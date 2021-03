Fußball-Kolumne - Löw-Nachfolge: Warum Oliver Bierhoff Hansi Flick statt Ralf Rangnick als neuen Bundestrainer bevorzugen würde

Nach dem Abschied von Bundestrainer Jogi Löw nach der EM könnte Ralf Rangnick für Aufbruchstimmung und Innovationen sorgen. Trotzdem hat der beim DFB für die Nachfolgesuche zuständige Oliver Bierhoff anscheinend andere Pläne - und Rangnick könnte womöglich auch woanders unterschreiben. Die Fußball-Kolumne.

Sein grundsätzliches Interesse am Bundestrainer-Posten hat Ralf Rangnick bereits in den vergangenen Monaten nicht verhehlt. Allerdings mit einer Einschränkung: Solange Jogi Löw im Amt sei, verbiete sich jegliche öffentliche Bewerbung.

Diese Situation hat sich seit Dienstag schlagartig geändert, als Löw seinen Abschied nach 15 Jahren für den Sommer ankündigte.

Auch wenn die seitdem zuständige Ein-Mann-Trainerfindungskomission namens Oliver Bierhoff am Donnerstag mit Verweis auf die ersten Post-Löw-Länderspiele im September erklärte, man wolle sich Zeit lassen: Die Nachfolgediskussion ist bereits in vollem Gange.

Die Frage ist nun, ob der DFB tatsächlich bis zum Sommer warten will, weil dann vielleicht doch die noch langfristig gebundenen Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Hansi Flick (FC Bayern) plötzlich zur Verfügung stehen könnten.

