiger: "Nicht der Schlaueste"

Frankreich-Legende Patrick Vieira geht hart mit Antonio Rüdiger ins Gericht. Die UEFA stellt die Ermittlungen gegen Manuel Neuers Kapitäns-Regenbogenbinde ein. Außerdem: Für Bondscoach Frank De Boer zählt Deutschland zu den Favoriten auf den EM-Titel. Hier gibt's alle News und Gerüchte rund um das DFB-Team.

DFB, News - Frankreich-Legende kritisiert Rüdiger: "Nicht der Schlaueste"

Frankreichs Mittelfeld-Legende Patrick Vieira lässt nach den bisherigen Auftritten von Antonio Rüdiger im DFB-Dress bei dieser EM kein gutes Haar am Innenverteidiger. "Man braucht zwei um Mats Hummels herum, um ihm mehr Sicherheit zu geben", sagte der 44-Jährige bei ITV Sport. "Aber ich weiß nicht, ob Rüdiger der Typ Spieler ist, auf den man sich verlassen kann. Er ist nicht der Schlaueste."

Nach Vieiras Ansicht trage Rüdiger auch die Hauptschuld am Eigentor von Mats Hummels im Auftaktspiel gegen Frankreich, da der 28-Jährige nach einem gegnerischen Einwurf seinen Gegenspieler außer Acht ließ. "Manchmal trifft er schlechte Entscheidungen, die seine Teamkollegen vor Probleme stellen", kritisierte Vieira. Rüdiger sei jemand, der in jedem Moment während eines Spiels den Kopf verlieren könne.

Anders sehe die Sache bei Hummels aus. Dieser sei "nicht der Schnellste, aber er ist sehr clever und benutzt seinen Kopf, um gut zu verteidigen."

Unterstützung bekommt Vieira von Englands ehemaligem Nationalspieler Gary Neville. "Rüdiger braucht ein Projekt während des Spiels, man muss ihm eine klare Anweisung geben", stieg Neville in die Kritik mit ein. Man könne beim Verteidiger des FC Chelsea nichts dem Zufall überlassen.

"Wenn man ihm sagt: 'Geh und bewache Cristiano Ronaldo', dann ist er manchmal auf eine dumme Art und Weise selbstbewusst genug, zu denken, dass er ihn aus dem Spiel nehmen könne und Ronaldo keinen Stich sehe", so Neville.

Antonio Rüdiger: Leistungsdaten im Verein 2020/21

Wettbewerb Spiele Tore Assists Gelbe Karten Rote Karten Gespielte Minuten Premier League 19 1 - - - 1.710' Champions League 11 - 1 1 - 922' FA Cup 4 - - - - 314' GESAMT 34 1 1 1 - 2.946'

