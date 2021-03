U21-EM - Erkenntnisse zum DFB-Team nach Remis gegen die Niederlande: Kuntz schaut (fast) zu lange zu - es fehlt an Kreativität

Nach dem souveränen 3:0-Auftaktsieg gegen Co-Gastgeber Ungarn zittert sich die deutsche U21-Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel der EM gegen die Niederlande zu einem späten 1:1 (0:0)-Unentschieden. Während eine geschlossene Mannschaftsleistung den Patzer von Keeper Dahmen auffängt, richten es im Spiel nach vorne vor allem die späten Wechsel. Die Erkenntnisse zum Spiel.

1. Kuntz schaut (fast) zu lange zu

Letztlich sah es so aus, als hätte Stefan Kuntz das richtige Händchen bewiesen und alles richtig gemacht. Nur zwei Minuten nach der Einwechslung von Mainz' Jonathan Burkardt drang dieser nach gutem Antritt von Rechtsaußen in den Sechzehner der Niederländer ein und flankte mustergültig in die Mitte, wo Lukas Nmecha nur noch den Fuß zum 1:1-Ausgleich hinhalten musste.

"Jonathan hat das super gemacht. Ich stand dann am richtigen Platz. Das war ein sehr wichtiger Punkt", lobte der Torschütze nach der Partie seinen Teamkollegen. Kuntz' Wechsel hatte sich bezahlt gemacht, letztlich holte seine Mannschaft einen wichtigen Zähler gegen den wahrscheinlich stärksten Gruppengegner. Der Einzug in die K.o.-Phase kann nun mit einem Unentschieden gegen Rumänien perfekt gemacht werden.

Dennoch muss sich der DFB-Trainer die Frage gefallen lassen, warum er nicht schon viel früher zu seinen Wechseloptionen gegriffen hat. Mit Mateo Klimowicz und David Raum kamen die ersten frischen Spieler erst nach 77 Minuten, Vorlagengeber Burkhardt sogar erst nach 82 Minuten. Schließlich drehte die deutsche Elf erst nach den Änderungen im Spiel nach vorne so richtig auf, drei der vier Schüsse auf den Kasten von Kjell Scherpen (inklusive des Tores) gab Deutschland erst in den letzten zehn Minuten ab.

Bei früheren Einwechslungen, vor allem des in der vergangenen Partie gegen Ungarn gut aufspielenden Stuttgarters Klimowicz, hätte die deutsche Offensive den dringend benötigten offensiven Impuls wohl nicht erst in der Schlussviertelstunde bekommen, vielleicht hätte es sogar noch Möglichkeiten gegeben, das Spiel zu gewinnen.

© getty Lukas Nmecha erzielte den späten Ausgleich.

2. Teamgeist und Geschlossenheit fangen Dahmen-Patzer auf

Vor allem aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten soll sich Trainer Stefan Kuntz im Vorfeld des Turniers für Finn Dahmen als Nummer eins im Kasten der U21-Elf entschieden haben. Dass dem 23-jährigen Geburtstagskind im Spiel gegen die Niederländer genau diese Qualität zum Verhängnis wird, ist daher umso bitterer.

Wenige Augenblicke nach Ertönen des Wiederanpfiffes nahm der Keeper einen zu ihm kommenden Einwurf von Rechtsverteidiger Josha Vagnoman schlecht an, und schlug dann, um vor dem heranstürmenden Justin Kluivert zu klären, über den Ball. Der Leipziger Stürmer musste im Anschluss nur noch ins leere Tor zur Führung einschieben.

Dass ein Torhüter patzt, ist bei einem Turnier besonders ärgerlich, passiert aber nun einmal. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Dahmen gerade einmal 23 Jahre alt ist und bei seinem Verein, dem FSV Mainz 05, nicht zum Stammpersonal zählt. Dort kam er in der laufenden Saison bislang lediglich einmal zum Einsatz.

Schlotterbeck: "Haben gerne das Tor für ihn geschossen"

Umso schöner war es daher mit anzusehen, dass nach Abpfiff die gesamte Mannschaft demonstrativ und geschlossen zu ihrem Keeper eilte und versuchte, ihn aufzumuntern. "Für Finn ist das ein unglücklicher Tag. Daher haben wir gerne das Tor für ihn geschossen", sagte Abwehrchef Nico Schlotterbeck nach der Partie bei ProSieben. "Vielleicht trinken wir heute Abend ein, zwei Gläschen und dann passt das schon."

