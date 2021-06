Auswärtsspiel - die SPOX-Kolumne: Leroy Sane ist der perfekte Sandsack

Leroy Sane ist der perfekte Sandsack, wenn mal wieder Frust an der Nationalmannschaft abgelassen werden muss. Der Superstar des FC Bayern kämpft seit Jahren um den Zuspruch auf DFB-Ebene. Dass er ihn nicht bekommt, hat nicht nur sportliche Gründe.

Das Entsetzen in Wembley ist groß. 40.000 Engländer können nicht glauben, was sie da gerade erlebt haben. Leroy Sane, der erst zur Halbzeit für Kai Havertz ins Spiel kam, nimmt auf Höhe der Mittellinie den Ball nach Zuspiel von Joshua Kimmich perfekt mit, zieht mit Tempodribbling ins Halbfeld, lässt Kalvin Phillips aussteigen und donnert den Ball aus 25 Metern mit links ins untere rechte Eck.

Vier Minuten später, diesmal ist es Thomas Müller, der Sane findet. Eine Finte, zweite Finte. Nur noch Jordan Pickford vor Sane, der gekonnt den Ball in die linke Ecke schiebt. 2:1 nach 0:1-Rückstand zur Pause. Weil es einfach ein perfekter Abend werden muss, gewinnt Sane kurz vor Schluss noch einen brutal wichtigen Zweikampf beim Konter über Phil Foden und verhindert eine Großchance, die zum Ausgleich hätte führen können.

Deutschland gewinnt und steht im Viertelfinale. Englische Medien fragen Manchester City, wie man diesen Leroy Sane für so wenig Geld verkaufen konnte. Gary Lineker schreibt irgendetwas über "22 Spieler" und "am Ende Deutschland". Währenddessen wird in Deutschland Leroy Sane gefeiert. "Das war erste Sane", titelt die Bild und schreibt am nächsten Tag, wie dieser Leroy Sane privat tickt. Vom Kicker gibt es eine großartige 2,5 für Sane. Die Süddeutsche widmet ihm seine dritte Seite. SPOX erklärt in einer Diashow (mindestens!), warum Sane so wichtig ist.

Man wird sagen, dass Sane endlich angekommen ist. Und in den sozialen Medien wird er gefeiert als großer Held, der England die nächste Schmach gegen Deutschland beibrachte. Der Hype dauert genau vier Tage. Bis zum Spiel gegen die Schweden in Rom, wo Sane in der Startelf spielt, aber keinen Zugriff ins Spiel findet und nach 60 Minuten runter muss. Alle Loblieder verstummen. Sane ist zurück in seiner gewohnten Rolle.

DFB-Team: Leroy Sane hat ein niedriges Beliebtheitskonto

Willkommen zurück in der Realität. Natürlich war eingangs viel Fantasie dabei und die Umsetzung des Drehbuchs wäre aus deutscher Sicht zu schön, um wahr zu sein. Aber bei genauer Betrachtung kann man davon ja fast nichts ausschließen. Dass Leroy Sane das Zeug dazu hat, ein Spiel im Alleingang zu drehen und als Matchwinner vom Platz zu gehen, ist nicht ausgeschlossen. Talent und Erfahrung lassen diese Erwartungen zu. Zur Wahrheit gehört aber wohl auch, dass ein Spiel nicht ausreichen würde, um Sane zum ewigen Liebling der Nation zu erklären.

Sane hat ein verblüffend niedriges Beliebtheitskonto, das schneller ins Minus rutscht als das vieler anderer Kollegen. Sane gehört wohl zu den Spielern, die niemals eine ganze Fußball-Nation hinter sich vereinen werden. Eher wird nur darauf gewartet, bis der nächste Rückschlag kommt. Nach dem 2:2 gegen Ungarn, das gerade noch zum Einzug ins Achtelfinale der EM langte, erhoben sich erneut die Stimmen gegen Sane. Keine einzige Sekunde soll er mehr für den DFB spielen. Drei Ausrufezeichen und Hashtag.

Man kann sich kaum vorstellen, wie groß die Wucht gewesen wäre, wenn Deutschland tatsächlich ausgeschieden wäre. Man hätte in Sane den perfekten Sandsack gefunden, an dem man die Wut und Enttäuschung wochenlang abgearbeitet hätte. Bis es nicht mehr geht. Doch woran liegt es, dass eines der größten Versprechen des deutschen Fußballs in den vergangenen Jahren immer mehr zum größten Buhmann verkommt, wenn er bei der Nationalmannschaft ist? Warum werden Erinnerungen an Mesut Özil wach, der gerade im zweiten Teil seiner Nationalmannschaftskarriere, weit vor den Foto-Diskussionen, eine ähnliche Ablehnung erlebte?

