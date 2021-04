FC Bayern München - Hans Flick hadert dementiert Gesprächs-Termin mit Kahn: "Weiß nicht, was er mich fragen möchte"

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain (Hier gibt es die Highlights im Video) einen angeblich anstehenden Gesprächs-Termin mit Vorstand Oliver Kahn dementiert und sich einmal mehr zu seiner Zukunft geäußert.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) über ...

... das Spiel: "Wir haben mit unseren Chancen im Hinspiel in München zu wenige Tore gemacht. Letztendlich muss man sagen: Wenn man beide Spiele zusammenzählt, waren wir die bessere Mannschaft. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen, auch wenn man sich davon nichts kaufen kann. Wir haben im Moment einfach das Pech, dass wir den einen oder anderen Verletzten haben und Spieler nicht dabei sind. (...) Wir waren wie im Hinspiel nicht ganz so entschlossen. Vor dem Tor hat für mich der letzte Punch gefehlt."

... den Schiedsrichter: "Der Torwart hat sich (bei einer Chance von Leroy Sane kurz vor Schluss, Anm. d. Red.) leider an der Schulter verletzt und musste lange pausieren. Das war eine Sache, die dem Spiel nicht gerecht wird. (...) Ich war emotional noch ein bisschen auf die Schiedsrichter geladen. Ein paar Dinge versteht man am Ende nicht so richtig, was da auf dem Platz passiert."

... sein Verhältnis zu Hasan Salihamidzic: "Es ist stabil, daran wird sich nichts ändern. Er hat seinen Job, ich habe meinen Job. Ich mache genauso weiter wie davor auch. Es ist alles stabil."

... seine Zukunft: "Jetzt gerade habe ich mich entschieden, ja. (lacht) Was soll ich mir das jetzt Gedanken machen? Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich der Mannschaft sage."

... einen angeblich anstehenden Gesprächs-Termin mit Oliver Kahn noch in dieser Woche: "Ich habe mit Oliver Kahn bisher noch keinen Termin. Ich denke, wenn er mit mir sprechen möchte, wird er es mir rechtzeitig sagen und ich habe dann Zeit. Ich habe nie etwas anderes zu verkünden gehabt und deshalb gibt es auch da, was die Antworten auf bestimmte Fragen betrifft, auch keine Notwendigkeit, etwas anderes zu sagen. Deshalb muss man auch respektieren, wenn ein Trainer keine Lust dazu hat, darüber zu sprechen. Die Dinge sind letztendlich klar, denn ich habe einen Vertrag bei Bayern München. Man macht sich immer Gedanken, was passiert und wie es weiter geht. Es geht für jeden im Verein darum, wie man den Verein und die Mannschaft weiterentwickeln kann und das ist ein ganz normaler Prozess. Das sind Dinge, die mir sehr wichtig sind. Für mich ist ein Erfolg ein ständiger Prozess. Wir haben mit den sechs Titeln auch einen Maßstab gesetzt und das müssen wir auch weiter machen. Die Spieler wollen Erfolge haben, denn das ist völlig normal. Deshalb gibt es auch immer wieder für mich die Situation, alles immer wieder neu zu bewerten und neue Herausforderungen zu stellen. Da habe auch ich meine Vorstellungen, das ist auch normal. Egal was ich machen werde, meine Familie steht immer hinter mir und würde mich immer unterstützen. Ob ich jetzt vielleicht beim DFB bin und einen anderen Rhythmus hätte, wäre ihnen völlig egal. Entscheidend ist für sie, dass der Job mir Spaß macht und das ist das, was sie sich wünschen. Deswegen wird sie in allen Dingen, egal wie meine Entscheidung ausfällt, komplett hinter mir stehen. Das ist ein gutes Gefühl und ich habe bereits gesagt, dass der Job mir sehr viel Spaß macht. Ich hänge an dem Trainer-Job und deswegen kann ich mir auch nichts anderes vorstellen als diesen Beruf. Man hat natürlich einen großen Druck beim FC Bayern, aber das bin ich schon als Spieler gewohnt und das ist eine ganz normale Sache im Leben eines Trainers und das macht mir wahnsinnig viel Spaß."

