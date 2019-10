Emre Can exklusiv nach Enttäuschung bei Juventus: "Kein Gespräch mit Sarri geführt"

Als Teil der Dreierabwehrkette empfahl sich Emre Can mit einer starken Leistung gegen Argentinien für mehr Einsatzzeiten im DFB-Team. Nach dem 2:2 in Dortmund sprach er mit SPOX und Goal über seine aktuelle Situation.

Fast wäre es ein perfekter Abend für Emre Can gewesen. In der 55. Minute sprintete der zum halbrechten Innenverteidiger umfunktionierte Mittelfeldspieler bei einem Konter über 50 Meter mit nach vorne und tauche nach einem Pass von Kai Havertz plötzlich vor dem argentinischen Torhüter Agustin Marchesin auf. Mit der Pieke versuchte der bedrängte "Ausnahmestürmer" den Ball ins Tor zu bugsieren, doch Marchesin roch den Braten und wehrte den Stocherschuss gerade noch ab.

Can ärgerte sich über jene Szene, mit hängendem Kopf schritt der Profi von Juventus Turin nach dem Abpfiff aber nicht zum Mannschaftsbus. Er hatte seine Chance in seinem ersten Startelfeinsatz für die Nationalmannschaft seit dem 13. Oktober 2018 auch ohne eigenen Torerfolg genutzt.

DFB-Team gegen Argentinien in der Einzelkritik: Gnabry stark, Debütanten mit Problemen © getty 1/15 Eine arg ersatzgeschwächte DFB-Elf beginnt gegen Argentinien überzeugend, muss kurz vor Schluss aber noch den Ausgleich hinnehmen. Gnabry bestätigt seine tolle Form der letzten Wochen, ausgerechnet bei den Debütanten läuft es aber nur unrund. Die Noten. © getty 2/15 MARC-ANDRE TER STEGEN: Bekam endlich eine Chance in der Startelf. Agierte gewohnt ballsicher, wurde allerdings lange nicht gefordert. Glück beim Pfostenkracher von de Paul (34.), ohne Chance bei beiden Gegentreffern. Note: 3. © getty 3/15 LUKAS KLOSTERMANN: Der Leipziger nutzte die Freiheiten auf der rechten Seite immer wieder zu Vorstößen und bereitete so auch den Führungstreffer durch Gnabry vor. Defensiv nach der Pause wie die gesamte Hintermannschaft mit Problemen. Note: 3. © getty 4/15 NIKLAS SÜLE: Mit 23 Länderspielen schon einer der Routiniers im DFB-Team. Konzentrierte sich darauf, die neue Defensive zusammenhalten. Das gelang ihm rund eine Stunde gut, in der Schlussphase gegen die argentinische Offensive nicht mehr. Note: 3,5. © getty 5/15 ROBIN KOCH: Nach zahlreichen Ausfällen in der Abwehr, inklusive Niklas Stark (Magen-Darm-Beschwerden), durfte der nachnominierte Freiburger sein Länderspieldebüt feiern. Weitgehend ordentliche Partie, allerdings zu spät gegen Alario vor dem 1:2. Note: 4. © getty 6/15 MARCEL HALSTENBERG: Links nicht so auffällig wie sein Leipziger Teamkollege Klostermann gegenüber. Beschränkte sich weitgehend auf defensive Absicherung. Pech bei seinem tollen Freistoß aus 25 Metern an die Unterkante der Latte (31.). Note: 3,5. © getty 7/15 EMRE CAN: Lange ein überzeugendes Comeback des Juve-Profis im ersten Länderspiel nach rund einjähriger Pause. Als rechter Innenverteidiger mit starker Passquote, ließ sich aber in der nervösen Schlussphase anstecken. Kam beim Ausgleich zu spät. Note: 3. © getty 8/15 JOSHUA KIMMICH: Führte die ersatzgeschwächte DFB-Elf erstmals als Kapitän aufs Feld. Sorgte mit hohem läuferischen Einsatz lange für Ordnung im Mittelfeld. Allerdings auch einige Fehlpässe, von denen einer fast zum Ausgleich führte (80.). Note: 3. © getty 9/15 KAI HAVERTZ: Profitierte von den zahlreichen Ausfällen und rückte so wieder in die Startelf. Viele gelungene Aktionen, vor allem sein erstes Länderspieltor zum 2:0 (22.). Nach der Pause schwächer, nach 83 Minuten für Rudy raus. Note: 2,5. © getty 10/15 SERGE GNABRY: Vor allem in der ersten Hälfte eine starke Leistung, die er mit seinem sehenswert herausgespielten 1:0 und der Vorlage zum 2:0 krönte. Verpasste nach einem Konter allerdings das 3:0 (55.). Nach 71 Minuten mit Applaus verabschiedet. Note: 2. © getty 11/15 LUCA WALDSCHMIDT: Der Torschützenkönig der U-21-EM tat sich bei seinem Debüt in der A-Mannschaft etwas schwer und hatte nur wenig Bindung. Traf kurz nach der Pause bei seiner besten Aktion nur das Außennetz (48.). Note: 3,5. © getty 12/15 JULIAN BRANDT: Dem Dortmunder gelang vor heimischem Publikum nicht alles, hatte aber einige gelungene Aktionen in der Offensive. Nach dem Wechsel schwächer, machte nach 66 Minuten Platz für Amiri. Note: 3. © getty 13/15 NADIEM AMIRI: Der Leverkusener ersetzte in der 66. Minute Brandt und kam somit ebenfalls zu seinem ersten Länderspiel. Note: 4. © getty 14/15 SUAT SERDAR: Bekam nach 71 Minuten seine Chance und absolvierte ebenfalls sein Debüt in der DFB-Auswahl. Glück bei einem misslungenem Abwehrversuch kurz vor Schluss, dann aber mit dem entscheidenden Ballverlust vor dem 2:2. Ohne Bewertung. © getty 15/15 SEBASTIAN RUDY: Auch der Hoffenheimer durfte kurz vor Schluss für Havertz aufs Feld (83.) und bestritt sein erstes Länderspiel seit November 2018. Kurz darauf fiel der Ausgleich. Ohne Bewertung.

