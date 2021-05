Fußball-Kolume - Mogelpackung statt DFB-Neuanfang: Die Strippenzieher Koch und Peters bleiben an der Macht

Nach dem angekündigten Rücktritt von Präsident Fritz Keller verkündet der DFB eine Neuausrichtung. Doch bis ins nächste Jahr sollen ausgerechnet die beiden Strippenzieher Rainer Koch und Peter Peters den Verband versöhnen und einen Nachfolger aussuchen. Die Fußball-Kolumne.

Rund zwei Jahre ist es her, als Rainer Koch, Peter Peters und Reinhard Rauball zu vorgerückter Stunde in der Bar des Deutschen Fußball-Museums die Köpfe zusammensteckten.

Der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte zuvor bei der feierlichen Verkündung der Gründungself der Hall of Fame des deutschen Fußballs eine kurze Rede gehalten, war dann aber schnell durch die Hintertür vor kritischen Nachfragen geflohen.

Das Trio in der Bar wusste, was kommen würde: Am Tag darauf trat Grindel nach einer Reihe von Fehltritten und nicht mal drei Jahren im Amt zurück, die beiden 1. Vizepräsidenten Koch und Rauball mussten als Interimsbosse zum zweiten Mal nach dem Rückzug von Wolfgang Niersbach 2015 einen Nachfolger suchen.

Der wurde erst durch eine Headhunting-Agentur und nach rund vier Monaten Suche beinahe euphorisch präsentiert. "Fritz Keller ist ohne jeden Zweifel eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit allen Qualitäten für das Amt des DFB-Präsidenten", erklärte Koch damals. Diese Worte würde er heute, keine 20 Monate nach Kellers einstimmiger Wahl, sicher nicht mehr wählen. Im Gegenteil.