Einzelkritiken: Kroos überzeugt mit Pressing – ein BVB-Star enttäuscht © getty 1/32 Mit einer zeitweise starken Mannschaftsleistung hat die DFB-Elf Portugal um Cristiano Ronaldo mit 4:2 geschlagen und wirkte dabei gerade offensiv wie ausgewechselt. Ein DFB-Star machte das Spiel seines Lebens. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/32 PORTUGAL – RUI PATRICIO: Der portugiesische Keeper wurde immer wieder gefordert. Bei den Gegentoren war er chancenlos. Patricios Abschläge hatten Luft nach oben. Note: 4. © getty 3/32 NELSON SEMEDO: Auf seiner rechten Seite hatte er große Probleme mit Gosens. Bei den Verlagerungen stand er oft zu weit innen und ließ Gosens somit zu viel Platz. Er hatte zahlreiche Ballverluste. Note: 5,5. © getty 4/32 PEPE: Wie gewohnt sehr abgezockt und stark im Zweikampf (mehr als 80 Prozent gewonnen). Ließ es sich nicht nehmen, auch mit in die Offensive zu gehen (44.). Dafür hatte der 38-Jährige Schwächen im Spielaufbau. Note: 3,5. © getty 5/32 RUBEN DIAS: Der Premier-League-Spieler der Saison erwischte nicht seinen besten Tag. Dias ließ sich zu leicht abkochen. Er hatte die Chance auf das 2:0, unglücklich war auch sein Eigentor. Ließ Havertz beim 1:3 laufen. Note: 5. © getty 6/32 RAPHAEL GUERREIRO: Der Dortmunder hatte erhebliche Probleme mit dem aufgerückten Kimmich. Immer wieder hatte er Stellungsfehler, zudem traf er ins eigene Tor. Offensiv mit guten Pässen. Note: 4,5. © getty 7/32 WILLIAM CARVALHO: Der Sechser eroberte viele Bälle, verlor dafür etliche Zweikämpfe. Sein missglückter Kopfball auf Havertz ermöglichte eine Chance (40.). Er verschleppte im Spielaufbau zu oft das Tempo. Note: 4. © getty 8/32 DANILO PEREIRA: Wie sein Nebenmann eroberte er zwar viele Bälle, hatte dafür seine Schwächen in der Zweikampfführung im Spielaufbau. Ließ Kimmich zu viel Platz vor dessen Vorlage. Note: 4. © getty 9/32 BRUNO FERNANDES: In der Offensive hatte er mehrere gute Momente, auch seine Standards waren teilweise gefährlich. Er verlor allerdings jeden seiner Zweikämpfe und hatte etliche Ballverluste. Note: 4,5. © getty 10/32 BERNARDO SILVA: Wie schon gegen Ungarn zeigte er nicht die beste Leistung. Er leistete sich viele Fehlpässe (5 Ballverluste). Dafür leitete er den Konter vor Ronaldos Tor ein. Note: 4,5. © getty 11/32 DIOGO JOTA: Mit Kimmich hatte er wie Guerreiro seine Probleme. Jota war nur wenig am Ball. Wenn er jedoch in Aktion trat, wurde es brandgefährlich. Bereite Ronaldos Tor vor und knipste selbst. Note: 3. © getty 12/32 CRISTIANO RONALDO: Der Superstar führte die meisten Zweikämpfe (13), davon gewann er 75 Prozent. Er kam oft tief, um sich die Bälle zu holen. Überragend war, als er sein Tor selbst mit einleitete. Zudem mit der Vorlage auf Jota. Note: 2. © getty 13/32 RENATO SANCHES (46.): Der Ex-Bayern-Profi kam nach dem Seitenwechsel und sollte die rechte Seite stabilisieren, was ihm nur mäßig gelang. Rückte wenig später in die Mitte und blühte dort auf. Sanches traf den Pfosten (79.). Note: 3. © getty 14/32 RAFA SILVA (58.): Bei seiner ersten Aktion ließ er Gosens vor dessen Treffer laufen (60.). Silva war nur wenig ins Spiel eingebunden und konnte somit kaum Akzente zeigen. Note: 4,5. © imago images 15/32 JOAO MOUTINHO (63.): Der 34-jährige Routinier ersetzte Fernandes. Er forderte zwar oft den Ball, blieb aber blass. Seine Standards waren dafür oft gefährlich. Note: 4. © imago images 16/32 ANDRE SILVA (83.): Der SGE-Stürmer sollte nochmal für Dampf sorgen, hatte aber kaum den Ball. Keine Bewertung. © getty 17/32 DEUTSCHLAND - MANUEL NEUER: Beim 0:1 und auch 2:4 machtlos, sonst gar nicht gefordert, weil Sanches' Kracher an den Pfosten klatschte. Note: 3,5. © getty 18/32 MATTHIAS GINTER: Schon zu Beginn mit guten Aktionen in der Offensive. Seine Flanke vor Gosens' Abseitstor war herausragend, sein Zusammenspiel mit Kimmich und teilweise Müller immer besser. Hatte die zweitmeisten Ballaktionen. Note: 2. © getty 19/32 MATS HUMMELS: Der Abwehrchef verteidigte nahezu alles im Tandem mit Nebenmann Rüdiger weg, was von Portugal kam. Souverän, passsicher und stabil im Luftzweikampf. Eine abgeklärte Vorstellung. Note: 3. © getty 20/32 ANTONIO RÜDIGER: Wirkte etwas wackeliger als Hummels, leistete sich außerdem einen leichtsinnigen Ballverlust in der eigenen Hälfte. Dafür sehr sicher im Kopfballspiel. Klärte einmal in höchster Not gegen Jota. Note: 3. © getty 21/32 JOSHUA KIMMICH: Spulte ein unglaubliches Pensum ab. Sensationell seine Verlagerung auf Gosens vor dem 1:1. Urheber des 2:1 durch seine scharfe Hereingabe. Auch an der herrlichen Kombination vor dem 3:1 beteiligt. Note: 1,5. © imago images 22/32 ILKAY GÜNDOGAN: Vor dem 0:1 zu weit weg und keine Hilfe in der Konterabsicherung. Danach stark verbessert, mit guter Arbeits- und Raumaufteilung mit Kroos. 97 Prozent seiner Pässe in der gegnerischen Hälfte kamen an. Note: 2,5. © getty 23/32 TONI KROOS: Wie gewohnt mit den meisten Ballaktionen und mit immensem Einsatz gerade im Gegenpressing, das mit ihm und Gündogan gut funktionierte. Ein solider Auftritt im besten Sinne. Ausbaufähig sind seine Flanken (0 von 4 angekommen). Note: 3. © getty 24/32 ROBIN GOSENS: Das Spiel seines Lebens! War mutig, bissig, laufstark, hochmotiviert. Sein herrliches 1:0 zählte nicht, dann bereitete er den Ausgleich und auch das 3:1 traumhaft vor. Krönte eine perfekte Leistung mit dem 4:1. Mehr geht nicht! Note: 1. © getty 25/32 KAI HAVERTZ: Blühte geradezu auf, nachdem er sich zunächst beim 0:1 von Ronaldo mitziehen ließ und Jota völlig frei ließ. Sowohl am Ausgleich als auch am 2:1 beteiligt, das 3:1 machte er selbst nach traumhaftem Angriff. Note: 1,5. © getty 26/32 THOMAS MÜLLER: Der Müller-Effekt blieb lange aus. Sein Einsatz stimmte natürlich, aber er war in seinen Aktionen meist unglücklich, riss aber Räume. Kombinierte sich in der 51. Minute vor dem 3:1 durch Portugals Defensive. Beim 2:4 schläfrig. Note: 3. © getty 27/32 SERGE GNABRY: War er gegen Frankreich noch kaum sichtbar, machte er gegen Portugal extrem viel Betrieb, traute sich ins Eins-gegen-eins, ging Bällen hinterher, war stetiger Gefahrenherd und suchte den eigenen Abschluss. Note: 2,5. © getty 28/32 MARCEL HALSTENBERG: Kam für den alles überragenden Mann Gosens nach einer guten Stunde. Beim 2:4 überhaupt nicht auf der Höhe, anschließend solide und auch nicht mehr vor große Herausforderungen gestellt. Note: 4. © getty 29/32 EMRE CAN: Ließ sich nach Einwechslung im eigenen Sechzehner von Ronaldo düpieren, schaffte es außerdem nicht, das Spiel nach dem 2:4 zu beruhigen. Erst mit Goretzka an seiner Seite verbessert. Note: 4. © getty 30/32 LEON GORETZKA: Gab sein Comeback nach Muskelfaserriss. Mit ihm kam wieder mehr Ruhe ins Spiel, nachdem das DFB-Team nach der Hummels-Auswechslung zu wackeln begann. Traf nochmal die Latte. Keine Bewertung. © imago images 31/32 NIKLAS SÜLE: Bekam von Löw seine ersten EM-Minuten, die angesichts der portugiesischen Druckphase nach dem 2:4 noch einmal eine echte Bewährungsprobe waren. Klärte einmal stark im Laufduell mit Semedo. Keine Bewertung. © getty 32/32 LEROY SANE: Kam kurz vor Schluss als Konterspieler für den erschöpften Gnabry, um den drückenden Portugiesen zumindest noch eine Sorge mehr zu geben. Die große Chance ergab sich für Sane aber nicht mehr. Keine Bewertung.