Sane schoss 39 Tore und lieferte 45 Torvorlagen in 135 Spielen für Manchester City. Für den FC Bayern sind es zehn Tore und zwölf Vorlagen in 44 Spielen. Er generierte knapp 100 Millionen Euro Ablöse in seiner Karriere. Der FC Bayern gab ihm die Nummer 10, die vorher Klub-Legende Arjen Robben gehörte. Blickt man auf die Nationalmannschaftskarriere, lesen sich die Zahlen schon schlechter. Seit 2015 spielte Sane nur 33-mal für Deutschland. Sein Minutendurchschnitt liegt bei unter 60 Minuten.

Sane: Keine sportlichen Ansatzpunkte? Die Mentalität war's

Die bisher noch wackelige DFB-Laufbahn belastet die Atmosphäre. Gilt es, einen Misserfolg zuzuordnen, ist die Lage klar: Leroy war's. Funktioniert das Offensivkonzept nicht: Leroy war's. Findet man keine sportlichen Ansatzpunkte und muss die Mentalität der Nationalspieler kritisieren: Leroy war's. Die teils vergiftete Stimmung lässt auch erahnen, dass es nicht nur sportliche Gründe sind, die Sane den Schutz vor grenzenloser Kritik rauben.

Sane gibt nicht das Bild des braven Burschen von nebenan ab. Kleidung und Fuhrpark werden bei ihm oft thematisiert. Im Boulevard tauchen immer wieder Preisschilder von diversen T-Shirts und Pullis auf. Fehlt bisher nur das Goldsteak, aber das traut man ihm auch zu. Als wäre es eine Straftat und als wäre Sane der einzige Fußball-Profi, der sein Geld für Luxus ausgibt.

Geschlossen Zuspruch bekam er wohl nur einziges Mal, als bei einem Länderspiel zwischen Deutschland und Serbien in Wolfsburg im Jahr 2019 Sane und dessen Kollege Ilkay Gündogan rassistisch beleidigt wurden. Ein emotionales Video von Journalist Dre Voigt, der die rassistischen Rufe hautnah miterlebte, sorgte damals für großes Aufsehen. Sane und Gündogan erhielten damals große Unterstützung, doch sie blieb nur kurze Zeit.

Über Jahre ist ein Profil entstanden, das Sane im Weg steht, nachhaltig Zuspruch zu bekommen. Auch Joachim Löw hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass Sane immer wieder hinterfragt wurde. Als Sane 2016 die Bundesliga verzückte und mit seinen Leistungen das Interesse aller möglichen Großklubs auf sich zog, bekam Sane bei der EURO 2016 nur einen Kurzeinsatz. Nach dem Turnier spielte er bei seinem neuen Klub Manchester City und das regelmäßig.