Krisen, Machtkämpfe, Nazi-Vergleich: Fritz Kellers Chronologie des Scheiterns © getty 1/35 Fritz Keller übernahm 2019 mit vielen Hoffnungen als DFB-Präsident. Seine nun beendete Amtszeit war jedoch geprägt von Krisen. Durch einen Nazi-Vergleich verschärfte sich die Lage, die im Mai eine neue Eskalationsstufe erreichte. Eine Chronologie. © getty 2/35 27. September 2019: Keller wird ohne Gegenkandidat zum 13. DFB-Präsidenten gewählt. Der scheidende Klubchef des Bundesligisten SC Freiburg tritt die Nachfolge von Reinhard Grindel an, die Amtszeit soll drei Jahre dauern. © getty 3/35 Gleich zum Amtseintritt kündigt das Patenkind von Fritz Walter eine "externe Generalinventur" beim krisengeschüttelten Verband an. "Alles" solle auf den Prüfstand. © getty 4/35 24. Januar 2020: Keller hält kurz vor dem 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz eine emotionale Rede zum Holocaust-Gedenken. Der Fußball habe die besondere Pflicht, "dafür zu sorgen, dass diese Verbrechen niemals in Vergessenheit geraten". © getty 5/35 Februar/März 2020: Nach hoffnungsvoller Anfangszeit bläst Keller von Fanseite ein erster Sturm des Widerstands entgegen. "Der Präsident als Symbolfigur - Ein Verband im Keller", steht beispielsweise auf einem Banner. © getty 6/35 Auslöser des Unmuts ist der Umgang des Verbandes mit der fortschreitenden Kommerzialisierung und den Fanprotesten gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. © getty 7/35 Anfang März 2020: Mit der Corona-Pandemie entwickelt sich eine weitere Herausforderung für Keller. Länderspiele werden abgesagt, die Saison im Amateurfußball wird abgebrochen. Der DFB-Präsident ist auch hier als Krisenmanager gefragt. © getty 8/35 22. September 2020: Keller verzichtet darauf, den DFB künftig im Council des Weltverbandes FIFA zu vertreten. Er sei "mit der Idee angetreten, die Verantwortung auf verschiedene Schultern zu verteilen und im Team zu arbeiten". © getty 9/35 "Einen Verband kann man nicht mehr nach Gutsherrenart führen", sagte er außerdem. Stattdessen geht Peter Peters für den größten Einzel-Sportverband der Welt ins Rennen. © getty 10/35 7. Oktober 2020: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main durchsucht bei einer Razzia die Geschäftsräume des DFB sowie die Privatwohnungen von gegenwärtigen und ehemaligen Verbands-Funktionären. © getty 11/35 Es besteht der Verdacht der fremdnützigen Hinterziehung von Körperschafts- und Gewerbesteuern in schweren Fällen. Es geht dabei zwar um mögliche Delikte vor der Amtszeit Kellers, der DFB-Präsident ist dennoch um Schadensbegrenzung und Aufklärung bemüht. © getty 12/35 16. Oktober 2020: Keller stellt sich selbst ein schwaches Zwischenzeugnis aus. Zwar sei der DFB bei der Aufklärung in der Sommermärchen-Affäre weiter vorangekommen, "wir müssen aber bei den Reformen insgesamt in der Geschwindigkeit zunehmen". © getty 13/35 Dem Nachrichtenmagazin Focus sagt er außerdem: "Ich bin unzufrieden mit dem, was ich von meinen Zielen beim DFB bisher erreicht habe." © getty 14/35 23. Oktober 2020: Der DFB gibt erstmals öffentlich Risse in der Verbandsspitze zu. Zuvor hat die SZ von tiefen Gräben und massiven Dissonanzen zwischen Keller und Generalsekretär Curtius berichtet. Es bilden sich zwei Lager in der Führungsetage. © getty 15/35 30. Oktober 2020: Das vom DFB engagierte Beratungsunternehmen Esecon stellt kein Fehlverhalten von Franz Beckenbauer im Zuge der Sommermärchen-Affäre fest. Ungeklärt bleibt noch immer der Zweck des dubiosen Geldflusses von 6,7 Millionen Euro. © getty 16/35 Anfang Dezember 2020: Laut Medienberichten soll Keller mehrfach eine vorzeitige Vertragsauflösung mit Bundestrainer Joachim Löw nach der EM 2021 ausloten. Löw habe demnach empört auf den Vorstoß reagiert. © getty 17/35 Der Weltmeister-Trainer habe den Präsidenten massiv angegriffen. Auch das DFB-Präsidium weist den Vorschlag zurück und entblößt Keller als ziemlich machtlos. © getty 