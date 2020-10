Vor dem Nations-League-Spiel in der Ukraine stehen Manuel Neuer und Bundestrainer Joachim Löw den Reportern Rede und Antwort. Hier könnt Ihr die DFB-Pressekonferenz im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DFB-Team: Pressekonferenz mit Löw und Neuer vor dem Nations-League-Spiel gegen die Ukraine im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Nach dem 3:3 gegen die Türkei (die Highlights im Video) stehen für das DFB-Team zwei Pflichtspiele in der Nations League an. Zunächst muss das Team von Trainer Löw in der Ukraine ran, ehe man am Dienstag in Köln die Schweiz empfängt.

Vor Beginn:

Der Pressetalk ist für 16.15 Uhr angesetzt. Daran werden Manuel Neuer und Joachim Löw teilnehmen.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker der Pressekonferenz des DFB-Teams.

DFB-Pressekonferenz heute im Livestream

Der DFB stellt zur Pressekonferenz einen eigenen Livestream parat. Diesen könnt Ihr kostenfrei bei DFB.TV abrufen. Hier entlang.

Nations League: Deutschland in Gruppe 4