PSG - FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum Champions-League-Viertelfinale © getty 1/28 Der FC Bayern ist trotz eines 1:0-Sieges bei PSG aus der Champions League ausgeschieden. Beim Viertelfinal-Rückspiel zeigte die Mannschaft von Hansi Flick allerdings bis auf wenige Ausnahmen eine ordentliche Leistung. Die Einzelkritik. © getty 2/28 KEYLOR NAVAS | Tor | Note: 2,5 | Wirkte im Sechzehner extrem präsent und hielt stark gegen Alaba (44.). Beim 0:1 erst stark gegen Alaba, im Nachsetzen chancenlos. In der zweiten Halbzeit gut gegen Müller (62.). © getty 3/28 COLIN DAGBA | Abwehr | Note: 4,0 | Verfolgte Coman über das gesamte Spielfeld und war dennoch die Pariser Schwachstelle. Im direkten Duell mit Coman chancenlos, steigerte sich aber in der zweiten Hälfte. © getty 4/28 DANILO PEREIRA | Abwehr | Note: 2,0 | Half gegen Coman souverän aus und sicherte Dagba ab. Bei hohen Bällen unschlagbar und immer wieder entscheidend dazwischen gewesen. In der zweiten Hälfte unter Druck, dennoch eine Bank. © getty 5/28 PRESNEL KIMPEMBE | Abwehr | Note: 3,5 | Machte ein unauffälliges Spiel, kam dennoch hin und wieder einen Schritt zu spät. Sah beim 0:1 gegen Choupo-Moting unglücklich aus. In der zweiten Häfte sicher, ließ wenig zu. © getty 6/28 ABDOU DIALLO | Abwehr | Note: 3,0 | Ließ sich hin und wieder von Sane auswackeln, ließ aber keine großen Chancen über seine Seite zu. Schaltete sich zudem immer wieder in Offensive ein. Mitte der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt. © getty 7/28 LEANDRO PAREDES | Mittelfeld | Note: 2,5 | Wirkte sehr sicher und löste Drucksituationen stark auf. Brachte 90 % seiner insgesamt 52 Pässe an den Mann. In den Schlussminuten sehr energisch, ging aber sehr leicht zu Boden. © getty 8/28 IDRISSA GUEYE | Mittelfeld | Note: 3,5 | Lief viele Räume zu, leistete sich aber teilweise fatale Ballverluste. Ließ Alaba beim 0:1 frei stehen. Besserte sich in der zweiten Hälfte und ließ kaum noch Chancen durch das Zentrum zu. © getty 9/28 ANGEL DI MARIA | Angriff | Note: 1,5 | Musste viele defensive Wege gehen und war offensiv unheimlich gefährlich. Leitete die Konter ein, war oft anspielbar und spielte exzellente Pässe in die Sturmspitze. Kurz vor Schluss ausgewechselt. © getty 10/28 NEYMAR | Angriff | Note: 1,5 | Von Beginn an präsent, trickreich und nicht zu verteidigen. Legte Torchancen auf und erarbeitete sich selbst viele Abschlüsse. Traf dreimal Aluminium und hatte die riesige Möglichkeit auf den Ausgleich (53.). © getty 11/28 JULIAN DRAXLER | Angriff | Note: 3,5 | Oft anspielbar, aber eher unauffällig. Wirkte sicher am Ball und machte im Angriffsspiel vieles richtig. Zwanzig Minuten vor Schluss ausgewechselt. © getty 12/28 KYLIAN MBAPPE | Angriff | Note: 1,5 | Gewohnt spritzig und mit viel Wille. Hatte die erste große Möglichkeit (3.) und setzte Neymar, teils überragend, in Szene. In der zweiten Hälfte bei Kontersituationen gefährlich, traf aber das Tor nicht. © getty 13/28 MITCHEL BAKKER (ab 58.) | Linke Abwehr | Note: 3,5 | Ersetzte den verletzten Diallo. Bei Müllers Chance gegen Sane zu spät (62.), leistete sich aber keine großen Fehler. Offensiv sehr engagiert. © getty 14/28 MOISE KEAN (ab 72.) | Angriff | Keine Bewertung | Kam für Draxler und brachte direkt Energie ins Spiel. In Kontersituationen gefährlich. © getty 15/28 ANDER HERRERA | Mittelfeld | Keine Bewertung | Kam kurz vor Schluss für Di Maria zur defensiven Absicherung. © getty 16/28 MANUEL NEUER | Tor | Note: 2 | Des Aluminiums bester Freund. Parierte aber auch zweimal herausragend gegen Neymar (7., 27.). © imago images 17/28 BENJAMIN PAVARD | Abwehr | Note: 3 | Sah in der Anfangsphase häufiger schlecht gegen Mbappe aus. Arbeitete sich dann immer besser in die Partie und war an vielen Angriffen beteiligt. © getty 18/28 JEROME BOATENG | Abwehr | Note: 1,5 | Gutes Stellungsspiel, noch besseres Zweikampfverhalten, dazu sicher im Aufbau. Eines Abwehrchefs würdig. © getty 19/28 LUCAS HERNANDEZ | Abwehr | Note: 2,5 | Ließ sich in der ersten Hälfte ein ums andere Mal von Neymar schwindelig spielen. Nach dem Seitenwechsel aber deutlich stabiler. Am Ende mit einigen bärenstarken Rettungsaktionen. © getty 20/28 ALPHONSO DAVIES | Abwehr | Note: 4,5 | Bekam di Maria nie in den Griff, trug auch offensiv fast nichts bei, weil er immer wieder falsche Entscheidungen traf oder ausrutschte. Der schwächste Münchner im Prinzenpark. © imago images 21/28 JOSHUA KIMMICH | Mittelfeld | Note: 3,5 | Im Spiel mit Ball sicher und zudem mit einem guten Abschluss in der 27., dafür defensiv anfällig. Neymar und Co. entwischten Kimmich immer wieder. Ihm gingen die Präsenz und Frische der vergangenen Monate ab. © imago images 22/28 DAVID ALABA | Mittelfeld | Note: 3 | Am Führungstor durch Choupo-Moting beteiligt. Zudem immer wieder mit starken Abschlüssen wie in der 44., als Navas sich strecken musste. Defensiv wie Kimmich mit Problemen. © getty 23/28 LEROY SANE | Angriff | Note: 2 | Sehr bemüht, sehr auffällig, initiierte viele Angriffe. Einzig im Abschluss fehlte dem Nationalspieler die nötige Präzision. © imago images 24/28 THOMAS MÜLLER | Angriff | Note: 3,5 | Oft zu hören, selten zu sehen. Arbeitete immerhin gut gegen den Ball. © getty 25/28 KINGSLEY COMAN | Angriff | Note: 3,5 | Wurde auf dem linken Offensivflügel immer wieder konsequent gedoppelt und trat offensiv daher nur selten in Erscheinung. Vor Neymars Lattenschlenzer in der 37. zudem mit dürftigem Zweikampfverhalten. © getty 26/28 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING | Angriff | Note: 3,5 | Nicht wirklich ins Spiel der Münchner eingebunden, aber einmal per Kopf zur Stelle. Nach dem Seitenwechsel kein Faktor mehr. © getty 27/28 JAMAL MUSIALA | Angriff | Note: 3,5 | Kam nach 70 Minuten für Davies, konnte sich aber kaum in Szene setzen. © getty 28/28 JAVI MARTINEZ | Angriff | keine Bewertung | Ersetzte Choupo-Moting in der Schlussphase und orientierte sich ins Sturmzentrum. Dort ohne nennenswerte Aktion.

