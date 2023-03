FCB-Noten: Zwei Bayern im absoluten Boss-Modus - Stanisic lässt Mbappé verzweifeln

Der FC Bayern ist mit dem 2:0 gegen Paris Saint-Germain verdient ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Vor allem Matthijs de Ligt und Leon Goretzka verdienten sich Bestnoten, doch diesmal überzeugten auch Julian Nagelsmanns Einwechslungen.

So gelang Serge Gnabry in der Schlussphase das 2:0, der ebenfalls erst in der 82. Minute eingewechselte Joao Cancelo hatte den Treffer vorgelegt. Die Gewinner, Verlierer und die Einzelkritiken und Noten der Bayern-Spieler.

© getty Gewinner des Spiels: Matthijs de Ligt (FCB) Sein Monstersatz zur Rettungstat auf der Linie in der Schlussphase der ersten Halbzeit nach Yann Sommers Patzer hatte durchaus Meme-Potenzial. Doch auch sonst war der frühere Juve-Verteidiger der absolute Sheriff in der Allianz Arena. Wegen solcher Leistungen in genau diesen Spielen haben die Bayern den Niederländer geholt.

© getty Gewinner des Spiels: Leon Goretzka (FCB) Der zweite Bayer im absoluten Boss-Modus. Verschaffte sich in der Defensive Respekt mit Grätschen und robusten Checks und sorgte nach vorne für Gefahr. Sein wahnsinnig kluger langer Pass den Strafraum entlang auf Eric Maxim Choupo-Moting brachte das ersehnte 1:0 für den FC Bayern.

© getty Gewinner des Spiels: Julian Nagelsmanns Einwechslungen (FCB) Was wurde Bayerns Coach zuletzt gescholten für seine eher unglücklichen Einwechslungen. Gegen PSG passte aber alles. Nagelsmann wartete lange bis zu seiner ersten Änderung, wechselte den nicht uneingeschränkt starken Eric Maxim Choupo-Moting erst nach seinem Treffer zum 1:0 aus. Die zuletzt viel gescholtenen Leroy Sané und Serge Gnabry, die Nagelsmann vor der Partie bei DAZN noch in Schutz genommen hatte, überzeugten durch Engagement und auch durch einen Treffer von Gnabry in der Schlussphase. Sadio Mané war maximal bemüht, Joao Cancelo leitete das 2:0 ein.

© getty Verlierer des Spiels: Kylian Mbappé (PSG) Sein Auftritt in der letzten halben Stunde des Hinspiels bereitete dem FC Bayern drei Wochen lang Sorgen, die während der 90 Minuten in München von Sekunde zu Sekunde mehr verschwanden. Nach einem aktiven Start baute Mbappé ab - auch, weil sein Gegenspieler Stanisic konzentriert verteidigte. Mbappé hatte keine einzige zwingende Torchance.

© getty Verlierer des Spiels: Nordi Mukiele (PSG) In der 36. Minute für den verletzten Marquinhos eingewechselt, durfte der Ex-Leipziger nach der Pause schon wieder nicht mehr aufs Feld. Für ihn kam der erst 17-jährige El Chadaille Bitshiabu. Mukiele, gerade erst von einer Oberschenkelverletzung zurückgekehrt, verletzte sich während seiner knappen zehn Minuten auf dem Feld erneut. Was für ein Pech!

© getty FC Bayern vs. PSG: Die Aufstellungen FC Bayern München vs. PSG - 2:0 (Hinspiel - 1:0) Tore 1:0 Choupo-Moting (61.), 2:0 Gnabry (89.) Aufstellung FC Bayern München Sommer - Stanisic, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Coman (86. Gnabry), T. Müller (86. Cancelo), Musiala (82. Mane), Davies - Choupo-Moting (68. Sané) Aufstellung Paris Saint-Germain G. Donnarumma - Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos (36. Mukiele/46. Bitshiabu) - Hakimi, Verratti, Nuno Mendes (82. Bernat) - Vitinha (81. Ekitike), Fabian (76. Zaïre-Emery) - Mbappé, Messi Gelbe Karten Hakimi (90.+5.)

© getty FC Bayern: Torhüter Yann Sommer: Rettete mit Hilfe von Matthijs de Ligt erst in mittelgroßer Not gegen Lionel Messi, als der nach Alphonso Davies' Patzer in recht guter Schussposition am Fünfmeterraum war. Später verschaffte er völlig ohne Not PSG eine Großchance durch Vitinha, als er mit dem Ball ziemlich orientierungslos durch den Strafraum irrte. De Ligt rettete mit einer Wahnsinnstat ihn und die Bayern. Parierte aber in der zweiten Halbzeit stark gegen Sergio Ramos. Unterm Strich bleibt, dass er, der für genau solche Partien im Winter aus Mönchengladbach als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer geholt wurde, beide Spiele gegen PSG ohne Gegentore absolvierte, aber dafür muss er sich bei de Ligt bedanken. Note: 4.

