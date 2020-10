Der FC Bayern bestreitet am Donnerstag in der Nachholpartie gegen den 1. FC Düren die erste Runde im DFB-Pokal. Doch für wann ist in dieser Saison die 2. Runde angesetzt? Wir verraten es Euch.

DFB-Pokal: Wann findet die 2. Runde statt?

Durch die Corona-Pandemie wurde der Terminplan im DFB-Pokal angepasst. Die erste Runde fand dieses Mal nicht im August statt, sondern Mitte September.

Die zweite Runde wurde kurz vor Weihnachten angesetzt. Am 22. und 23. Dezember finden die Begegnungen statt.

DFB-Pokal: Der Zeitplan der Saison 2020/21

Runde Datum 1. Runde 11. September bis 3./4. November 2020 2. Runde 22. und 23. Dezember 2020 Achtelfinale 2. und 3. Februar 2021 Viertelfinale 2. und 3. März 2021 Halbfinale 1. und 2. Mai 2021 Finale 13. Mai 2021

DFB-Pokal: Auslosung der 2. Runde

Die Auslosung der 2. Runde war eigentlich für den 18. Oktober angesetzt. Der Termin muss aber noch einmal verschoben werden.

Neben dem Spiel des FC Bayern steht nämlich noch die Partie des FC Schalke aus. Dort schwelt jedoch noch der Rechtsstreit zwischen dem BFV, Türkgücü München und dem 1. FC Schweinfurt. Aktuell sollen sich Schalke und Türkgücü/Schweinfurt wohl Anfang November gegenüberstehen.

Bis dahin verzögert sich auch die Auslosung. Medienberichten zufolge soll dies dann am 8. November stattfinden.

DFB-Pokal: Die Ergebnisse der 1. Runde im Überblick

Insgesamt 30 Mannschaften haben sich für die 2. Runde qualifiziert. Von den Bundesligisten sind lediglich Hertha BSC und Arminia Bielefeld ausgeschieden.