18/35 17. Dezember 2020: Der DFB kommt nicht zur Ruhe. Der dem Keller-Lager zuzuordnende Vizepräsident Peter Peters prangert "fehlendes Miteinander", "Misstrauen" und "unfassbar viele Indiskretionen" in der Verbandsspitze an. © getty 19/35 11. Januar 2021: Keller will laut SZ beim DFB einen internen Untersuchungsausschuss einsetzen. Damit sollen die Indiskretionen der vergangenen Monate aufgearbeitet werden. © getty 20/35 15. Januar 2021: Der Machtkampf im DFB endet vorläufig. Keller und Curtius entschließen sich auf einer sechsstündigen Krisensitzung zu einem vorläufigen Burgfrieden. Man werde "letztmalig einen gemeinsamen Versuch unternehmen", teilen beide mit. © getty 21/35 21. Februar 2021: Keller schließt trotz aller Querelen einen Rücktritt aus. "Nein, niemals" habe er daran gedacht, sagt er in der Welt am Sonntag. © getty 22/35 "Ich bin kein Mensch, der aufgibt. Ich kann nur für mich sprechen: Ich trete nicht zurück." Vielmehr werde er sich 2022 wahrscheinlich zur Wiederwahl stellen. © getty 23/35 Ende März 2021: Im Machtkampf der DFB-Spitze kommen immer neue pikante Details ans Licht. Es geht um Kündigungen, hochdotierte Beraterverträge sowie weitere Indiskretionen und Intrigen. © getty 24/35 Die Zeichen verdichten sich, dass ein konstruktives Miteinander der Lager unmöglich ist. Bayern-Patron Uli Hoeneß schlägt sich auf die Seite von Keller und fordert die Rücktritte von Curtius, Vize-Präsident Rainer Koch und Schatzmeister Osnabrügge. © getty 25/35 18. April 2021: Zahlreiche Landes- und Regionalverbände haben genug vom Streit an der DFB-Spitze und erarbeiten einen Protestbrief. Darin kritisieren sie den "desolaten" Zustand des Dachverbandes. © getty 26/35 23. April 2021: Keller leistet sich auf der Präsidiumssitzung einen schwerwiegenden verbalen Aussetzer. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll er Koch mit Nazi-Richter Roland Freisler verglichen haben. © getty 27/35 Nach nur knapp 600 Tagen ist aus dem Hoffnungsträger Keller eine Persona non grata geworden. Er gilt als kaum noch tragbar, der Druck auf den 64-Jährigen ist größer denn je. © getty 28/35 So groß, dass er nach einem Krisengipfel von den Chefs der Landes- und Regionalverbände zum Rücktritt aufgefordert wurde. Auch Generalsekretär Curtius wurde das Vertrauen entzogen. © getty 29/35 Kellers Äußerung sei "völlig inakzeptabel" und mache "fassungslos". Vize Koch, dem das Vertrauen ausgesprochen wurde, soll nach einer Aussprache mit Keller dessen Entschuldigung weiter nicht akzeptiert haben. Er habe sie lediglich "entgegengenommen". © imago images 30/35 6. Mai 2021: Der schwer angeschlagene DFB-Präsident kämpft weiter um seinen Job. Mit Wein und Blumen geht er in die Charme-Offensive und erhält nach einem Treffen mit Charlotte Knobloch Rückendeckung. © getty 31/35 Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland sagt: "Ein einziger verbaler Fehlgriff macht aber Kellers langjähriges Engagement nicht ungeschehen, und er ändert auch nichts an der Person Fritz Keller, die ich unverändert schätze." © getty 32/35 Ob solche Worte noch helfen? Vor dem Treffen mit Knobloch hatte die DFB-Ethikkommission den Fall Keller vor das Sportgericht gebracht. Es ist das erste Mal, dass sich ein DFB-Präsident vor dem Gericht verantworten muss. © getty 33/35 7. Mai 2021: Keller schließt einen sofortigen Rücktritt weiter aus, respektiere aber "das Votum der Konferenz der Regional- und Landesverbände und nehme dieses sehr ernst". © imago images 34/35 7. Mai 2021: Die Antwort der Präsidenten der Regional- und Landesverbände folgt prompt. Nicht nur fordern sie erneut Kellers Rücktritt, sondern fordern außerdem das DFB-Präsidium zur Amtsenthebung des 64-Jährigen auf. © imago 35/35 11. Mai 2021: Keller erklärt "aus eigener freier Entscheidung" seine Bereitschaft, nach Abschluss der Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht sein Amt zur Verfügung zu stellen.