Joachim Löw gibt Rücktritt nach der EM bekannt: Die Karriere des Weltmeisters in Bildern © getty 1/36 Joachim Löw wird nach der EM 2021 von seinem Amt als Bundestrainer zurücktreten. Das gab der DFB bekannt. Wir blicken auf die bewegte Karriere vom Bundes-Jogi zurück. © imago images 2/36 Der gebürtige Schwarzwälder Löw geht nach dem Abschluss der mittleren Reife nach Freiburg, spielt dort bei den Sportfreunden Eintracht Freiburg. 1978 folgt der Wechsel zum SC Freiburg, wo der Stürmer in der 2. Liga 18 Tore in 71 Spielen erzielt … © imago images 3/36 … und sich beim VfB Stuttgart empfiehlt. Aufgrund eines Schien- und Wadenbeinbruchs fällt Löw zunächst aus. Statt Neckarstadion heißt es Kraftraum. © imago images 4/36 Sein Bundesliga-Debüt gibt Löw erst in der Rückrunde, im Februar 1981 verliert er mit 1:3 gegen den 1. FC Köln. Löw kommt in seiner ersten Saison nur auf vier Einsätze und wird an Eintracht Frankfurt verliehen. © imago images 5/36 Bei der SGE darf Löw immerhin 24-mal ran. Fünf Tore schießt er für die Adler, durchsetzen kann er sich aber auch in Frankfurt nicht. Im Sommer 1982 wechselt Löw zurück zum SC Freiburg, zurück in die zweite Bundesliga, zurück in die Wohlfühlzone. © getty 6/36 Beim Sport-Club feiert Löw seine erfolgreichste Zeit als Profi. Zwischen 1982 und 1984 trifft er 25-mal in 65 Spielen. Sein nächster Versuch, auch in der Bundesliga Fuß zu fassen, scheitert erneut. Beim Karlsruher SC kommt Löw 1984/85 kaum zum Zug. © imago images 7/36 Wieder geht es zurück zum SC Freiburg. Vier Jahre bleibt er diesmal, seine Rolle im Team von Jörg Berger wird jedoch zunehmend kleiner. Nach 263 Einsätzen für den Sport-Club geht der 29 Jahre alte Löw in die Schweiz, wo er seine Karriere mit 35 beendet. © imago images 8/36 Übrigens: Der heutige Bundestrainer spielte selbst nie für die deutsche A-Nationalmannschaft. Löw schaffte es "lediglich" in die U21-Auswahl von Berti Vogts. Hier ist er im Spiel gegen Schottland im Einsatz. © imago images 9/36 1994 beginnt für Löw das nächste Kapitel. Zunächst in Winterthur als U13-Coach. Beim Schweizer Drittligisten FC Frauenfeld kehrt er als Spielertrainer sogar nochmal auf den Platz zurück. 1995 wird er Co-Trainer von Stuttgarts Rolf Fringer. © imago images 10/36 Stuttgart verpasst das Ziel Europapokal-Teilnahme mit Platz zehn deutlich. Fringer erhält im Sommer ein Angebot vom Schweizer Fußballverband - er wird Nationaltrainer und verlässt den VfB vier Tage vor Saisonbeginn. Löw übernimmt als Interimstrainer. © imago images 11/36 Es läuft. Nach sechs Spieltagen steht der VfB mit 16 Punkten vor dem FC Bayern auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle. Löw hat Grund zu Grinsen. Er wird vom späteren DFB- und damaligen VfB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder zum Cheftrainer befördert. © imago images 12/36 Bis zum 14. Spieltag steht der VfB an der Tabellenspitze. Das "magische Dreieck" um Krassimir Balakov, Giovane Elber und Fredi Bobic hält Stuttgart auf Kurs. Die Stimmung? Gut. © imago images 13/36 Löw ist Erfolgstrainer. In Stuttgart steigt seine Beliebtheit. Er tritt unter anderem als Werbefigur auf. Hier bewirbt er Salamander-Schuhe im VfB-Design. © imago images 14/36 Löw versucht sich sogar als Fahrer der Stuttgarter Stadtbahn. © imago images 15/36 Trotz Wintertrainingslager mit Glasaufzug in Teneriffa kann der VfB keinen Angriff mehr auf den späteren Meister FC Bayern starten. Stuttgart beendet die Saison aber immerhin auf Platz vier: UEFA-Cup! © getty 16/36 Die starke Saison krönt Löws Mannschaft mit dem DFB-Pokalsieg. Im Finale gegen Energie Cottbus gewinnt Stuttgart mit 2:0. © imago images 17/36 Zur Feier des Tages werden Löw auf dem Stuttgarter Marktplatz von seinen Spielern die Haare rasiert. Die Euphorie beim VfB hält auch danach noch an. In der Folgesaison läuft es erneut gut. © imago images 18/36 Im UEFA-Cup verliert Löw erst das Finale mit 0:1 gegen den FC Chelsea. In der Liga wird der VfB erneut Vierter, den Ansprüchen von Mayer-Vorfelder genügt das offenbar nicht mehr. Löw wird freigestellt, Winfried Schäfer übernimmt. © getty 19/36 Sabbatical? Keineswegs! Im Juli 1998 nimmt Löw ein Angebot des türkischen Erstligisten Fenerbahce an. Mit Fener wird Löw "nur" Dritter, hinter Galatasaray und Besiktas mit dem deutschen Trainer Karl-Heinz Feldkamp. Löw muss nach einem Jahr gehen. © getty 20/36 Es ist der Beginn einer echten Durststrecke. Löw kehrt zurück nach Deutschland, er soll den KSC zurück in die Bundesliga führen. Stattdessen gewinnt Löw nur eines von 18 Spielen. Er wird entlassen, der KSC steigt in die Regionalliga Süd ab. © imago images 21/36 Anfang 2000 nimmt Löw an der Sportschule des Fußball-Verbandes Mittelrhein in Hennef am DFB-Trainerlehrgang teil. Seine Klassenkameraden: Jürgen Klinsmann und Matthias Sammer. © imago images 22/36 Nach einem halben Jahr Pause vom Tagesgeschäft übernimmt Löw erneut einen Job in der Türkei. Er soll Adanaspor vom Abstieg bewahren. Nach 67 Tagen tritt Löw zurück. Die Gründe: Unruhen im Klub und nur zwei Punkte aus fünf Spielen. © imago images 23/36 Erneut ist Löw ein halbes Jahr ohne Job. Im Oktober 2001 übernimmt er beim FC Tirol Milch Innsbruck. Der Klub ist erfolgreich, jedoch hochverschuldet. Unter Löw gelingt der dritte Meistertitel in Serie - dann meldet der Verein Konkurs und löst sich auf. © imago images 24/36 Löw nimmt sich eine Auszeit. Nach einem Jahr heuert der mittlerweile 43-Jährige beim frisch gebackenen Meister Austria Wien an. Nach einer 0:2-Pleite beim späteren Absteiger Kärnten wird Löw als Tabellenführer entlassen. Die Austria wird Vizemeister. © getty 25/36 Im Juli beginnt Löws Ära beim DFB. Nach dem Rücktritt von Rudi Völler (EM-Aus in der Gruppenphase) übernehmen Teammanager Oliver Bierhoff, Bundestrainer Jürgen Klinsmann und Co-Trainer Löw die Zügel beim DFB-Team. © imago images 26/36 Nach dem Sommermärchen 2006 wird Löw Nachfolger von Klinsmann, der seinen Vertrag nicht verlängern will. Löw, der als der Taktiker hinter Motivator Klinsmann galt, gibt als Ziel den EM-Titel 2008 aus. © getty 27/36 Löw führt die Nationalelf ohne Probleme zur EM. Deutschland setzt sich in der K.o.-Runde gegen Portugal und die Türkei durch. Im Finale scheitert die DFB-Elf aber mit 0:1 an der tonangebenden Nationalmannschaft der folgenden Jahre: Spanien. © getty 28/36 Nach der EM verjüngt Löw das Team weiter, verzichtet auf verdiente Nationalspieler wie Michael Ballack oder Torsten Frings und setzt Philipp Lahm als neuen Kapitän ein. Der erste große Titel muss auch mit der nächsten Generation noch warten. © getty 29/36 Bei der WM 2010 scheitert Deutschland im Halbfinale an Spanien (0:1), bei der EM 2012 an Italien (1:2) – ebenfalls im Halbfinale. Also schnell zum Höhepunkt in Löws Karriere: dem Weltmeister-Titel in Rio 2014. Löw wird FIFA-Trainer des Jahres. © getty 30/36 Eine Dynastie wie die der Spanier zwischen 2008 und 2012 bleibt jedoch aus. Bei der EM 2016 scheidet Deutschland im Halbfinale gegen Frankreich aus (0:2). Löws fünfte Halbfinalteilnahme bei einer WM oder EM – Rekord. © getty 31/36 Zwei Jahre später folgt der Tiefpunkt der Löw-Ära beim DFB: Titelverteidiger Deutschland scheidet in der WM-Gruppenphase aus. Löw zeigt sich selbstkritisch, bezeichnet seine Fehler als "fast schon arrogant", bleibt aber im Amt. © getty 32/36 Löws Trainerstuhl wackelt dennoch weiter bedenklich. Die Erdogan-Affäre um Mesut Özil, Löws Verzicht auf Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels sowie sportlicher Misserfolg bringen Löws Ära ins Wanken. © imago images / Eibner 33/36 Im entscheidenden Spiel um die Qualifikation für die Nations-League-Endrunde blamiert sich das leblose DFB-Team in Spanien bis auf die Knochen und ist mit dem 0:6 gut bedient. Rekordnationalspieler Matthäus fordert im Nachgang sogar den Rücktritt Löws. © getty 34/36 Der DFB ist jedoch weiter überzeugt, dass Löw den Umbruch in der Nationalelf bewältigen kann. 2021 startet Löw in seine vierte EM-Endrunde. Schon jetzt ist er DFB-Rekordtrainer mit 189 Spielen. 120-mal ging er als Sieger vom Platz, der Bundes-Jogi. © imago images / Pressefoto Baumann 35/36 Nach einer Krisensitzung in der DFB-Zentrale kamen die Verantwortlichen zu dem Entschluss, dass Löw der richtige Mann für die EM-Vorbereitung ist. Löw genieße "weiterhin das Vertrauen". © getty 36/36 Dann folgte jedoch die Überraschung: Löw wird das DFB-Team bei der EM noch betreuen, anschließend aber von seinem Amt zurücktreten. Wer sein Nachfolger werden könnte, ist noch nicht bekannt.

