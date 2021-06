DFB-Team bei der EM - News und Gerüchte: Gündogan und Rüdiger angeschlagen - Ausfall gegen England?

Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan fehlten am Sonntag im Training der deutschen Nationalmannschaft vor dem EM-Achtelfinale gegen England am Dienstag (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Ein viel kritisierter DFB-Star legte am Samstag eine Sonderschicht im Training ein, einen prominenten Fürsprecher hat die Nationalmannschaft offenbar in Jürgen Klopp. Hier gibt es die wichtigsten News und Gerüchte zur DFB-Elf.

DFB-Team bei der EM: Fallen Rüdiger und Gündogan aus?

Bei der Vorbereitung auf das EM-Achtelfinale gegen England am Dienstag muss Bundestrainer Joachim Löw vorläufig auf Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan im Mannschaftstraining verzichten. Gündogan muss aufgrund einer gegen Ungarn am Mittwoch erlittenen Schädelprellung pausieren, Rüdiger plagt hingegen eine Erkältung.

Dennoch soll der Innenverteidiger am Sonntagnachmittag eine individuelle Einheit absolvieren. Stand jetzt ist ein Einsatz von Gündogan und Rüdiger für das Spiel gegen England nicht gefährdet, beide sollen mit der Mannschaft am Montag nach dem Abschlusstraining in Herzogenaurach nach London reisen.

Außerdem weiter pausieren muss Lukas Klostermann (Muskelverletzung im Oberschenkel). Am Sonntag absolvierte der Rechtsverteidiger von RB Leipzig eine Einheit im Fitnesszelt.

DFB-Team - News: Leroy Sane legt Sonderschicht ein

Der nach seinem dürftigen Auftritt gegen Ungarn in der Kritik stehende Leroy Sane legte am Samstag nach Angaben der Bild-Zeitung eine Sondereinheit ein. Demnach sei Sane nach Ende des Mannschaftstrainings mit den Torhütern Bernd Leno und Manuel Neuer auf dem Trainingsplatz geblieben und habe 20 Minuten Torabschlüsse mit maximal zwei Kontakten geübt.

Der 25-Jährige, für den die EM bislang enttäuschend verlief (109 Einsatzminuten, keine Torbeteiligung), wurde am vergangenen Mittwoch beim 2:2 gegen Außenseiter Ungarn sogar mit Pfiffen von deutschen Fans in der Münchner Arena bedacht. Verständnis hatte Teamkollege Serge Gnabry dafür nicht.

"Pfiffe können wir nie gebrauchen. Ich persönlich kann nicht verstehen, warum gepfiffen wird. Es wäre viel schöner, wenn da Unterstützung kommen würde. Aber ich bin mir sicher, dass Leroy alles gibt. Sobald eine gute Aktion da ist, die zu einem Tor führt, ist es wieder anders", sagte Gnabry auf der DFB-Pressekonferenz am Samstag.

Der gleichen Meinung war auch Christoph Kramer am Samstagabend in seiner Rolle als Experte beim ZDF. "Die Diskussion um Leroy Sane ist so ein Quatsch", sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach. Kramer verstehe die Doppelmoral beim gescholtenen Sane nicht. Denn einerseits sei es für die Fans das Wichtigste, wenn ein Spieler alles gebe, "und dann, wenn er alles gibt, aber nicht alles klappt, wird er ausgepfiffen. Das finde ich nicht gut".

Deutschland vs. England im EM-Viertelfinale: Schiedsrichter steht fest

Der Niederländer Danny Makkelie wird den Länderspiel-Klassiker zwischen Deutschland und England im EM-Achtelfinale am Dienstag leiten. Das gab die UEFA am Sonntag bekannt.

Für den 38 Jahre alten Unparteiischen ist es der dritte Einsatz bei dieser Europameisterschaft nach dem Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei (3:0) und dem Gruppenspiel zwischen Finnland und Russland (0:1).

Makkelie leitete bislang zwei Spiele mit deutscher Beteiligung: Den 3:1-Sieg der DFB-Elf in der WM-Quali gegen Nordirland im Oktober 2017 und die 1:2-Niederlage im Testspiel 2015 gegen die USA. Am Mittwoch beim 2:2 gegen Ungarn war er der vierte Offizielle

Gute Erinnerungen aus jüngster Vergangenheit haben besonders Spieler des FC Bayern und des BVB an Makkelie. Der Niederländer pfiff beim Vorrundensieg der Bayern in der Champions League über Salzburg (6:2) und beim 3:2-Sieg der Dortmunder im Achtelfinal-Hinspiel gegen Sevilla (3:2).

© getty Wird das EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und England leiten: Danny Makkelie

EM 2021 - Klopp: "Deutschland abzuschreiben, wäre verrückt"

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp erwartet beim Aufeinandertreffen der deutschen Nationalmannschaft und England im EM-Achtelfinale "ein überragendes Spiel" - auch, weil er die Leistung der DFB-Elf gegen Ungarn nicht so kritisch sieht.

"Deutschland deswegen jetzt abzuschreiben, wäre doch verrückt", sagte Klopp der Bild am Sonntag: "Jetzt haben wir gegen Frankreich ordentlich gespielt, Portugal dominiert wie kaum ein anderer Gegner in den letzten Jahren. Und gegen Ungarn haben wir uns schwergetan, ja. Aber mehr ist doch nicht passiert."

Klopp sehe sogar einen Vorteil in durch das Zitterspiel gegen Ungarn, in dem Deutschland kurz vor dem Aus stand: "Manchmal brauchst du als Mannschaft gerade so ein Spiel. Und jetzt machen wir Dienstag halt wieder ein richtiges daraus."