DFB-Team, News: UEFA stellt Ermittlungen gegen Regenbogen-Binde ein

Die UEFA hat die Ermittlungen gegen den DFB im Rahmen der EM 2021 aufgrund der Regenbogen-Kapitänsbinde von Manuel Neuer eingestellt. Das teilte der DFB am Sonntagabend mit. Neuer hatte die Binde aufgrund des "Pride Month" Juni als Zeichen für die LGBTQ-Community getragen.

"Die UEFA hat die Überprüfung der von Manuel getragenen Kapitänsbinde am Sonntagabend per Mitteilung an den DFB eingestellt", teilte der DFB via Twitter mit. "In dem Schreiben wird die Regenbogenbinde als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für 'good cause' bewertet."

Wenige Stunden zuvor waren von DFB-Pressesprecher Jens Grittner die Informationen von SPOX und Goal bestätigt worden, wonach der europäische Fußballverband Ermittlungen aufgenommen habe. Wer "Sportveranstaltungen für sportfremde Kundgebungen benutzt", verstößt laut den UEFA-Statuten gegen die "Allgemeinen Verhaltensgrundsätze", heißt es in den entsprechenden Paragraphen. Dem DFB hätte daher eine Geldstrafe drohen können.

DFB: Bondscoach De Boer beeindruckt nach Portugal-Auftritt

Nach dem fulminanten 4:2-Erfolg über Portugal im zweiten Gruppenspiel ist die Deutschland Nationalmannschaft laut dem Nationaltrainer der Niederlande, Frank de Boer, wieder ein ernsthafter Kandidat für den EM-Titel.

"Die Deutschen sind nach dem Sieg wieder unter den Topfavoriten", sagte der 51-Jährige am Sonntag auf einer Pressekonferenz vor dem abschließenden Gruppenspiel der Oranje gegen Nordmazedonien.

Vor dem Turnier hatte er die DFB-Elf noch nicht zu den Titelkandidaten gezählt. "Meiner Meinung nach sind die Favoriten Belgien, Frankreich und Spanien", sagte er damals dem Online-Portal t-online.de. "Hinter Belgien, Frankreich und Spanien folgen eine Handvoll Länder, die sich auf einem ähnlichen Level bewegen: Deutschland, Italien, England, Portugal."