Löw-Nachfolge: Rangnick steht für das, was DFB braucht

Stand jetzt müsste eigentlich Rangnick der Favorit sein, denn er ist mit Abstand der kompetenteste und erfahrenste aller aktuell verfügbaren Kandidaten - und derzeit ohne Job.

Vor allem aber steht der "Fußball-Professor" für etwas, was der DFB nach den zahlreichen Rückschlägen der vergangenen Jahre und der Stagnation der Nationalmannschaft dringend braucht: Einen Neuanfang mit Schwung, frischen Ideen und neuer Identifikation.

Rangnick hat in seiner bald drei Jahrzehnte dauernden Karriere mehrfach bewiesen, dass er dafür der richtige Bundestrainer wäre. Er kann sowohl mit Stars als auch mit jungen Talenten arbeiten und diese zu Topspielern entwickeln. Er hat innovative Ideen, verfügt über eine eigene Philosophie und Visionen und ist klar erfolgsorientiert.

Sogar so unterschiedliche Charaktere wie Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus, dessen eigene Rolle als Bundestrainerkandidat Insider als mediale Erfindung bezeichnen, und Klopp sprachen sich für den 62-Jährigen aus. "Ralf Rangnick würde dem DFB auch guttun", meinte Liverpools Coach. "Das wäre meine erste Lösung."