Deutschland vs. England: Die voraussichtlichen Aufstellungen © getty 1/25 Deutschland kämpft gegen England um das EM-Viertelfinale. Thomas Müller dürfte in die Startelf zurückkehren, doch ein angeschlagenes Trio bereitet Sorgen. Die voraussichtlichen Aufstellungen. © getty 2/25 DEUTSCHLAND: Tor - MANUEL NEUER © getty 3/25 Abwehr - MATTHIAS GINTER: Machte gegen Ungarn kein gutes Spiel - dennoch dürfte er bei Löw auch mangels Alternativen weiterhin gesetzt sein. © getty 4/25 MATS HUMMELS © getty 5/25 ANTONIO RÜDIGER: Sah bei beiden Gegentreffern gegen Ungarn nicht gut aus. Laborierte zudem an einem grippalen Infekt. Für ihn könnte Niklas Süle in die Startelf rücken. © getty 6/25 Mittelfeld - JOSHUA KIMMICH: Der Münchner wird weiterhin auf der rechten Seite spielen. © getty 7/25 LEON GORETZKA: Deutschlands Retter aus dem Ungarn-Spiel darf gegen England wohl von Beginn an ran. Sein 32-minütiges Comeback hat gezeigt, dass er eigentlich spielen muss - zumal Ilkay Gündogan nur die Hälfte des Abschlusstrainings absolvierte. © getty 8/25 TONI KROOS: Löw dürfte aller Voraussicht nach nicht auf seinen Mittelfeldstrategen verzichten. Klar ist aber auch: Deutschland braucht gegen England einen Kroos in Topform. © getty 9/25 ROBIN GOSENS: Auch Gosens laborierte an einem "kleinen Infekt", war im Abschlusstraining aber immerhin wieder dabei. Er dürfte rechtzeitig fit werden. © getty 10/25 Angriff - KAI HAVERTZ © getty 11/25 THOMAS MÜLLER: Musste gegen Ungarn aufgrund einer Kapselverletzung im Knie zunächst nur auf der Bank. Nun ist er fit und gesetzt. Gosens: "Er hebt uns als Mannschaft auf ein höheres Niveau." © getty 12/25 SERGE GNABRY: Löws Lieblingsakteur sammelte in 25 Länderspielen 16 Tore und sechs Torvorlagen. Wird Zeit, dass er seine Effektivität auch gegen England zeigt. Die Chance dafür bekommt er wohl erneut vor Werner und Volland. © getty 13/25 Und so geht die deutsche Mannschaft gegen England voraussichtlich ins Spiel. © getty 14/25 ENGLAND: Tor - JORDAN PICKFORD: Fing sich im gesamten Turnier bisher kein einziges Gegentor. © getty 15/25 Abwehr - KYLE WALKER: Sicherte vor allem defensiv seine Seite in der Vorrunde sehr gut ab, offensiv ist bei ihm weiterhin noch Luft nach oben. Gegen Deutschland bekommt er es auf seiner Seite wohl mit Gosens und Müller zu tun. © getty 16/25 JOHN STONES: Der englische Meister ist bei Southgate gesetzt und zahlte das mit guten Leistungen bei dieser EM zurück. Er bildet die unangefochtene Abwehrzentrale zusammen mit ... © getty 17/25 HARRY MAGUIRE © getty 18/25 LUKE SHAW: Wenn man eine Schwäche in der englischen Hintermannschaft ausmachen kann, dann ist es Luke Shaw. Versucht viel nach vorn, wirkte hinten aber teilweise wacklig. Kann er gegen die deutschen Rechtsaußen standhalten? © getty 19/25 Mittelfeld - KALVIN PHILLIPS: Der 25-Jährige stand in allen drei Spielen über 90 Minuten auf dem Feld und das wird er voraussichtlich auch gegen Deutschland tun. © getty 20/25 DECLAN RICE: Er konnte bei dieser EM noch nicht sein komplettes Potenzial ausschöpfen. Gut möglich, dass LFC-Kapitän Jordan Henderson für ihn reinkommt, er ist aber noch nicht zu 100 Prozent fit. © getty 21/25 Angriff - PHIL FODEN: Wurde im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien geschont und dürfte deshalb mit etwas mehr Energie ins Spiel gehen. © getty 22/25 MASON MOUNT: Die englische Schaltzentrale in der Offensive. © getty 23/25 RAHEEM STERLING: Englands Torgarant ist ebenfalls gesetzt. © getty 24/25 HARRY KANE: Zeigte gegen Tschechien eine bessere Leistung, nachdem er von den englischen Medien zu Beginn der EM scharf kritisiert wurde. Alternativ könnten auch Marcus Rashford oder Dominic Calvert-Lewin starten. © getty 25/25 Uns so sieht Englands voraussichtliche Startelf im 4-2-3-1-System aus.

Man muss Leroy Sane zugestehen, dass er so ist, wie er ist

Als er 2018 zum besten Rookie der Premier League gewählt wurde und mit großem Selbstvertrauen zur Nationalmannschaft kam, strich ihn Löw aus dem endgültigen Kader für das WM-Turnier, obwohl es ansatzweise keinen einzigen Spieler im Kader gab, der die Rolle Sanes ausfüllen konnte.

Dass Löw keine konkreten Gründe nannte und im selben Atemzug der damalige DFB-Vizepräsident Rainer Koch live im TV darüber schwadronierte, es seien "interne Gründe" gewesen, die zur Ausbootung Sanes geführt hätten, machte das Chaos perfekt. Auch wenn Löw dem widersprach und sagte, dass Koch von den Gründen keine Ahnung habe. Es waren Diskussionen, die das Bild Sanes kaum verbesserten.

Und auch bei der EURO 2020 strich er Sane vor Turnierbeginn wieder aus der Startelf, obwohl dieser zuvor eigentlich als gesetzt schien.

Noch ist Sane erst 25 Jahre alt und noch darf man die Hoffnung nicht aufgeben, dass irgendwann auch die Nationalmannschaftskarriere funktioniert. Doch dafür muss ihm jeder zugestehen, dass er so ist, wie er ist.

Leroy Sane: Statistiken in der Nationalmannschaft