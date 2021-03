U21 EM: Ort, Datum, Modus, Gruppenphase, Spielplan, TV-Übertragung

Bereits im März startet die U21-EM. Hier bekommt Ihr alle Infos rund um Ort, Datum, Modus, Spielplan und TV-Übertragung des Turniers.

U21, EM: Datum, Termine

Wegen der Verschiebung der Europameisterschaft der A-Nationalmannschaften wird die U-21-EM in diesem Jahr in zwei Teilen ausgetragen.

Los geht es bereits am 24. März, dann startet die Gruppenphase. Diese endet eine Woche später, am 31. März.

Die Finalrunde, also die K.o.-Spiele, gehen dann vom 31. Mai bis zum 6. Juni über die Bühne. Der ursprüngliche Termin lag im Juni.

U21, EM: Alle Termine im Überblick

Event Datum Gruppenphase 24.-31. März 2021 Viertelfinale 31. Mai 2021 Halbfinale 3. Juni 2021 Finale 6. Juni 2021

© getty Stefan Kuntz trainiert die deutsche U21.

U21, EM: Alle Austragungsorte im Überblick

Die diesjährige EM der U21-Nationalteams findet in Slowenien und Ungarn statt. Insgesamt rollt der Ball in sieben Städten.

In Ungarn sind dies die Hauptstadt Budapest, Gyor, Szombathely und Szekesfehervar. Die slowenischen Spielorte lauten Ljubljana, Celje und Maribor.

Die deutsche Mannschaft wird zunächst in Ungarn auf dem Rasen stehen. Die ersten beiden Spiele der Gruppenphase bestreitet die Kuntz-Elf in Szekesfehervar, das dritte in Budapest.

U21 EM: Modus und Teilnehmer

16 Mannschaften sind bei der U21-EM am Start. Diese wurden in vier Gruppen gelost, innerhalb derer jeder gegen jeden einmal antritt.

Wer nach den Spielen in der Gruppenphase auf einem der ersten beiden Plätzen seiner Gruppe landet, zieht ins Viertelfinale ein, das den Auftakt in die K.o.-Phase bildet.

U21 EM: Die Gruppen im Überblick

Gruppe A Ungarn Deutschland Rumänien Niederlande

Gruppe B Slowenien Spanien Tschechien Italien

Gruppe C Russland Island Frankreich Dänemark

Gruppe D Portugal Kroatien England Schweiz

U21 EM: Spielplan der deutschen U21

Für das DFB-Team startet die EM am 24. März. Dann geht es ab 21 Uhr gegen Gastgeber Ungarn zur Sache.

Drei Tage später (27. März) steht dann der Klassiker gegen die Niederlande auf dem Programm. Auch hier ist um 21 Uhr Anpfiff.

Wiederrum drei Tage dauert es bis zum abschließenden Gruppenspiel der Kuntz-Elf, am 30. März geht es ab 18 Uhr gegen Rumänien.

U21 EM: Deutsche Gegner und Spielplan

Datum Uhrzeit Gegner 24.3. 21 Uhr Ungarn 27.3. 21 Uhr Niederlande 30.3. 18 Uhr Rumänien

© imago images / Sven Simon Lars Lukas Mai im DFB-Trikot.

U21: So läuft die Übertragung der EM im TV und Livestream

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden im Free-TV zu sehen sein. ProSieben strahlt die Begegnungen live aus.

Die Partien ohne deutsche Beteiligung könnt Ihr ebenfalls live sehen, diese laufen auf ProSiebenMaxx und im Livestream auf ran.de.

Sind bei der U21-EM Zuschauer zugelassen?

Für die im März anstehende Gruppenphase hat die UEFA Zuschauer ausgeschlossen, alle Spiele werden vor leeren Rängen ausgetragen.

Für die Ende Mai beginnende Finalrunde ist noch keine Entscheidung getroffen worden, diese soll mit Blick auf die aktuelle Pandemielage fallen.