DFB: Nach monatelanger Schlammschlacht tritt Keller zurück

Nach monatelanger Schlammschlacht hat sich Keller mit seinem Vergleich Kochs mit dem Nazi-Richter Roland Freisler dermaßen diskreditiert, dass er nach der Anhörung durch die Ethikkammer des DFB-Sportgerichts und dem Urteil am Montag zurücktreten wird. Vorausgegangen waren dieser Entscheidung intern noch einmal intensive Debatten, weil Keller offenbar nicht als einziger für das Chaos im Verband den Kopf hinhalten wollte.

So erklärten am Dienstagabend per Pressemitteilung auch die Keller-Gegner ihren Rückzug: Der hauptamtliche Generalsekretär Friedrich Curtius werde Keller "unmittelbar folgen", Stephan Osnabrügge beim aus dem Herbst 2022 auf Januar vorgezogenen Bundestag nicht mehr als Schatzmeister und Koch nicht mehr als 1. Vizepräsident Amateure kandidieren. "DFB stellt die Weichen für Neuausrichtung", überschrieb der Verband die Erklärung.

Bei genauerem Hinsehen stellt sich allerdings relativ schnell heraus, dass der vermeintliche Neuanfang eher eine Mogelpackung ist. Denn im letzten Absatz wird angekündigt, dass gemäß der Satzung in den immerhin noch acht Monaten bis zur Neuwahl eben jener Koch sowie Peters als 1. Vizepräsident der Profis als gleichberechtigte Interimspräsidenten übernehmen und also auch den neuen DFB-Präsidenten suchen werden.

DFB-Präsidium: Koch und Peters neben Seifert am längsten dabei

Damit bleiben ausgerechnet die beiden Berufsfunktionäre an der Spitze des heillos zerstrittenen Verbandes, die dort neben DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am längsten sitzen (seit 2007) und die nicht ohne Grund durchgängig in sämtlichen Medien mit dem Zusatz "Strippenzieher" versehen werden.

Beide haben sich durch geschicktes Taktieren und Paktieren über Jahre hinweg eine solche Machtposition erarbeitet, dass sie in ihren Bereichen nahezu unantastbar sind - und auf der jeweiligen Gegenseite als plakatives Feindbild herhalten müssen. Koch ist seit 17 Jahren Präsident des Bayrischen Fußball-Verbandes, dem mit 1,6 Millionen Mitgliedern mit weitem Abstand größten DFB-Landesverband, und seit zehn Jahren Präsident des Süddeutschen Regionalverbandes.

Damit spricht Koch für fast die Hälfte aller DFB-Mitglieder, was den Aufstieg zum mächtigsten Amateurvertreter im DFB begründete und vergangenen Monat mit der Wahl ins UEFA-Exekutivkomitee gekrönt wurde. Der 62-Jährige hat also einiges zu verlieren, weshalb er zuletzt immer wieder versucht hat, die Amateurvertreter hinter sich zu bringen - mit dem Narrativ, die DFL wolle die Kontrolle beim DFB übernehmen, zumindest über die finanziell wichtigsten Bereiche Nationalmannschaft und DFB-Pokal.

DFB und DFL: Peter Peters rückte immer weiter nach oben

Erst kürzlich hat er sich dazu einen mehrseitigen aggressiven Briefwechsel mit Seifert geliefert, wobei dieser sämtliche Vorwürfe Kochs zurückwies. Der DFL-Boss wiederum ist schon vor einigen Monaten aus der DFB-Führungsspitze zurückgetreten und hatte somit seinem Stellvertreter Peters die Vertretung der Profibelange überlassen. Dabei sind dem langjährigen Schalke-Vorstand die zahlreichen Führungspositionen praktisch automatisch zugefallen, als Reinhard Rauball 2019 nicht mehr antrat. Weder gab es Gegenkandidaten noch größere Diskussionen über die Befähigung von Peters.

Seitdem ist der 58-Jährige der mächtigste Abgesandte der DFL im DFB und wie Koch im April mit einem lukrativen Posten belohnt worden, nämlich im Exekutivkomitee der FIFA. Zeit dafür hat Peters, nachdem er im vergangenen Sommer nach 27 Jahren bei Schalke 04 zum Rückzug als Finanzvorstand gedrängt wurde, nicht zuletzt wegen der angeblich rund 240 Millionen Euro Verbindlichkeiten des klammen Traditionsklubs.

Dass nun ausgerechnet die beiden glasklaren Lobbyisten der inzwischen offenbar kaum mehr kompromissbereiten Profi- und Amateurlager den DFB, wie es in der Presseerklärung heißt, "schnellstmöglich in ruhige Fahrwasser" bringen und sogar versöhnen können, glaubt nach den tiefen Verwerfungen der jüngsten Vergangenheit eigentlich niemand. Noch viel weniger kann man sich aktuell vorstellen, dass Peters und Koch gemeinsam eine von allen Seiten geachtete und kompetente Persönlichkeit für die DFB-Spitze finden werden.

