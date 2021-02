DFB-Comeback von Mario Götze? Das sagt Bundestrainer Joachim Löw

Mario Götze hat sich bei der PSV Eindhoven mit starken Leistungen auch in Deutschland wieder in den Fokus gespielt. Spekulationen, wonach der WM-Finaltorschütze von 2014 zeitnah auch wieder ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft sein könnte, erteilte Bundestrainer Joachim Löw allerdings eine Abfuhr.

"Im Moment ist Mario nicht im engeren Kreis", sagte Löw dem kicker, ließ sich jedoch eine Hintertür offen: "Wir haben ein Auge auf ihn." Eine Nominierung für die drei im März anstehenden Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar scheint somit ausgeschlossen.

Bereits im November des Vorjahres hatte Löw erklärt, weiterhin mit Götze regelmäßig in Kontakt zu stehen. Er zeigte sich erfreut über dessen Wechsel zur PSV: "Er hat seine Frische, seine Leichtigkeit, seine Spielfreude entdeckt. Man muss ihm Zeit geben, er hat sehr lange nicht gespielt. Man muss sehen, wie er sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt."

Damals erklärte Götze der Bild in Bezug auf die Europameisterschaft im Sommer: "Die EM ist ein großer Traum für mich, gerade weil ich beim vergangenen WM-Turnier 2018 erstmals nicht dabei war. Mein Hunger auf Titel ist inzwischen noch größer geworden." 2017 hatte Götze sein bislang letztes von 63 Länderspielen (17 Tore) bestritten.

In Eindhoven legte der 28-Jährige nach seinem Wechsel einen starken Start hin, traf bereits sechsmal und bereitete drei Treffer vor. Im Januar wurde er von einer Leistenverletzung zurückgeworfen, bei seinem Comeback gegen Arnheim am vergangenen Wochenende sorgte er mit zwei Toren in 26 Minuten Einsatzzeit für den 3:1-Erfolg.