Ballack, Völler, Fischer, Vogts und Möller in Hall of Fame aufgenommen: "Erfüllt mich mit Stolz"

Berti Vogts, Andreas Möller, Michael Ballack, Klaus Fischer und Rudi Völler sind als weitere Mitglieder in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden.

Zwei legendäre Torjäger, der "Capitano", ein eifriger Titelsammler und der einstige Terrier vom Bökelberg: Die Hall of Fame des deutschen Fußballs hat in den Stürmer-Ikonen Rudi Völler (60) und Klaus Fischer (70), dem einstigen DFB-Kapitän Michael Ballack (44), dem Welt- und Europameister, Weltpokalsieger und Champions-League- und UEFA-Cup-Gewinner Andreas Möller (53) sowie Borussia Mönchengladbachs einstigem Verteidiger-Ass Berti Vogts (73) fünf neue Mitglieder gefunden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dies gab das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund am Freitag nach einer Wahl von führenden deutschen Sportjournalisten*innen, darunter SPOX-Chefredakteur Martin Volkmar und DAZN-Chefredakteur Michael Bracher, bekannt.

"Das ist eine tolle Sache. Zum engeren Kreis dieser wunderbaren und erstklassigen Spieler zu zählen, das macht mich stolz und ist auch nicht selbstverständlich", sagte Völler. Vogts betonte: "Dass ich jetzt mit einigen Spielern, die 1954 Weltmeister wurden, zusammen in der Hall of Fame stehe, erfüllt mich mit besonderem Stolz."

Deutsche Nationalmannschaft: Alle Debütanten unter Bundestrainer Joachim Löw seit dem WM-Sieg 2014 © getty 1/39 Seit dem 12. Juli 2006 ist Joachim Löw Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. 110 Spieler gaben unter ihm sein Debüt (Stand 7. Oktober 2020). SPOX zeigt Löws Auserwählte seit dem Triumph in Rio. © getty 2/39 11. Oktober 2014: Karim Bellarabi (Verein beim Debüt: Bayer Leverkusen) © getty 3/39 14. November 2014: Jonas Hector (Verein: 1. FC Köln) © getty 4/39 10. Juni 2015: Patrick Herrmann (Verein: Borussia Mönchengladbach) © getty 5/39 4. September 2015: Emre Can (Verein: FC Liverpool) © getty 6/39 13. November 2015: Leroy Sane (Verein: FC Schalke 04) © getty 7/39 26. März 2016: Jonathan Tah (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 8/39 29. Mai 2016: Julian Weigl (Verein: Borussia Dortmund) © getty 9/39 29. Mai 2016: Joshua Kimmich (Verein: FC Bayern München) © getty 10/39 29. Mai 2016: Julian Brandt (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 11/39 29. Mai 2016: Bernd Leno (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 12/39 31. August 2016: Niklas Süle (Verein: TSG 1899 Hoffenheim) © getty 13/39 11. November 2016: Benjamin Henrichs (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 14/39 11. November 2016: Serge Gnabry (Verein: Werder Bremen) © getty 15/39 15. November 2016: Yannick Gerhardt (Verein: VfL Wolfsburg) © getty 16/39 22. März 2017: Timo Werner (Verein: RB Leipzig) © getty 17/39 6. Juni 2017: Lars Stindl (Verein: Borussia Mönchengladbach) © getty 18/39 6. Juni 2017: Kerem Demirbay (Verein: TSG 1899 Hoffenheim) © getty 19/39 6. Juni 2017: Sandro Wagner (Verein: TSG 1899 Hoffenheim) © getty 20/39 6. Juni 2017: Amin Younes (Verein: Ajax Amsterdam) © getty 21/39 6. Juni 2017: Marvin Plattenhardt (Verein: Hertha BSC) © getty 22/39 6. Juni 2017: Kevin Trapp (Verein: Paris Saint-Germain) © getty 23/39 10. Juni 2017: Diego Demme (Verein: RB Leipzig) © getty 24/39 10. November 2017: Marcel Halstenberg (Verein: RB Leipzig) © getty 25/39 2. Juni 2018: Nils Petersen (Verein: SC Freiburg) © getty 26/39 9. Juli 2018: Nico Schulz (Verein: TSG 1899 Hoffenheim) © getty 27/39 9. Juli 2018: Kai Havertz (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 28/39 9. Juli 2018: Thilo Kehrer (Verein: Paris Saint-Germain) © getty 29/39 13. Oktober 2018: Mark Uth (Verein: FC Schalke 04) © getty 30/39 20. März 2019: Lukas Klostermann (Verein: RB Leipzig) © getty 31/39 9. Oktober 2019: Luca Waldschmidt (Verein: SC Freiburg) © getty 32/39 9. Oktober 2019: Robin Koch (Verein: SC Freiburg) © getty 33/39 9. Oktober 2019: Suat Serdar (Verein: FC Schalke 04) © getty 34/39 9. Oktober 2019: Nadiem Amiri (Verein: Bayer Leverkusen) © getty 35/39 19. November 2019: Niklas Stark (Verein: Hertha BSC) © imago images / Sportfoto Rudel 36/39 3. September 2020: Robin Gosens (Verein: Atalanta Bergamo) © imago images / Eibner 37/39 7. Oktober 2020: Florian Neuhaus (Verein: Borussia Mönchengladbach) © imago images / Schüler 38/39 7. Oktober 2020: Jonas Hofmann (Verein: Borussia Mönchengladbach) © imago images / Schüler 39/39 7. Oktober 2020: Mahmoud Dahoud (Verein: Borussia Dortmund)

