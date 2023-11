BVB - Kommentar zum Achtelfinaleinzug von Borussia Dortmund in der Champions League: Lob für Watzke

Borussia Dortmund steht nach nur fünf Spieltagen in "Todesgruppe" F vorzeitig im Achtelfinale der Champions League und hat damit ein erstes Saisonziel erreicht. Das war nicht selbstverständlich, sondern eine große Leistung, die zugleich ein weiterer Beleg für die Wankelmütigkeit des BVB ist. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar.

Sie gehört daher auch entsprechend gewürdigt, denn sie kommt angesichts der prominenten und starken Gegner durchaus überraschend. Dortmund hat es in zwei Wochen vor heimischem Publikum sogar in der eigenen Hand, schon mit nur einem Punkt gegen PSG Gruppensieger zu werden.

BVB-Gruppensieg als weiterer Beweis für die Wankelmütigkeit

Schließlich wurde der aktuelle Platz eins in der Gruppe mit sehr reifen Darbietungen herausgespielt, darunter zwei Auswärtssiegen und nur einem Gegentor in den vergangenen vier Partien. Die Vorstellungen in der Königsklasse lassen sich als Beweis heranziehen, dass Dortmunds Kader gut genug ist, um mit hochkarätigen Kontrahenten auch international mehr als mitzuhalten und ambitionierte Ziele zu erreichen.

Sie sind aber zugleich - mal wieder - ein weiterer Beleg für die Wankelmütigkeit des BVB. Es ist schwer erklärbar, weshalb diese Mannschaft in der Lage ist, Newcastle und Mailand zu besiegen, aber Bochum und Heidenheim nicht. Oder warum sie in den Partien gegen Bayern und Stuttgart, teils auch in Frankfurt oder gegen Gladbach, so chancen- und kopflos auftritt.

Elf Gegentore kassierte Dortmund in den vergangenen vier Partien in der Liga - es hätten mit Leichtigkeit noch deutlich mehr sein können. Der BVB steht dort auf Platz vier, von den derzeit fünf besten Teams hat jedoch niemand einen schwächeren Angriff (25 Tore nach zwölf Spielen) sowie eine schwächere Verteidigung (19 Gegentore).