DFB-Präsident*in: Wer das Amt von Fritz Keller übernehmen könnte © getty 1/19 Nach dem Aus von Fritz Keller als Präsident des DFB werden bereits Nachfolger gehandelt, die den krisengeplagten Verband endlich runderneuern sollen. Neben den üblichen Verdächtigen sind auch zwei Frauen dabei. Eine Übersicht (Quelle: SID). © getty 2/19 Karl-Heinz Rummenigge: Der scheidende Vorstandsboss der Bayern wäre bald verfügbar. Als Strippenzieher bei der Europäischen Klubvereinigung ECA und neuerdings auch im UEFA-Exekutivkomitee weiß der 65-Jährige, wie Verbandsarbeit geht. © getty 3/19 Ob Rummenigge bei den Amateuren punkten könnte, scheint allerdings mehr als fraglich. Er selber dementierte zudem sein Interesse an dem Posten. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagte der Sport Bild, er würde Rummenigge "den roten Teppich ausrollen". © imago images 4/19 Gleiches gilt für Sky-Experte Lothar Matthäus: "Ein Mann wie Karl-Heinz Rummenigge wäre ideal". Aber: "Natürlich weiß ich, dass er es nicht macht, weil er sich das nicht antut. Ja und viele andere vielleicht auch nicht." © getty 5/19 Rudi Völler: Der Weltmeister von 1990 wurde zuletzt von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und dem früheren Bundesliga-Manager Andreas Rettig als Sympathieträger vorgeschlagen. © getty 6/19 Zeit hat Völler bald, da er seinen Posten als Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten Bayer Leverkusen aufgibt. Als möglicher Nachfolger ab 2022 gilt Sportdirektor Simon Rolfes. © getty 7/19 Philipp Lahm: Der Weltmeister-Kapitän wird schon seit einiger Zeit als künftiger DFB-Präsident gehandelt. © getty 8/19 Doch obwohl der 37-Jährige für den deutschen EM-Spielort München zuständig ist und als Turnierdirektor der EM 2024 fungieren soll, fehlt Lahm die Funktionärs-Erfahrung. © getty 9/19 Nadine Keßler: Die frühere Nationalspielerin und Europameisterin von 2013 wäre mit Sicherheit die charmanteste Lösung. Die unverbrauchte und kluge Keßler würde für einen echten Neuanfang stehen. © getty 10/19 Obwohl die gebürtige Pfälzerin erst 33 Jahre alt ist, hat sie zudem als UEFA-Chefin für den Frauenfußball bereits Verbandserfahrung gesammelt. © getty 11/19 Uli Hoeneß: Der Ehrenpräsident von Rekordmeister Bayer München hat nach seinem kurzen Intermezzo als TV-Analyst eigentlich jede Menge Zeit. © getty 12/19 Befrieden könnte die "Abteilung Attacke" den Verband aber kaum - eher im Gegenteil. © imago images 13/19 Für Ex-Bundestrainer Berti Vogts ist Hoeneß als DFB-Präsi alternativlos, wie er RP Online sagte: "Für mich braucht es an der Spitze des Verbandes einen starken Mann – und das kann eigentlich nur Uli Hoeneß sein." © getty 14/19 Matthias Sammer: Zuletzt schloss der Europameister-Kapitän von 1996 eine Rückkehr auf die Trainerbank aus. © getty 15/19 Dann könnte Sammer, der zurzeit als externer Berater für den Bundesligisten Borussia Dortmund arbeitet, ja wieder die Funktionärs-Laufbahn einschlagen. Sportdirektor beim DFB war Sammer bereits. © getty 16/19 Marco Bode: Als Aufsichtsratsboss beim Bundesligisten Werder Bremen hat der Europameister von 1996 bereits Funktionärs-Erfahrung gesammelt. © getty 17/19 Auch mit Krisen kennt sich Bode deshalb bestens aus. Er könnte frischen Wind in den DFB bringen. © getty 18/19 Sylvia Schenk: Die Anti-Korruptions-Expertin hat sich dem DFB als Übergangs-Führungskraft angeboten. © imago images 19/19 Sie stehe "für einen Übergangszeitraum bereit", um "mit einem Team von unabhängigen Personen den DFB in ruhiges Fahrwasser zu bringen", sagte Schenk: "Dann kann man einen DFB-Präsidenten wählen."