Die Chemie und das Miteinander im Team scheinen also zu stimmen. Bei einer Mannschaft wie der DFB-Elf, die im Turnier ohnehin nicht zu den qualitativ besten gehört, ist das extrem wichtig und kann in entscheidenden Momenten Kräfte freisetzen. "Die Mannschaft kennt sich jetzt über ein bis zwei Jahre, der Kern ist gefestigt", meinte auch Arne Maier.

"Das war ein sehr emotionales Spiel. Dass die Mannschaft dagegengehalten hat, auch ein anderes System umgesetzt hat, macht mich extrem stolz. Das ist nicht so einfach", sagte Kuntz bei ProSieben: "Ich freue mich wie Bolle über den gelungenen Ausgleich."

Ob der Patzer für Dahmen sportliche Konsequenzen haben wird, wollte Kuntz noch offenlassen. "Darüber denke ich morgen noch einmal nach", sagte der Coach, angesprochen auf einen möglichen Wechsel im Tor für das abschließende Gruppenspiel gegen Rumänien. Mit Markus Schubert (Eintracht Frankfurt) und Lennart Grill (Bayer Leverkusen) hätte er auf jeden Fall zwei gute Alternativen.

3. Deutschland fehlt es an Kreativität

Dass es sich bei den Niederlanden im Vergleich zu Auftaktgegner Ungarn um ein anderes Kaliber handelt, war schon vor dem Anpfiff klar. Mit Spielern wie Sven Botman, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Myron Boadu und Justin Kluivert hat die Elftal eine Menge äußerst talentierter Fußballer in ihren Reihen, womit man beim EM-Turnier auch zu den ganz heißen Titelanwärtern zählt.

DFB-Trainer Stefan Kuntz wählte bei der Aufstellung daher eine etwas defensivere Ausrichtung samt Dreierkette. Über die Außen sollten Ridle Baku und der für Raum startende Ismail Jakobs für Tiefe sorgen, zudem begann im linken Mittelfeld Salih Özcan für den angeschlagenen Burkardt.

Die deutsche Elf tat sich dementsprechend von Beginn an schwer mit der stabilen Defensive der Holländer um das starke Innenverteidiger-Duo Botman/Schurs. Offensiv blieb vieles Stückwerk, die langen Bälle auf Lukas Nmecha und Mergim Berisha erwiesen sich als wenig erfolgreich. Lediglich Arne Maier, der als Dreh- und Angelpunkt im deutschen Spiel fungierte, versuchte es immer wieder mit schnellen und tiefen Bällen in die Spitze, auch hier fehlte beim letzten Pass aber oft die entscheidende Genauigkeit. Erst kurz vor der Pause wurde es etwas besser, als zunächst Amos Pieper und anschließend Berisha an Oranje-Keeper Scherpen scheiterten.

In der zweiten Hälfte bot sich ein ähnliches Bild. Deutschland verlagerte das Spiel nach dem Rückstand zwar etwas weiter in die holländische Hälfte, insgesamt fehlte es aber weiterhin an Kreativität und Spielwitz. Auch die sonst so gefährlichen Standards von Maier waren kein Mittel, um den Abwehrriegel der Niederländer zu knacken - die beste Möglichkeit hatte noch Schlotterbeck in der 77. Minute, köpfte aber knapp neben das Tor.

