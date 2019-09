Kommentar zum DFB-Team: Schluss mit dem Freifahrtschein für Kroos und Reus‬

Die Defensive wirkt unsicher, die Offensive planlos: Die Länderspiele gegen die Niederlande und Nordirland haben einige Probleme aufgezeigt, die Bundestrainer Joachim Löw bis zur Europameisterschaft ausmerzen muss. Eines davon ist auch das uneingeschränkte Vertrauen in Führungsspieler, die sich derzeit kaum als solche präsentieren: Toni Kroos und Marco Reus. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Kerry Hau.

Zu einem Umbruch gehört die eine oder andere harte Entscheidung. Joachim Löw traf nach der Schmach von Russland sogar drei: Er zeigte Jerome Boateng (31), Mats Hummels (30) und Thomas Müller (29) die Tür, um jungen Spielern den nächsten Entwicklungsschritt zu ermöglichen. Toni Kroos (29) und Marco Reus (30) hingegen durften bleiben. Alles andere wäre auch zu radikal gewesen, weil besonders bei großen Turnieren die Erfahrung eine wichtige Rolle spielt.

Allerdings stellt sich die Frage, ob Kroos und Reus wirklich in jedem Qualifikationsspiel von Anfang an spielen müssen, wenn sie so auftreten wie in der zurückliegenden Länderspielpause.

Kroos sammelte mit seinem verwandelten Elfmeter und passablem Zweikampfverhalten bei der 2:4-Pleite gegen Oranje zwar noch ein paar kleine Pluspunkte, tauchte im Duell mit den Nordiren aber gänzlich ab und konnte sich in der 7. Minute bei Manuel Neuer bedanken, dass dieser seinen haarsträubenden Fehlpass mit einer Glanzparade ausbügelte. Und Reus war bis auf einen nett getretenen Freistoß beim 2:0 in Belfast sogar in beiden Partien unsichtbar.

Das ist viel zu wenig. Erst recht, wenn man einen Blick auf Löws Kader wirft. Gerade im Mittelfeld sind die Alternativen viel zu verlockend, um Kroos und Reus einen Freifahrtschein auszustellen.

