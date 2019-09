Für die deutsche Nationalmannschaft kommt es heute in Gruppe C der EM-Qualifikation zum Showdown gegen die bislang noch unangefochten an der Tabellenspitze stehenden Nordiren. Hier erfahrt Ihr, wo es das Match live im TV und Livestream zu sehen gibt.

DFB-Team: Wo und wann findet Deutschland - Nordirland statt?

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es heute ins knapp 1500 Kilometer entfernte Belfast. In der nordirischen Hauptstadt steht der rund 20.300 Zuschauer fassende Windsor Park, in dem die heutige Partie ausgetragen wird. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

DFB-Team: Wer überträgt / zeigt Deutschland gegen Nordirland heute live im TV und Livestream?

Wie bereits beim DFB-Spiel am vergangenen Freitag gegen die Niederlande hat sich der Sender RTL auch für das heutige Spiel in Belfast die Übertragungsrechte gesichert und sendet ab 20.15 Uhr live aus Belfast. Die Vorberichte moderiert Florian König zusammen mit Experte und Ex-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann. Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann und Steffen Freund.

Mit TVNow bietet RTL außerdem die Möglichkeit, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Hierfür wird jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt.

Außerdem könnt Ihr auf DAZN zahlreiche Spiele der Qualifikation für die UEFA EURO 2020 live sehen. So auch unter anderem das parallel laufende Spiel in der Gruppe C zwischen Estland und der Elftal.

EM-Quali: Deutschland - Nordirland live im Ticker

Wer das Spiel nicht live im TV oder Livestream verfolgen kann, verpasst mit dem Liveticker bei SPOX nichts. Hier geht's zur Übersicht mit allen Partien, die wir im Liveticker anbieten.

DFB-Team in der Qualifikation: Ist die EM-Teilnahme in Gefahr?

Neun Punkte aus vier Spielen und 15 geschossene Tore - das ist die Ausbeute der Nationalmannschaft in Gruppe C der EM-Quali. Damit steht das DFB-Team drei Punkte hinter Tabellenführer Nordirland.

Mit einem Sieg könnte das Team von Joachim Löw also mit den Nordiren gleichziehen.