"Es war mein erstes Spiel von Anfang an in dieser Saison, da ist noch Luft nach oben. Aber ich war sehr motiviert und wollte unbedingt der Mannschaft helfen. Ich denke, das war heute in Ordnung", sagte Can im Gespräch mit SPOX und Goal. Für Bundestrainer Joachim Löw war das, was Can zeigte, mehr als nur "in Ordnung". Der gebürtige Frankfurter habe "eines seiner besten Spiele" im DFB-Dress absolviert, sagte Löw gegenüber Sport1 und hob vor allem Cans physische Stärke hervor.

Das frühere Eigengewächs des FC Bayern trat in der Tat sehr aggressiv und beherzt auf, gewann 57 Prozent seiner Zweikämpfe und punktete mit drei erfolgreichen Tacklings, die auch die bescheidene Kulisse im Dortmunder Signal Iduna Park zu Szenenapplaus animierte. "Es hat sich heute gut angefühlt", berichtete Can anschließend. "Ich bin immer glücklich, wenn ich die Möglichkeit bekomme, zu spielen."

Emre Can bei Juventus: "Kein Gespräch" mit Sarri

Das ist bei Juventus nach wie vor eher selten der Fall. Gerade einmal 78 Minuten stehen in dieser Saison unter Neu-Coach Maurizio Sarri auf seinem Konto. Dass er trotz mehrfacher Versprechen der Vereinsverantwortlichen nicht dem Champions-League-Kader angehört, wurmt ihn nach wie vor.

Mit Sarri habe er nach seiner öffentlichen Unmutsbekundung auch "kein Gespräch" mehr geführt. "Ich bin nicht zufrieden, wenn ich nicht spiele, aber ich glaube, dass sich meine Situation bessern wird, wenn ich von den Länderspielen zurückkomme", gab Can selbstbewusst zu verstehen.

Beim jüngsten 2:1-Sieg der Alten Dame im Derby d'Italia gegen Inter Mailand war er immerhin rund 20 Minuten vor Schluss eingewechselt worden und legte einen ähnlichen Eifer in der Zweikampfführung an den Tag wie gegen die Albiceleste. "Ich trainiere gut und bin gesund, das ist das Wichtigste", so der 25-Jährige. "Jetzt muss ich weiter hart arbeiten und zeigen, dass ich gut genug für mehr Einsätze bin."

Nach Informationen von SPOX und Goal ist ein Abschied vom italienischen Meister im Winter für den 25-Jährigen aber weiterhin ein Thema . Sein Ziel lautet nicht nur, in der Königsklasse aufzulaufen, sondern auch bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr dabei zu sein. Es wäre seine erste Teilnahme an einem großen Turnier mit der A-Nationalmannschaft. Gegen Argentinien betrieb er schon einmal Werbung in eigener Sache - auch wenn sein 50-Meter-Sprint in der 55. Minute nicht belohnt wurde.