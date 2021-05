DFB-Präsident Fritz Keller macht Rücktritt offziell

Fritz Keller ist am Montag offiziell als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückgetreten. Das änderte nichts an der Krise des Verbandes. Wer Kellers Nachfolge antreten wird, ist völlig offen.

Am Ende stand der große Knall. Fritz Keller hat seinen Rücktritt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einem Rundumschlag gegen seine Widersacher genutzt. Der 64-Jährige, der mit seinem Abschied die Konsequenz aus dem von ihm verursachten Nazi-Eklat gezogen hat, prangerte am Montag eine "desolate Führungssituation" und "die Sicherung von Vorteilen" an. Er forderte deshalb eine "personelle Erneuerung der Spitze" - und bezog sich damit auf seine internen Gegner.

Bis zu einem vorgezogenen Bundestag zu Beginn des kommenden Jahres sollen die beiden ersten Vizepräsidenten Rainer Koch (Amateure) und Peter Peters (Profis) den krisengeplagten Verband interimsmäßig führen. Wer neuer DFB-Boss werden soll, ist völlig offen.

"Der DFB muss sich verändern. Er muss seine Glaubwürdigkeit, das Vertrauen in seine Integrität und Leistungsstärke zurückgewinnen", betonte Keller: "Es ist es mir in dieser Situation nicht gelungen, innerhalb der Gremien des DFB eine vertrauensvolle, verlässliche und kollegiale Zusammenarbeit zu erreichen." Laut Keller hatte das Ganze "mit ordnungsgemäßer Verbandsführung nichts zu tun". Er sei "in jeder Phase" der Umsetzung seiner Grundsätze "innerhalb des DFB auf Widerstände und Mauern" gestoßen.

Kurzzeit-Präsident Keller stand als 13. Chef des größten Einzelsportverbands der Welt nur 598 Tage an der Spitze - der frühere Boss des SC Freiburg kam als Hoffnungsträger und geht als Gescheiterter.

© getty Für Fritz Keller (r.) und Friedrich Curtius (l.) ist beim DFB Schluss.

DFB-Präsident: Niemand will es aktuell machen

Dieses Schicksal teilten bereits seine Vorgänger Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel, die ebenfalls vorzeitig ihren Hut nehmen mussten. Als Kandidaten für den Schleudersitz sind mittlerweile zahlreiche Namen im Gespräch, seine Bereitschaft hat aber noch niemand erklärt.

Kellers Amtszeit war geprägt von einem anhaltenden Machtkampf in der heillos zerstrittenen Führung. Dazu kamen Ermittlungen der Justiz gegen Verbandsfunktionäre und die Probleme als Folge der Corona-Pandemie.

Keller schaffte es nicht, die zahlreichen Ungereimtheiten innerhalb des DFB aufzuklären. Auch im Skandal um die WM-Vergabe 2006 konnte der Winzer und Gastronom keine neuen Fakten liefern, obwohl Keller dies über Monate angekündigt hatte.

Am Ende war Keller nicht mehr tragbar, weil er seinen Stellvertreter Koch in einer Sitzung mit dem berüchtigten Nazi-Richter Roland Freisler verglichen hatte. Aus diesem Grund musste sich Keller, Patenkind von Ehrenspielführer Fritz Walter, als erster DFB-Präsident vor dem verbandsinternen Sportgericht verantworten. Ein Urteil wird für die kommenden Tage erwartet. Als Folge des Nazi-Vergleichs hatten die Chefs der Regional- und Landesverbände den Rücktritt Kellers gefordert.

Keller: Auch Koch, Curtius und Osnabrügge müssen gehen

Neben Keller soll auch Generalsekretär Friedrich Curtius den DFB verlassen. Der Vertrag des Widersachers von Keller muss aber zuvor aufgelöst werden. Schatzmeister Stephan Osnabrügge will nur noch bis zum Bundestag im Amt bleiben. Auch Koch wird dann sein Amt zur Verfügung stellen, der umstrittene Funktionär will aber voraussichtlich im Präsidium bleiben. Als einziges Mitglied des mächtigen Präsidialausschusses soll der ebenfalls in der Kritik stehende Peters sein Amt behalten.

Für Keller steht es außer Frage, dass Curtius, Osnabrügge und Koch gehen müssen. "Der DFB muss seine Unabhängigkeit gegenüber Personen, die als Beschuldigte in unterschiedlichen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen geführt werden, bewahren - die Unschuldsvermutung der Betroffenen wäre dadurch nicht berührt", äußerte der Ex-Präsident.

Trotz des bisher ausgerufenen "Neuanfangs light" hoffen die Beteiligten auf eine bessere Zukunft. "Es ist gut, dass es nicht nur an einer Person, nämlich an Fritz Keller, festgemacht wird, sondern dass es mehrere betrifft", sagte Hermann Winkler, der Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV), im Deutschlandfunk: "Das entspricht auch dem Wunsch vieler Vereinsvertreter und der Basis."