Ballack setzt sich per Stichwahl gegen Schuster durch

Die knappste Entscheidung beim Votum war die im Mittelfeld zwischen Ballack und Bernd Schuster, denn im ersten Wahlgang hatten beide jeweils zehn Stimmen auf sich vereinigt. Erst in der Stichwahl setzte sich "Capitano" Ballack, der nie WM- oder EM-Champion war, durch.

Gegensätzlich diskutiert wurde die Aufnahme Fischers, der 1971 als Profi von Schalke 04 in den Bundesliga-Skandal verwickelt und gesperrt worden war. Als "große Dummheit" hatte der Schütze des Tores des Jahrhunderts (16. November 1977 gegen die Schweiz) seine "Jugendsünde" damals bezeichnet.

Das sah auch die klare Mehrheit der Juroren so und nahm Fischer, der ansonsten immer als untadeliger Sportsmann auf dem Platz aufgefallen war, in die Ruhmeshalle des deutschen Fußballs auf. "Das ist schon eine große Ehre", betonte Fischer, der als erster Schalker zur Hall of Fame gehört, "jetzt bin ich mittendrin unter diesen tollen Spielern, das ist wunderbar."

Zuvor waren die Ehrenspielführer Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler und Lothar Matthäus sowie Sepp Maier, Andreas Brehme, Paul Breitner, Matthias Sammer, Günter Netzer, Gerd Müller und Helmut Rahn in "Die erste Elf" berufen worden. Als erster Coach hatte Ex-Bundestrainer Sepp Herberger, Macher des "Wunders von Bern" 1954, Aufnahme gefunden. Es folgten in der zweiten Runde als weitere Hall-of-Famer der 1996 verstorbene Ex-Bundestrainer Helmut Schön sowie Oliver Kahn (51), Hans-Jürgen "Dixie" Dörner (69), Wolfgang Overath (77) und Jürgen Klinsmann (56).

Zur Wahl standen ausschließlich Spieler, die ihre Karriere vor mindestens fünf Jahren beendet haben. Für die feierliche Aufnahme der Neuzugänge 2019 (Kahn, Klinsmann, Overath, Dörner) und 2020 (Vogts, Möller, Ballack, Fischer und Völler) plant das Deutsche Fußballmuseum eine mediale Veranstaltung unmittelbar vor der EURO im kommenden Jahr. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Ehrungen der in 2019 gewählten Spieler verschoben werden.