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern München): "Es ist nicht nur an heute gescheitert. Das 1:0 ist vom Ergebnis her verdient, die Ausgangsposition hätte aber besser sein müssen. Es ist ärgerlich. Im ersten Spiel haben wir zu viele Chancen liegen lassen und das eine Tor zu viel kassiert. Wir pfeifen aus dem letzten Loch. Dann ist es schwierig, wenn man gegen so eine klasse Mannschaft spielt."

Thomas Müller (FC Bayern München) über ...

... die Niederlage: "Wir haben ein Tor zu wenig erzielt, um weiterzukommen. Der Spielverlauf war etwas anders als in München. Wir hatten in der Anfangsphase nicht so viel Druck auf das gegnerische Tor, Paris hatte dann die ersten zwei Chancen, da hat Manu einmal super gehalten und einmal der Pfosten mitgeholfen. Und dann haben wir die Situation gehabt, die wir wollten. Wir machen das 1:0 und hatten vor der Halbzeit noch zwei gute Tormöglichkeiten. In der zweiten Halbzeit waren das Spiel und unser Engagement immer super, aber das Spiel war sehr zerfahren. Der Schiedsrichter hat sich auf das leichte Hinfallen und das Geschrei ein bisschen eingelassen. Wir kamen nie wirklich in eine Druckphase, das Spiel wurde immer wieder unterbrochen. Am Ende waren unsere Situationen einen Tick zu ungefährlich. Das Abseitstor war auch ganz knapp Abseits, aber gut, das gehört zum Spiel dazu. Paris hat eine tolle Offensive, aber insgesamt ist es für uns natürlich sehr enttäuschend, dass wir hier ausscheiden, obwohl wir in Paris gewonnen haben. Da haben wir uns mit dem Hinspielergebnis natürlich keinen Gefallen getan.

Neymar (Paris Saint-Germain) über ...

... das Spiel: "Es war eine tolle Partie für alle Fußballfans mit vielen Torchancen und vielen Torraumszenen. Natürlich sind wir jetzt alle sehr froh über das Weiterkommen. Wir haben uns gegen ein sehr starkes Team durchgesetzt, also Glückwunsch an die gesamte Mannschaft. Jetzt müssen wir das genießen, um uns dann immer weiter zu verbessern."

... einen möglichen Champions-League-Triumph: "Ich hoffe es natürlich. Jetzt werden wir den Sieg erstmal ordentlich feiern und dann werden wir sehen, gegen wen wir spielen müssen. Das wird auch nochmal richtig hart. Wir hoffen natürlich, dass wir die Champions League in diesem Jahr gewinnen. Wir wollen den Pokal, aber jedes Team, das uns jetzt erwarten wird, ist unglaublich schwierig. Wir müssen genauso weitermachen und dann können wir sehr groß träumen."