Neuer DFB-Präsident: Einigung auf kleinstmöglichen Nenner?

Vielmehr droht die Gefahr, dass sich das Duo auf den kleinstmöglichen Nenner einigen könnte: Jemanden, der ihre Macht nicht in Frage stellt und sie weiter in Ruhe ihre Strippen ziehen lässt. Denn beide haben einiges zu verlieren, nicht nur ihre gut dotierten Posten in UEFA und FIFA. Zwar können sie theoretisch nicht von diesen Ämtern abgelöst werden, sollten sie keine führende Rolle mehr im DFB spielen, inhaltlich würde ihr Verbleib aber für den Verband bei einem tatsächlichen Neuanfang wenig Sinn machen.

Gleiches gilt für Peters' Rolle in der DFL: Diese ist zwar offiziell an keinen Vereinsjob gefunden, faktisch hatte aber bislang jeder in einer solchen Position eine starke Rückendeckung aus einem der 36 Erst- und Zweitligaklubs. Vermutlich auch deshalb wollte Peters für den neuen Schalke-Aufsichtsrat kandidieren, seine Bewerbung wurde aber abgelehnt.

Koch wiederum hat zwar seinen Abschied als 1. Vizepräsident zum Januar angekündigt, will aber offenbar auch wegen des UEFA-Jobs sehr wohl im DFB-Präsidium bleiben. Anscheinend plant er die Rollen mit seinem Stellvertreter im Süddeutschen Verband, Ronny Zimmermann, zu tauschen. Der Badener würde dann von seinem aktuellen Posten als "normaler" DFB-Vize zum 1. Vizepräsidenten Amateure aufrücken - und dadurch wiederum Platz machen für Koch.

DFB: Niemand will mehr Präsident werden

Ein Postengeschacher, dass sicherlich das Gegenteil der vom DFB vollmundig angekündigten Neuausrichtung wäre. Doch neben ihren über Jahre gefestigten Machtpositionen können Koch und Peters vor allem darauf setzen, dass Alternativen weit und breit nicht in Sicht sind. Unter maßgeblicher Beteiligung des Duos hat der größte Sportverband der Welt seit 2015 drei Präsidenten verschlissen, wenngleich Niersbach, Grindel und Keller vor allem an eigenen Fehlern gescheitert sind.

Nichtsdestotrotz drängt sich aktuell niemand auf, weil jeder spätestens nach dem Fall Kellers weiß, dass man als DFB-Präsident mindestens Lebensqualität, Reputation und Nerven aufs Spiel setzt. Wenn nicht sogar mehr, wie die anhaltenden Ermittlungen der Staatsanwalt befürchten lassen. Daher sind sämtliche Kandidaten-Castings derzeit reine Spekulation.

DFB-Präsident: Rummenigge eigentlich die perfekte Wahl

Sicherlich wäre etwa Karl-Heinz Rummenigge als ehemaliger Nationalmannschaftskapitän und erfahrener Vorstandsboss mit glänzender internationaler Vernetzung eigentlich eine perfekte Wahl, zumal er Ende des Jahres beim FC Bayern aufhört. Aber Rummenigge schließt eine solche Tätigkeit bislang kategorisch aus. Was noch mehr für andere verdiente Altinternationale wie Matthias Sammer oder Rudi Völler gilt.