Nun erklärte de Boer: "Deutschland hat ein perfektes Spiel gemacht, vielleicht das schönste bisher in dem Turnier." Laut seiner Auffassung habe aber Italien bei der Europameisterschaft "den besten Eindruck gemacht".

Pressestimmen: "Das echte Deutschland ist zurück" © getty 1/13 Nach dem überzeugenden 4:2-Erfolg über Portugal wurde die Deutsche Nationalmannschaft von der internationalen Presse gelobt. SPOX zeigt die Stimmen aus England, Italien, Spanien, Frankreich und Portugal. © getty 2/13 PORTUGAL - RECORD: Zu einfach. Portugal hatte kein Mittel gegen Deutschland, trotz der Führung in der ersten Halbzeit. Aber noch haben wir das Weiterkommen in der eigenen Hand. © getty 3/13 A BOLA: Die deutschen Panzer zerstören den zerbrechlichen portugiesischen Abwehrblock. © getty 4/13 PUBLICO: Der Europameister hat Angst vor Deutschland. Portugal befreite sich selten von dieser lähmenden Angst. © getty 5/13 ENGLAND - DAILY MAIL: Deutschland hielt Portugal in diesem Sechstore-Thriller mit Treffern von Kai Havertz und Robin Gosens sowie zwei Eigentoren in Schach. Ronaldos Team ist nun vor dem letzten Spiel Dritter in der Todesgruppe. © getty 6/13 THE SUN: Gosens trifft zum Vierten! Deutschland schlägt Portugal auf beeindruckende Weise in einem Sechstore-Krimi zurück. © getty 7/13 MIRROR: Ein spannender Sechstore-Clash, bei dem Ronaldo zur Führung trifft. Aber Havertz und Co. gehen am Ende als Sieger hervor: Es war ein unterhaltsames Aufeinandertreffen in der Allianz Arena. Deutschland ist wieder im Turnier. © getty 8/13 SPANIEN - AS: Deutschland ist in diesem Sechstorespiel zu stark für Portugal! Portugal schaffte es nicht, die frühe Führung zu verteidigen. Deutschland zeigte nach zwei Eigentoren, die das Löw-Team wieder ins Spiel brachten, keine Gnade. © getty 9/13 MARCA: Deutschland packt im besten Spiel der EM die Walze aus. Portugal und Cristiano dürfen am Anfang träumen und müssen sich dann dem Rückspiegel von Löws Team hingeben. © getty 10/13 FRANKREICH - L'EQUIPE: Deutschland brilliert gegen Portugal in einem verrückten Match. Trotz Rückstand haben die Deutschen am Ende eines spektakulären Spiels Portugal besiegt. Die Spannung in der Gruppe F bleibt bestehen. © getty 11/13 LE MONDE: Deutschland stürzt Portugal und ist wieder im Rennen ums Achtelfinale. Im Topduell zeigt die Nationalmannschaft von Joachim Löw, dass sie die Niederlage gegen Frankreich gut verdaut hat. Portugal bricht in der zweiten Hälfte ein. © getty 12/13 ITALIEN - GAZZETTA DELLO SPORT: Das echte Deutschland ist zurück: CR7 reicht nicht, Portugal bekommt 4 eingeschenkt. Ronaldo eröffnet den Tanz, aber dann übernahmen die Deutschen (zwei Eigentore, Havertz und ein Super-Gosens). © getty 13/13 TUTTOSPORT: Deutschland überwältigt Portugal mit einem Super-Gosens. Deutschland lebt noch und brüllt wieder.

DFB, News - Matthäus: "Dann gehören wir immer zu den Favoriten"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut der deutschen Auswahl nach dem leidenschaftlichen Auftritt gegen Portugal (4:2) noch eine Menge zu im weiteren Turnierverlauf. "Das Schönste für mich war, wie die Mannschaft nach dem Rückstand zurückgekommen ist. Wenn sie mit dieser Leidenschaft spielen, dann gehören wir immer zu den Favoriten - bei jedem Turnier", sagte der 60-Jährige.

Es sei ein "tolles Spiel" der deutschen Mannschaft gewesen, so Matthäus: "Sie hat genau das umgesetzt, was wir nach dem Frankreich-Spiel kritisiert haben. Sie hat aggressiv, sehr kompakt und mit Leidenschaft gespielt."

Der fünfmalige WM-Teilnehmer glaubt, dass häufig zu viel "über Taktik und Aufstellung, Dreierkette, Viererkette" gesprochen werde. Wichtig sei, "dass die Spieler das umsetzen. Ich bin kein Gegner der Dreierkette".