© getty FC Bayern: Verteidiger Josip Stanisic: Hatte es gegen den Pariser Angriffsexpress zunächst erwartungsgemäß nicht leicht. Immer wieder lief vor allem Kylian Mbappé ihn an. Jedoch hielt er sich wacker, sein Spiel war ebenso grundsolide wie seine Daten. Er wird immer besser. Note: 2. Dayot Upamecano: Hatte nicht weniger zu tun als Matthijs de Ligt, agierte nicht unsicherer, aber etwas weniger spektakulär. Bemerkenswert: Bis in die Schlussphase mit einer perfekten Passquote. Note: 2. Matthijs de Ligt: Räumte ruhig auf, half in der 25. Minute bei der bis dahin größten Pariser Chance durch Lionel Messi Keeper Yann Sommer bei der Torvereitelung. Später rettete er ganz alleine mit einer Wahnsinnstat nach Sommers Patzer Vitinha daran, den Pariser Führungstreffer zu erzielen. Wegen solcher Leistungen in diesen Spielen wurde der Niederländer von Juventus geholt. Note: 1,5. Alphonso Davies: Narrte zu Beginn einmal Achraf Hakimi, lief sich in der Folge aber auch manches Mal fest, sein Zögern sorgte für Messis Großchance in der 25. Minute. Insgesamt aber zunächst einer der auffälligsten Bayernspieler in der Offensive, gewann allein in der ersten Halbzeit neun Bälle und außerdem sechs seiner zehn Zweikämpfe - beides Bestwerte für alle Spieler auf dem Platz. Nur seine vielen Ballverluste (21) trübten etwas das Bild. Note: 2,5.

© getty FC Bayern: Mittelfeldspieler Kingsley Coman: Alles andere als schlecht, aber auch nicht auf dem unbedingten Weltklasse-Niveau der letzten Wochen. 20 Ballverluste sind etwas zu viele. Note: 3. Joshua Kimmich: Stahl in den ersten Minuten Lionel Messi frech den Ball. Wenn er sich so einen psychologischen Vorteil verschaffen wollte, dann klappte das insofern, dass von La Pulga nicht viel kam in der Anfangsphase. Von Kimmich aber ehrlicherweise zunächst auch nicht viel mehr. War nicht ganz unbeteiligt an der Entstehung von Messis Großchance in der 25. Minute. Schaffte es während der PSG-Sturm- und Drang-Phase Mitte der ersten Halbzeit nicht, das Münchner Spiel wieder zu strukturieren, war dafür aber nach der Pause umso stärker. Note: 3,5. Leon Goretzka: Neben de Ligt der zweite Abräumer vom Dienst im Bayern-Spiel und im absoluten Titanen-Modus. Irritierte gleich zu Beginn erfolgreich Kylian Mbappé beim ersten gefährlichen PSG-Angriff, fiel mit weiteren guten robusten Aktionen auf und sorgte mit einem gar nicht so üblen, aber letztlich für Gianluigi Donnarumma problemlos haltbaren Distanzschuss für die erste Münchner Torchance. Note: 1,5. Jamal Musiala: Leichtfüßig wie zu besten Zeiten, zunächst aber ohne durchschlagenden Erfolg - auch, weil er seine Gegenspieler zu selten aggressiv anrannte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit klar verbessert, leitete alle gefährlichen Aktionen der Bayern ein. Insgesamt aber ein etwas glückloser Auftritt. Note: 3,5.

© getty FC Bayern: Angreifer Thomas Müller: Führte sich mit einer Monstergrätsche gegen Messi ein, verschaffte sich so Respekt. Agierte etwas defensiver als zuletzt, nicht als zweite Spitze, sondern in Bayerns 3-1-5-1 bei eigenem Ballbesitz als ständig rochierender PSG-Stresser. Behinderte bei Bayerns vermeintlichen 1:0 Gianluigi Donnarumma, weswegen das Tor nach Videocheck zurückgenommen wurde. Sein Ballgewinn gegen Marco Verratti sorgte dann aber schließlich doch für Bayerns Führungstreffer. Note: 2. Eric Maxim Choupo-Moting: Hatte es wegen des Spielverlauf natürlich zunächst schwer, jedoch war er schon auffällig selten am Ball und wenig ins Spiel eingebunden. Stand in der ersten Halbzeit durchschnittlich sogar defensiver als Müller, Musiala und Coman. Erzielte dann aber gegen seinen Ex-Klub nach Goretzkas klugem Pass doch noch sein Tor. Note: 3.