Noten und Einzelkritiken zu Nordirland gegen Deutschland: Dreimal Note 5 - und wo war eigentlich Reus? © getty 1/15 Die deutsche Mannschaft hat sich mit Ach und Krach gegen Nordirland behauptet. Beim 2:0 im Windsor Park zu Belfast zeigte sich die Elf von Joachim Löw zeitweise überfordert. Drei Spieler enttäuschten auf ganzer Linie. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Rechtfertigte Löws Vertrauen schon in der 7. Minute mit einer Glanzparade im Eins-gegen-Eins mit Washington. Wurde danach kaum noch geprüft. Spielte aber einige riskante Pässe. Note: 3. © getty 3/15 LUKAS KLOSTERMANN: Blieb nach seinem bescheidenen Auftritt gegen die Niederlande in der Startelf. Ließ auf seiner Seite wenig zu, machte nach vorne aber zu wenig und versiebte nach dem Seitenwechsel mehrere Topchancen. Note: 4. © getty 4/15 MATTHIAS GINTER (bis 40.): War mit dem hohen Pressing der Nordiren heillos überfordert. Zeigte immer wieder Defizite in der Spieleröffnung. Wurde vor der Pause erlöst – wenn auch unfreiwillig durch eine Verletzung. Note: 5. © getty 5/15 NIKLAS SÜLE: Ließ sich im ersten Durchgang mehrere Male von dem leidenschaftlich kämpfenden Washington abkochen. Vergab nach einer Kroos-Ecke zudem eine gute Chance (27.). Stabilisierte sich in Hälfte zwei. Note: 3,5. © getty 6/15 MARCEL HALSTENBERG: Erzielte das sehenswerte 1:0. Schlug einige präzise Flanken, stark auch seine Zweikampfquote von fast 90%. Im Defensivspiel agierte er jedoch fehleranfällig, einige Angriffe der Nordiren liefen über seine Seite. Note: 3. © getty 7/15 TONI KROOS: Leistete sich unter Gegnerdruck einen dicken Lapsus in der 7. Minute, den Neuer ausbügelte. Hatte im Spiel mit Ball einen Bewegungsradius von maximal zehn Metern. Lebloser Auftritt. Note: 5. © getty 8/15 JOSHUA KIMMICH: Investierte im Spiel nach vorne mehr als Kroos, hatte mit der körperlichen Stärke der Briten jedoch ähnliche Probleme. Verlor ungewöhnlich viele Bälle, wusste sich oft nur durch Fouls zu helfen. Note: 4,5. © getty 9/15 SERGE GNABRY: War in den ersten 45 Minuten selten am Ball und verlor ihn, wenn er ins Dribbling ging. Zeigte sich danach deutlich agiler und zog häufiger in die Mitte. Kreierte so viele Chancen und traf am Ende auch noch zum 2:0. Note: 2,5. © getty 10/15 MARCO REUS (bis 84.): Fand bis auf einen geblockten Schuss in der 21. Minute und einen Freistoß in der 56. Minute nicht statt. Gewann auch nur die Hälfte seiner Zweikämpfe. Note: 4,5. © getty 11/15 JULIAN BRANDT: Spielte auf der von ihm favorisierten Zehner-Position. Präsentierte sich sicher im Passspiel, setzte insgesamt aber zu wenige Impulse. Gewann außerdem nur 28 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 12/15 TIMO WERNER (bis 68.): Hing wie schon gegen die Niederlande über weite Strecken in der Luft, hatte mit 21 Ballaktionen die wenigsten aller Feldspieler. Vergab zudem zwei Hundertprozentige. Wich nach 68 Minuten für Havertz. Note: 5. © getty 13/15 JONATHAN TAH (ab 40.): Ersetzte den verletzten Ginter. Rettete kurz vor der Pause, als er sich nach einer scharfen Hereingabe vor Neuers Tor in den Ball warf. Wusste mit sicherem Stellungs- und Passspiel zu überzeugen. Note: 3. © getty 14/15 KAI HAVERTZ (ab 68.): Kam für den schwachen Werner in die Partie. Holte sich viele Bälle früh ab, wollte am Spiel der Mannschaft teilhaben und tat das unter anderem mit Beteiligung am 1:0. Note: 3. © getty 15/15 EMRE CAN (ab 84.): Durfte nach über einem Jahr ohne Länderspiel-Berufung noch ein paar Minuten anstelle von Reus mitwirken. Keine Bewertung.

Löw hat auf Reus' Position die Qual der Wahl

Ilkay Gündogan hätte gegen Nordirland spielen sollen, meldete sich aber kurzfristig mit einer Magen-Darm-Grippe ab. In Normalform ist der Profi von Manchester City mit seiner Ballsicherheit und seinen Seitenverlagerungen keine Verschlechterung im Vergleich zu Kroos. Nicht grundlos tat Pep Guardiola zuletzt alles dafür, dass der 28-Jährige seinen Vertrag in Manchester langfristig bis 2023 verlängerte.

Und auf Reus' Position hat Löw ohnehin die Qual der Wahl. Julian Brandt zeigte in seinem ersten Pflichtspieleinsatz von Beginn an seit Oktober 2017 ordentliche Ansätze, während der eingewechselte Kai Havertz seine Klasse mit seiner Vorlage zum 2:0 durch Serge Gnabry aufblitzen ließ.

Havertz könnte laut Löw der Spieler der Zukunft werden. Warum soll er nicht schon die Gegenwart entscheidend mitprägen? Am 9. Oktober, wenn Deutschland ein Testspiel gegen Argentinien bestreitet, verdient der 20-jährige Spielgestalter von Bayer Leverkusen endlich eine Chance von Anfang an. Löw muss an das Leistungsprinzip denken.