Nations League: Das DFB-Team gegen Ukraine heute im Liveticker

Die deutsche Nationalmannschaft tritt heute um 20.45 Uhr in der Nations League gegen die Ukraine an. SPOX begleitet die Partie des DFB-Teams heute im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Team gegen Ukraine heute im Liveticker: Vor Beginn

"Wir vertrauen den Gesundheitsbehörden, die gründlich gearbeitet haben. Während des Spiels ist die Ansteckungsgefahr ohnehin deutlich geringer als im Umfeld, das besser zu kontrollieren ist. Zudem gibt die doppelt negative Testung Sicherheit, zuletzt sogar am Nachmittag vor dem Spiel", wird Mannschaftsarzt Tim Meyer auf der DFB-Homepage zitiert.

Das DFB-Team hat aktuell keine verletzungsbedingten Ausfälle zu beklagen. Toni Kroos kann aufgrund einer Gelbsperre nicht teilnehmen. Ridle Baku, Robin Gosens, Jonas Hofmann und Nico Schulz sind nicht im Kader für das heutige Spiel.

Noch am Vormittag des Spieltags konnte niemand mit Sicherheit bestätigen, dass die heutige Partie stattfindet. Fünf Mitglieder der ukrainischen Nationalmannschaft, darunter vier Spieler, wurden im Vorlauf positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich in Isolation. Dennoch mussten vorerst keine weiteren Spieler in Quarantäne. Bei der DFB-Auswahl waren alle Testergebnisse am Samstag bei Spielern, Trainern und Betreuern negativ.

© imago images / Jan Huebner

Die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw ist nach vier Spieltagen der Nations League noch ungeschlagen, war aber auch erst einmal siegreich. Mit sechs Punkten steht das Team auf dem zweiten Tabellenplatz in Gruppe A, einen Punkt hinter Spanien.

Herzlich willkommen zum heutigen Liveticker des DFB-Teams! Hier kriegt Ihr ab 20.45 Uhr Updates zum Verlauf des Nations-League-Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ukraine.

DFB-Team gegen Ukraine: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Nationalmannschaften in das heutige Nations-League-Spiel gehen:

Deutschland: Neuer - Henrichs, Ginter, Rüdiger, Max - Gündogan, Neuhaus - Goretzka - Gnabry, Werner, L. Sane

Neuer - Henrichs, Ginter, Rüdiger, Max - Gündogan, Neuhaus - Goretzka - Gnabry, Werner, L. Sane Ukraine: Pyatov - Konoplia, Matviienko, Kryvtsov, Sobol - Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi - Marlos, Junior Moraes, Yaremchuk

Nations League: DFB-Team gegen Ukraine heute im TV und Livestream sehen

Gute Nachricht: Die deutsche Nationalmannschaft ist heute live und in voller Länge im Free-TV zu sehen! Das ZDF beginnt mit der Vorberichterstattung mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker um 20.15 Uhr, pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr erwartet Euch dort Kommentator Bela Rethy.

Der öffentlich-rechtliche Sender bietet die Livebilder der Partie auch als Livestream an. Dafür hier entlang!

Nations League: Der Stand in der deutschen Gruppe

Deutschland spielt gemeinsam mit Spanien, der Ukraine und der Schweiz in Gruppe 4 der Liga A. Das DFB-Team hat einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Spanien, gegen den sie am 6. und letzten Spieltag der Nations-League-Gruppenphase (Dienstag, 17. November) antreten.

Auch die Ukraine hat sechs Punkte und eine Chance auf den Gruppensieg und die Qualifikation für die K.o-Runde des Länderwettbewerbs.