Löw-Nachfolge: DFB reagiert reserviert auf Rangnick

Hoffenheim und Leipzig führte der Schwabe, natürlich auch dank der großzügigen Budgetierung durch die Geldgeber, aus der Unterklassigkeit an die Bundesligaspitze und etablierte beide Teams dort nachhaltig. Er könnte also genau der Mann sein, der wieder für die verlorengegangene Identifikation der Fans mit dem DFB und neue Perspektiven sorgt.

Und zwar nicht nur bei der Nationalmannschaft, sondern auch im unterhalb der U 21 seit Jahren erfolglosen Juniorenbereich, in dem das Potenzial an Toptalenten nach dem Jahrgang 1995/96 erschreckend gering scheint. Daher wäre Rangnick auch ein geeigneter Kandidat, um das bald fertiggestellte Prestigeprojekt DFB-Akademie tatsächlich zu der erhofften Talentschmiede für Spieler wie für Trainer zu machen.

User-Voting zur Löw-Nachfolge: Klopp soll Bundestrainer werden - Bayern-Trainer Flick nicht in Top 3 © getty 1/12 Joachim Löw wird im Sommer nach der EM 2021 zurücktreten. Wir haben Euch gefragt, wer neuer Bundestrainer werden soll - und Ihr habt geantwortet. Der Favorit ist klar, überraschend ist hingegen das Standing von Bayern-Trainer Flick. Das Voting-Ergebnis. © getty 2/12 3,5 Prozent von Euch haben für einen anderen und von uns nicht vorgeschlagenen Kandidaten gestimmt. Bruno Labbadia hätte nach seiner Entlassung bei Hertha BSC zum Beispiel Zeit ... © getty 3/12 PLATZ 10: LUCIEN FAVRE – 1,41 Prozent © getty 4/12 PLATZ 9: ARMIN VEH – 1,67 Prozent © getty 5/12 PLATZ 8: JULIAN NAGELSMANN – 2,42 Prozent © getty 6/12 PLATZ 7: MIROSLAV KLOSE – 4,21 Prozent © getty 7/12 PLATZ 6: ARSENE WENGER – 4,55 Prozent © getty 8/12 PLATZ 5: HANSI FLICK – 8,42 Prozent © getty 9/12 PLATZ 4: STEFAN KUNTZ – 11,07 Prozent © getty 10/12 PLATZ 3: LOTHAR MATTHÄUS – 14,49 Prozent © getty 11/12 PLATZ 2: RALF RANGNICK – 23,03 Prozent © getty 12/12 PLATZ 1: JÜRGEN KLOPP – 25,22 Prozent

Trotzdem spricht momentan wenig dafür, dass Rangnick am Ende tatsächlich eine ernsthafte Chance bekommen wird. Die äußerst reservierten Reaktionen auf seine offizielle Bewerbung via Sky ("Es ist eine Stelle, die niemanden in Deutschland kalt lässt. Ich kann mir grundsätzlich alles vorstellen") von seiten der Verbandsspitze sprechen Bände.

Das Problem: Der Backnanger gilt zwar als kompetent, begeisternd und zielstrebig, aber eben auch als fordernd, anstrengend, pedantisch und mitunter nervig. Rangnick würde wohl tatsächlich beim verkrusteten DFB keinen Stein auf dem anderen lassen, wenn ihm alle Freiheiten gegeben würden. Die Furcht bei vielen im Verband scheint daher groß zu sein, Macht, Einfluss und Pfründe zu verlieren.

Symbolisch dafür steht für die Kritiker der sportlich mächtigste Mann im DFB: Oliver Bierhoff. Löw erklärte seinen Abschied am Donnerstag damit, dass jetzt "eine Zeit der Erneuerung, eine Zeit der Veränderung und der Bewegung"nötig sei und nur ein Neustart ähnlich wie vor der Heim-WM 2006 für die benötigte Aufbruchstimmung in Richtung Heim-EM 2024 sorgen könne.

DFB: Oliver Bierhoff durch Löw-Rückzug noch mächtiger

Daneben saß der wie Löw seit 17 Jahren für den DFB tätige Bierhoff und tat so, als ging ihn das alles nichts an. "Und was ist mit Bierhoff? ", fragte die FAZ daher rhetorisch, und meinte: "Wer zusammen feiert, ist auch zusammen gescheitert."

Doch nichts deutet darauf, dass Bierhoff sich ähnliche Gedanken wie sein langjähriger enger Begleiter Löw gemacht hat. Im Gegenteil: Durch den Rückzug des Bundestrainers ist der 52-Jährige erst mal aus der Mitverantwortung, wenn die EM in diesem Sommer ein Misserfolg werden sollte.