DFB-Präsident*in: Wer das Amt von Fritz Keller übernehmen könnte © getty 1/19 Nach dem Aus von Fritz Keller als Präsident des DFB werden bereits Nachfolger gehandelt, die den krisengeplagten Verband endlich runderneuern sollen. Neben den üblichen Verdächtigen sind auch zwei Frauen dabei. Eine Übersicht (Quelle: SID). © getty 2/19 Karl-Heinz Rummenigge: Der scheidende Vorstandsboss der Bayern wäre bald verfügbar. Als Strippenzieher bei der Europäischen Klubvereinigung ECA und neuerdings auch im UEFA-Exekutivkomitee weiß der 65-Jährige, wie Verbandsarbeit geht. © getty 3/19 Ob Rummenigge bei den Amateuren punkten könnte, scheint allerdings mehr als fraglich. Er selber dementierte zudem sein Interesse an dem Posten. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagte der Sport Bild, er würde Rummenigge "den roten Teppich ausrollen". © imago images 4/19 Gleiches gilt für Sky-Experte Lothar Matthäus: "Ein Mann wie Karl-Heinz Rummenigge wäre ideal". Aber: "Natürlich weiß ich, dass er es nicht macht, weil er sich das nicht antut. Ja und viele andere vielleicht auch nicht." © getty 5/19 Rudi Völler: Der Weltmeister von 1990 wurde zuletzt von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und dem früheren Bundesliga-Manager Andreas Rettig als Sympathieträger vorgeschlagen. © getty 6/19 Zeit hat Völler bald, da er seinen Posten als Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten Bayer Leverkusen aufgibt. Als möglicher Nachfolger ab 2022 gilt Sportdirektor Simon Rolfes. © getty 7/19 Philipp Lahm: Der Weltmeister-Kapitän wird schon seit einiger Zeit als künftiger DFB-Präsident gehandelt. © getty 8/19 Doch obwohl der 37-Jährige für den deutschen EM-Spielort München zuständig ist und als Turnierdirektor der EM 2024 fungieren soll, fehlt Lahm die Funktionärs-Erfahrung. © getty 9/19 Nadine Keßler: Die frühere Nationalspielerin und Europameisterin von 2013 wäre mit Sicherheit die charmanteste Lösung. Die unverbrauchte und kluge Keßler würde für einen echten Neuanfang stehen. © getty 10/19 Obwohl die gebürtige Pfälzerin erst 33 Jahre alt ist, hat sie zudem als UEFA-Chefin für den Frauenfußball bereits Verbandserfahrung gesammelt. © getty 11/19 Uli Hoeneß: Der Ehrenpräsident von Rekordmeister Bayer München hat nach seinem kurzen Intermezzo als TV-Analyst eigentlich jede Menge Zeit. © getty 12/19 Befrieden könnte die "Abteilung Attacke" den Verband aber kaum - eher im Gegenteil. © imago images 13/19 Für Ex-Bundestrainer Berti Vogts ist Hoeneß als DFB-Präsi alternativlos, wie er RP Online sagte: "Für mich braucht es an der Spitze des Verbandes einen starken Mann – und das kann eigentlich nur Uli Hoeneß sein." © getty 14/19 Matthias Sammer: Zuletzt schloss der Europameister-Kapitän von 1996 eine Rückkehr auf die Trainerbank aus. © getty 15/19 Dann könnte Sammer, der zurzeit als externer Berater für den Bundesligisten Borussia Dortmund arbeitet, ja wieder die Funktionärs-Laufbahn einschlagen. Sportdirektor beim DFB war Sammer bereits. © getty 16/19 Marco Bode: Als Aufsichtsratsboss beim Bundesligisten Werder Bremen hat der Europameister von 1996 bereits Funktionärs-Erfahrung gesammelt. © getty 17/19 Auch mit Krisen kennt sich Bode deshalb bestens aus. Er könnte frischen Wind in den DFB bringen. © getty 18/19 Sylvia Schenk: Die Anti-Korruptions-Expertin hat sich dem DFB als Übergangs-Führungskraft angeboten. © imago images 19/19 Sie stehe "für einen Übergangszeitraum bereit", um "mit einem Team von unabhängigen Personen den DFB in ruhiges Fahrwasser zu bringen", sagte Schenk: "Dann kann man einen DFB-Präsidenten wählen."

DFL-Geschäftsführer steht nicht für DFB-Präsidialamt zur Verfügung

Obwohl sich Amateure und Profis innerhalb des DFB in einem Lagerkampf gegenüberstehen, wünscht sich auch Christian Seifert ruhigere Zeiten. "Die Weichen für einen Neuanfang beim DFB sind jetzt gestellt. Diese Chance sollte man nutzen", sagte der scheidende Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) und DFB-Vize, der nicht für das Präsidentenamt zur Verfügung steht, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Um zukünftig eine andere Kultur beim DFB zu etablieren, werden die Rufe nach einem größeren Frauenanteil an der Spitze immer lauter. "Wir brauchen die Erfahrungen, die Kompetenz der Frauen", sagte Winkler. Im DFB-Präsidium sitzt in Hannelore Ratzeburg nur eine Frau. Die Regional- und Landesverbände werden ausschließlich von Männern geführt. Eine Frau auf dem Chefsessel wäre ein Novum in der 121-jährigen DFB-Geschichte

Neben einem größeren weiblichen Einfluss fordert Winkler die Rücknahme von Neuerungen. Insbesondere solle der Präsident oder die Präsidentin wieder eine Richtlinienkompetenz erhalten: "Diese Funktion 'Bundespräsident als DFB-Präsident' hat nicht funktioniert und deshalb müssen wir auf dem nächsten Bundestag darüber sprechen."