Auch Philipp Lahm weiß, dass er momentan als DFB-Präsident wenig gewinnen, aber viel verlieren kann, und wird sich weiter auf seinen Job als Organisator der Heim-EM 2024 fokussieren. Wenig überzeugend klingen dagegen externe Kandidaten aus der Politik wie Wolfgang Bosbach - und ob der lauter werdende Ruf nach einer Frau an der Spitze tatsächlich erhört wird, darf man ebenfalls bezweifeln. Zumal in Heike Ulrich sehr wahrscheinlich erstmals eine Frau als Generalsekretärin amtieren dürfte.

EM: DFB-Team wohnt im Wald von adidas © dfb 1/9 Die deutsche Nationalmannschaft macht während der EM im kommenden Sommer Station im "Home Ground" von Sponsor adidas. Das Motto: Nachhaltigkeit. In Herzogenaurach wird es urig - aber auch luxuriös. © dfb 2/9 Ab dem 8. Juni zieht das DFB-Team in der "World of Sports" von Sponsor adidas ein, genau eine Woche später steht der Gruppenauftakt gegen Weltmeister Frankreich an. Bis zum Spielort München ist es nicht weit. © dfb 3/9 Und was ist "Home Ground" genau? Der Gebäudekomplex ist eine Erweiterung des adidas-Campus, nach der EM soll es als Athleten-Quartier von Tagungszentrum genutzt werden. Die Nationalmannschaft ist erster Gast auf dem Gelände. © dfb 4/9 So sieht eine Wohneinheit im Home Ground aus: ein Quartier mitten im Grünen. Besonderer Wert wurde auf Nachhaltigkeit gelegt, die Wege sind kurz. Oliver Bierhoff lobt das Quartier: "Es war nicht einfach, etwas zu finden, das top passt." © dfb 5/9 "Der Home Ground ist super", so Bierhoff weiter. "Wir haben alle Möglichkeiten - was wichtig ist, damit Atmosphäre entsteht. Es ist wichtig, dass man sich wohlfühlen kann. Die Abläufe und Wege sind top." © dfb 6/9 "In Quartieren, in denen Spieler getrennt sind und häufig lange Wege gehen müssen, entstehen Gruppen - und das bringt Schwierigkeiten mit sich", sagt Bierhoff. Im Home Ground könne man einen "positiven Geist" im Team schaffen. © dfb 7/9 Aber: "Die erste Energie muss aber aus der Mannschaft kommen. Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen." © dfb 8/9 Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche EM sind definitiv vorhanden, Trainings- und Fitnessmöglichkeiten sind vom Feinsten. © dfb 9/9 Der adidas-Vorstandsvorsitzende Kasper Rorsted freut sich auf den prominenten Gast: "Der DFB ist unser wichtigster und längster Partner. Wir glauben, dass das Camp einmalig ist."

DFB-Präsident: Wird es am Ende wieder ein Funktionär?

Gut möglich scheint daher, dass am Ende wieder ein Funktionär übernimmt. Etwa Hermann Winkler, Präsident des Nordostdeutschen Regionalverbandes. Nachdem dessen lange erfolgreiche Karriere als sächsischer CDU-Politiker vor eineinhalb Jahren relativ abrupt beendet wurde, hat der 58-Jährige den Fokus auf den Sport gelegt und ist seitdem in den Hierarchien nach oben bis ins DFB-Präsidium gestiegen.

Eine Kandidatur als DFB-Präsident lässt er bisher ausdrücklich offen, wie die dpa berichtete. "Die Frage steht zurzeit noch nicht. Noch ist Fritz Keller nicht zurückgetreten", sagte Winkler am Mittwoch dem MDR und forderte als Nachfolger "einen von uns".

Das Modell, einen CDU-Politiker ohne Perspektive zum neuen DFB-Präsidenten zu machen, ist allerdings schon beim Ex-Bundestagsabgeordneten Reinhard Grindel krachend gescheitert. Verantwortlich für die Auswahl damals wie heute: Interimspräsident Rainer Koch.