Angesichts eines hoch dotierten und noch bis 2024 laufenden Vertrags sitzt Bierhoff ohnehin ungeachtet der massiven Kritik bei Fans und Medien sicher im Sattel, weil er in der DFB-Führung der einzige verbliebene Funktionär mit sportlicher Kompetenz ist. Daher kann man auch davon ausgehen, dass das Präsidium seinen Vorschlag für den neuen Bundestrainer abnicken wird.

Bierhoff und Rangnick: Zusammen schwer vorstellbar

Eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Rangnick und Bierhoff kann sich auf Dauer aber eigentlich niemand vorstellen, der die beiden gut kennt. Dass der für den Sport alleinverantwortliche DFB-Direktor Macht und Kompetenzen abgibt und womöglich einen seiner zahlreichen Getreuen degradiert, die er im Verband in den vergangenen Jahren installiert hat: unwahrscheinlich.

Dass sich Rangnick, der bei seinen letzten Stationen immer der sportlich Hauptverantwortliche war, unter Bierhoff einordnet: ebenfalls wenig realistisch. Dennoch würde er es wohl zumindest versuchen, weil der Reiz des Postens offenbar größer ist. "Ich könnte mir vorstellen, dass eine Zusammenarbeit mit Oliver Bierhoff sehr fruchtbar wäre. Es wäre hilfreich jemanden zu haben, der die Gepflogenheiten schon kennt. Beim DFB wird in sehr vielen Bereichen in die richtige Richtung gearbeitet und gedacht", lobte Rangnick seinen potenziellen künftigen Vorgesetzten.

Der Angesprochene gab die Komplimente aber nicht zurück und erklärte vielmehr knapp, er wolle sich zu keinem Kandidaten äußern. Was nicht bedeutet, dass Bierhoff Rangnicks Arbeit nicht zu schätzen weiß. Aber man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass er gerne einen anderen Bundestrainer hätte.

Hansi Flick verweist auf Vertrag bis 2023 beim FC Bayern

Womit man wieder bei Hansi Flick angelangt wäre, der am Freitag zwar auf seinen bis 2023 laufenden Vertrag beim FC Bayern verwies, einen Job beim DFB aber bei weitem nicht so kategorisch ausschloss wie zuvor Jürgen Klopp. FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge, Flicks wichtige Vertrauensperson im Verein, hat eine Freigabe des Erfolgstrainers jedoch kategorisch ausgeschlossen.

Und auch die anhaltenden Berichte über teilweise heftige Meinungsverschiedenheiten mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic, die SPOX und Goal ebenfalls zugetragen wurden, werden von Bayern-Verantwortlichen als hart geführte, aber konstruktive Diskussionen relativiert. Flick bekräftigte dies in seiner Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel in Bremen. "Auch in einer Ehe oder Partnerschaft kann es immer mal wieder zu Unstimmigkeiten kommen", sagte er. "Es ist eine ganz normale Zusammenarbeit, bei der nicht immer Einigkeit herrscht. Ich sehe nichts, was uns in der Zusammenarbeit stören könnte. "

Insider (und angeblich auch die DFB-Verantwortlichen) glauben dennoch, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Sollte Flick aber tatsächlich bei Bayern bleiben, darf man gespannt sein, wie Bierhoff sich in der Bundestrainer-Frage entscheidet. Die verbandsinternen Nachfolgekandidaten, U-21-Chefcoach Stefan Kuntz und Löw-Assistent Marcus Sorg, gelten aus verschiedenen Gründen als nicht geeignet für den Posten, würden aber den Erhalt des Status quo und damit auch Bierhoffs großer Machtfülle garantieren.

Für die viel näher liegende Lösung mit Rangnick hingegen müsste Bierhoff wohl über seinen Schatten springen. Kein Wunder, dass der Ex-Profi daher erst mal auf Zeit spielt. Allerdings könnte dann auch die Option Rangnick bald ganz weg sein. Wie die Bild am späten Freitag Nachmittag leicht nebulös berichtetet, soll eine "Geheimgruppe einflussreicher Schalker aus Wirtschaft und Politik Ralf Rangnick als Sportvorstand zurückholen" wollen zu seinem Ex-Klub. Sie sollen sogar schon eine "grundsätzliche Vor-Einigung" mit Rangnick und dessen Berater Marc Kosicke erzielt haben. Auch der WAZ liegen gleichlautende Informationen vor.