BVB-Duo, Ex-Bayern-Talent und Modric-Erbe: Die Players to Watch bei der U21-EM © SPOX 1/27 Vom 24. bis zum 31. März geht die Gruppenphase der U21-EM über die Bühne. SPOX und Goal zeigen die Talente, die man besonders im Auge haben sollte. © IMAGO / ZUMA Wire 2/27 YEREMY PINO | Spanien | Klub: FC Villarreal | Position: Flügelspieler | Alter: 18 Jahre | Ein hoch versierter Dribbler und spektakulärer Spieler, der bei Villarreal im Herbst letzten Jahres den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. © getty 3/27 GIANLUCA SCAMACCA | Italien | Klub: FC Genua (ausgeliehen von Sassuolo) | Position: Mittelstürmer | Alter: 22 Jahre | Kickte in der Jugend unter anderem für Lazio, die Roma und Eindhoven und spielte in Genua eine bärenstarke Hinrunde. © getty 4/27 BRIAN BROBBEY | Niederlande | Klub: Ajax Amsterdam | Position: Mittelstürmer | Alter: 19 Jahre | Der wuchtige Stürmer, der gerne mit Romelu Lukaku verglichen wird, gilt seit Jahren als eines der größten Talente bei Ajax. Spielt ab Sommer für RB Leipzig. © getty 5/27 LOVRO MAJER | Kroatien | Klub: Dinamo Zagreb | Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 23 Jahre | Wurde früh als Modric-Nachfolger gehypt und hat sich zu einem Spieler von internationalem Format entwickelt. Ist Dinamos absoluter Schlüsselspieler. © getty 6/27 BEN GODFREY | England | Klub: FC Everton | Position: Innenverteidiger | Alter: 23 Jahre | Überzeugte vergangene Saison für Norwich und wechselte nach dem Abstieg für 27,5 Millionen Euro zu Everton. Bei den Toffees außen und innen als Verteidiger gesetzt. © IMAGO / Noah Wedel 7/27 KOLBEINN FINNSSON | Island | Klub: Borussia Dortmund II | Position: Mittelfeld | Alter: 21 Jahre | Der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2019 aus Brentford zum BVB. Für einen Einsatz bei den Profis reichte es bis dato noch nicht. © getty 8/27 RIDLE BAKU | Deutschland | Klub: VfL Wolfsburg | Position: Rechtsverteidiger | Alter: 22 Jahre | Benannt nach Ex-BVB-Stürmer Karl-Heinz Riedle, schaffte Baku bei Mainz 05 den Sprung in die Bundesliga und machte in Wolfsburg den nächsten Schritt. © getty 9/27 BRAHIM DIAZ | Spanien | Klub: AC Milan (ausgeliehen von Real Madrid) | Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 21 Jahre | Mit 14 Jahren war der wendige Techniker von ManCity bereits 350.000 Euro wert, den Durchbruch schaffte er aber erst bei Milan. © getty 10/27 ROMAIN FAIVRE | Frankreich | Klub: Stade Brest | Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 22 Jahre | Nicht der größte Name in Frankreichs Kader, dafür ein sehr intelligenter Spieler, der in dieser Ligue-1-Saison hervorragende Leistungen für Brest zeigt. © getty 11/27 SVEN BOTMAN | Niederlande | Klub: OSC Lille | Position: Innenverteidiger | Alter: 21 Jahre | Botman wurde bei Ajax ausgebildet, wechselte letzten Sommer nach Lille und etablierte sich im Abwehrzentrum des französischen Titelkandidaten. © getty 12/27 EDDIE NKETIAH | England | Klub: FC Arsenal | Position: Mittelstürmer | Alter: 21 Jahre | Wartet bei Arsenal zwar weiterhin auf den endgültigen Durchbruch, hat für sein Alter aber einen enorm ausgeprägten Torriecher und ist in Englands U21 extrem wichtig. © getty 13/27 DAN NDOYE | Schweiz | Klub: OGC Nizza | Position: Rechtsaußen | Alter: 20 Jahre | Der Offensivspieler wechselte Anfang 2020 aus Lausanne nach Nizza und kam für die Franzosen in der laufenden Saison regelmäßig in Ligue 1 und Europa League zum Einsatz. © getty 14/27 SANDRO TONALI | Italien | Klub: AC Milan | Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 20 Jahre | Ein extrem intelligenter Sechser. Tonali hat bereits viermal für die A-Nationalmannschaft gespielt und wird Italiens Anführer bei der U21-EM sein. © getty 15/27 MOHAMED DARAMY | Dänemark | Klub: FC Kopenhagen | Position: Rechtsaußen | Alter: 19 Jahre | Debütierte schon mit 16 in Kopenhagens erster Mannschaft und ist inzwischen Stammspieler beim dänischen Topklub. © getty 16/27 NOA LANG | Niederlande | Klub: FC Brügge | Position: Linksaußen | Alter: 21 Jahre | Bei Jugendklub Ajax kam er nie über die Rolle als Edeljoker hinaus – glänzte bisher mit zwölf Toren und sieben Vorlagen und ist der wertvollste Spieler des FC Brügge. © getty 17/27 PEDRO GONCALVES | Portugal | Klub: Sporting | Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 22 Jahre | Goncalves machte sich letzte Saison beim kleineren Klub Famalicao einen Namen, wechselte zu Sporting – und startete in Lissabon noch spektakulärer durch. © getty 18/27 BOUBACAR KAMARA | Frankreich | Klub: Olympique Marseille | Position: Defensives Mittelfeld | Alter: 21 Jahre | Kamara hätte gut und gerne auch schon für die A-Nationalelf nominiert werden können, wurde bei Marseille zum absoluten Schlüsselspieler. © getty 19/27 YOUSSOUFA MOUKOKO | Deutschland | Klub: Borussia Dortmund | Position: Mittelstürmer | Alter: 16 Jahre | Der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte könnte nun auch zum jüngsten Spieler der U21-EM werden. Moukoko traf dreimal in 14 Spielen für den BVB. © getty 20/27 SHAPI SULEYMANOV | Russland | Klub: FK Krasnodar | Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 21 Jahre | Suleymanov hat einen begnadeten linken Fuß und schaffte den Sprung zum unangefochtenen Stammspieler bei Krasnodar. © getty 21/27 NONI MADUEKE | England | Klub: PSV Eindhoven | Position: Rechtsaußen | Alter: 19 Jahre | Ist zum ersten Mal bei Englands U21 dabei und der jüngste Spieler im Aufgebot. Madueke feierte in Eindhoven diese Saison seinen Durchbruch und erzielte neun Tore. © IMAGO / sportphoto24 22/27 RADU DRAGUSIN | Rumänien | Klub: Juventus Turin | Position: Innenverteidiger | Alter: 19 Jahre | Dragusin wechselte mit 16 für 260.000 Euro von Regal Bukarest in den Nachwuchs von Juventus und wurde von Andrea Pirlo immer wieder ins Profiteam berufen. © IMAGO / Ritzau Scanpix 23/27 JESPER LINDSTRÖM | Dänemark | Klub: Bröndby IF | Position: Offensives Mittelfeld | Alter: 21 Jahre | In Bröndby ausgebildet, ist Lindström beim Traditionsklub aus Kopenhagen spätestens seit dieser Saison nicht mehr wegzudenken. © getty 24/27 ISAK BERGMANN JOHANNESSON | Island | Klub: IFK Norrköping | Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 17 Jahre | Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte Anfang 2019 zum schwedischen Erstligisten Norrköping, hat dort zuletzt bereits regelmäßig gespielt. © getty 25/27 TRINCAO | Portugal | Klub: FC Barcelona | Position: Offensives Mittelfeld / Angriff | Alter: 21 Jahre | Vergangenen Sommer für 31 Millionen Euro aus Braga nach Barcelona gewechselt, hat er sich bei den Katalanen bereits erste Sporen verdient. © getty 26/27 MAX AARONS | England | Klub: Norwich City | Position: Rechtsverteidiger | Alter: 21 Jahre | In Norwich hat er seine starke Form jedenfalls auch in der zweiten Liga aufrechterhalten und ist mit dem Klub auf dem Weg zurück ins englische Oberhaus. © getty 27/27 NIKLAS DORSCH | Deutschland | Klub: KAA Gent | Position: Zentrales Mittelfeld | Alter: 23 Jahre | Das frühere Bayern-Talent wechselte aus Heidenheim nach Gent und gefällt durch starkes Passspiel, das bei Bayern einst auch Guardiola imponierte.

