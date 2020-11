Lothar Matthäus mit nächster Attacke gegen den Bundestrainer: "...dann muss Löw zurücktreten"

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht die Zeit von Joachim Löw als Bundestrainer offenbar als abgelaufen an. "Ich denke, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht", sagte Matthäus bei Sky.

"Auch seine Pressekonferenzen und Interviews sind nicht mehr so klar wie früher. Jogi muss ehrlich zu sich selbst sein: Macht es mir noch Spaß? Habe ich das Gefühl, dass ich noch das Beste aus der Mannschaft heraushole?", führte Matthäus weiter aus und betonte: "Wenn er meint, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht, muss er zurücktreten."

Löw steht nach dem 0:6-Debakel in der Nations League in Spanien massiv unter Druck. Das DFB-Präsidium erwartet bis 4. Dezember eine Analyse der höchsten Pleite seit 1931.

Bereits zuletzt hatte Matthäus die Arbeit des Bundestrainers in Frage gestellt und Löw dazu aufgefordert, Führungsspieler wie Neuer, Süle oder Goretzka mehr in die Verantwortung zu nehmen. Bezüglich der schwachen Leistungen einiger Profis fragte er sich in der Bild-Zeitung: "Macht Jogi die Spieler schlechter? Der Bundestrainer muss sich da hinterfragen."

Zudem fehle es in der Nationalmannschaft an einer klaren Spielformation: "Bayern spielt ein System mit Viererkette, egal wie der Gegner heißt. Jogi Löw hat für sein Team dagegen noch kein System gefunden, das seiner Mannschaft Sicherheit gibt. Er wechselt wie gegen Spanien zudem viel zu spät von Vierer- auf Dreierkette", sagte er.