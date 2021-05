Nach einer zweimonatigen Pause steht der zweite Teil, die K.o.-Phase, der U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn bevor. Hier erfahrt Ihr den Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft sowie Infos zu Spielplan, Termin und Viertelfinale.

DFB-Team bei der U21-EM: Kader, Spielplan, Termin, Viertelfinale

Wegen der Corona-Pandemie wurde die U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn in zwei Teile aufgeteilt. Die Gruppenphase dauerte vom 24. März bis zum 31. März. Nun folgt mit den K.o.-Spielen der spannende Teil des Turniers.

Acht Nationen haben es ins Viertelfinale geschafft, darunter auch die deutsche U21. Das Team von Bundestrainer Stefan Kuntz trifft am Montag, den 31. Mai, in der MOL Aréna Sóstó in Székesfehérvár (Ungarn) auf Dänemark.

© getty Florian Wirtz will mit der U21-Nationalmannschaft ins Halbfinale einziehen.

Am Montag wurde zudem bekanntgegeben, welche 23 Spieler nach Slowenien und Ungarn mitreisen werden. Am selben Tag ging das Trainingslager in Südtirol los, drei weitere Spieler stießen dabei zum EM-Kader. "Durch die Teilnahme mehrerer U21-Spieler an den Relegationsspielen in Deutschland und England sind wir gezwungen, in der Vorbereitung auf unser EM-Viertelfinale zu improvisieren", begründete Kuntz.

Gemeint sind Janni Serra (Holstein Kiel), Salih Özcan und Ismail Jakobs (beide 1. FC Köln), die allesamt bis zum Wochenende im Kampf um den 18. Bundesliga-Teilnehmer im Kader ihrer Vereine sind.

Deswegen sind nun Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf), Armel Bella-Kotchap (VfL Bochum) und Yannik Keitel (SC Freiburg) für das Trainingslager eingeladen worden.

DFB-Team: Der Kader der U21-Nationalmannschaft bei der EM

Position Name TOR Markus Schubert TOR Finn Dahmen TOR Lennart Grill ABWEHR Josha Vagnoman ABWEHR David Raum ABWEHR Nico Schlotterbeck ABWEHR Amos Pieper ABWEHR Paul Jaeckel ABWEHR Ismail Jakobs ABWEHR Maxim Leitsch MITTELFELD/ANGRIFF Niklas Dorsch MITTELFELD/ANGRIFF Florian Wirtz MITTELFELD/ANGRIFF Arne Maier MITTELFELD/ANGRIFF Jonathan Burkardt MITTELFELD/ANGRIFF Lukas Nmecha MITTELFELD/ANGRIFF Mergim Berisha MITTELFELD/ANGRIFF Salih Özcan MITTELFELD/ANGRIFF Janni Serra MITTELFELD/ANGRIFF Anton Stach MITTELFELD/ANGRIFF Karim Adeyemi MITTELFELD/ANGRIFF Vitaly Janelt MITTELFELD/ANGRIFF Ridle Baku MITTELFELD/ANGRIFF Mateo Klimowicz

U21-EM: DFB-Team gegen Dänemark im TV und Livestream

Wenn das DFB-Team dann im Viertelfinale gegen Dänemark im Einsatz ist, findet Ihr bei ProSieben im Free-TV eine Übertragung dazu. Ab 20.15 zeigt der Privatsender Live-Bilder. Bei ran.de seht Ihr das K.o.-Spiel auch im kostenlosen Livestream.

Die drei Viertelfinalspiele ohne deutscher Beteiligung gibt es ebenso bei ran.de im Livestream zu sehen. Zudem hat ProSiebenMaxx Niederlande gegen Frankreich im Angebot.

U21-EM: DFB-Team gegen Dänemark im Liveticker

SPOX bietet Deutschland gegen Dänemark auch im Liveticker an. Tore, Verlängerung, Elfmeterschießen - Ihr verpasst nichts.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

U21-EM: Das Viertelfinale im Überblick