DFB-Team: Nur vier Schüsse aufs Tor der Niederländer

Will man bei dieser Europameisterschaft sehr weit kommen, muss sich Stefan Kuntz etwas gegen diese spielerischen Mängel überlegen. Gegen qualitativ klar unterlegene Gegner wie Ungarn mag so etwas gut gehen, spielt man gegen ein Top-Team, wird es kompliziert. Gegen die Niederlande brauchte die DFB-Elf letztlich über 80 Minuten für ihren ersten gefährlichen Torabschluss, auch die Gesamtbilanz von vier Schüssen aufs Tor spricht für sich.

"Das Messen auf hohem Niveau ist für meine Spieler eine Erfahrung. Sie haben das angenommen. Zum Schluss war das ein sehr begeisterndes Spiel, kämpferisch auf sehr hohem Niveau, spielerisch knapp über dem Schnitt", fasste Kuntz die Partie zusammen.

Wichtig werden könnte eine funktionierende Offensive schon beim abschließenden Vorrundenspiel gegen Rumänien. Bei den Osteuropäern wächst gerade eine sogenannte "goldene Generation" heran, für Deutschland könnten sie daher zu einem unangenehmen Gegner werden. Aufgrund des besseren Torverhältnisses würde der deutschen Mannschaft ein Punkt schon reichen. Wenn die Niederlande ihrerseits gegen Ungarn patzen, kann man sich auch eine Niederlage erlauben.

U21 EM: Der Spielplan der deutschen Gruppe A