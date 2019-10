DFB-Team in der EM-Qualifikation: Spielplan, Tabelle und Ausgangslage

Nach sechs absolvierten Spielen in der EM-Qualifikation liegt Deutschland auf Kurs EM-Endturnier 2020. Hier gibt es Informationen zur Ausgangslage des DFB-Teams vor den abschließenden Gruppenspielen.

Mit einem 3:0-Sieg in Estland hat das DFB-Team mit der Niederlande Schritt gehalten. Die Elftal meisterte ebenfalls ihre Pflichtaufgabe durch einen 2:1-Erfolg in Weißrussland. Damit liegen die beiden Favoriten punktgleich an der Tabellenspitze der Gruppe C.

EM-Qualifikation: Tabelle der Gruppe C mit dem DFB-Team

Durch den gewonnenen direkten Vergleich mit dem DFB-Team ist die Niederlande Tabellenerster.

Platz Nation Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Tordifferenz Punkte 1 Niederlande 6 5 0 1 19:7 12 15 2 Deutschland 6 5 0 1 20:6 14 15 3 Nordirland 6 4 0 2 8:7 1 12 4 Weißrussland 7 1 1 5 4:12 -8 4 5 Estland 7 0 1 6 2:21 -19 1

EM-Qualifikation: Ausgangslage für das DFB-Team

Bei noch zwei ausstehenden Partien hat Deutschland die Qualifikation zur EM selbst in der Hand. Da sich die zwei besten Mannschaften aus den jeweiligen Gruppen für die Europameisterschaft qualifizieren, reicht dem DFB-Team auch der zweite Platz in der Gruppe.

Bereits am vorletzten Spieltag kann die Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer das Ticket für die Endrunde lösen. Wenn Nordirland gegen die Niederlande verliert und Deutschland gegen Weißrussland mindestens einen Punkt holt, ist das DFB-Team 2020 dabei.

Ein deutscher Sieg bei einem gleichzeitigen Unentschieden würde ebenfalls reichen. Ein Remis zwischen Nordirland und der Niederlande würde auch bedeuten, dass die Eltfal schon vor den abschließenden Spielen qualifiziert ist.

Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Nordirland. Sollten die beiden Teams auch dann noch drei Zähler voneinander trennen, darf das deutsche Team nicht höher als mit einem Tor Unterschied gegen die Nordiren verlieren, um die Qualifikation unter Dach und Fach zu bringen.

DFB-Team: Restlicher Spielplan in der EM-Quali-Gruppe C

Datum Heim Gast 16. November 2019 Deutschland Weißrussland 16. November 2019 Nordirland Niederlande 19. November 2019 Deutschland Nordirland 19. November 2019 Niederlande Estland

Spielplan des DFB-Teams in der EM-Qualifikation

Die DFB-Elf hat schon alle vier Auswärtspartien in der EM-Qualifikation bestritten. Alle vier Spiele auf fremden Platz wurden gewonnen. Lediglich zu Hause gegen die Niederlande musste das Team von Joachim Löw eine Niederlage hinnehmen.